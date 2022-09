Polovina Čechů chce jednat s Rusy. ČT to rozřešila. Padlo překvapivé

Až 50 % lidí by klidně s Ruskem vyjednávalo o plynu. Téma rozebírali Reportéři ČT a ukázali mimo jiné, o kolik budou muset někteří výrobci nebo poskytovatelé služeb zdražit. I se stropem na ceny, který zavedla vláda. Zaznělo také, že Putin proti Evropě používá jako zbraň její trh s plynem. Dle ekonoma Navrátila bude zima drahá, i když plyn a elektřina nedojdou. A odstřihnutí se od evropského trhu? To by znamenalo výpadek dodávek plynu a ropy. „Poměrně dobře udělaná reportáž. Trochu provládní, ale na to jsme u České televize zvyklí. Nicméně naznačila, že se prohlubuje rozdělení národa na bohaté a chudé," uvedl pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš.

reklama

Anketa Kdo je vítězem komunálních voleb? Vládní strany 3% ANO 22% SPD 67% Nikdo 8% hlasovalo: 10314 lidí uvedl problematiku Marek Wollner, moderátor a hlavní dramaturg pořadu.

Jako příklad výroby zasažené cenami plynu byla v pořadu uvedena rodinná sklárna Svojkov, které už v květnu třikrát navýšili cenu za plyn. V rodinném hotelu v Jánských lázních museli 16. září už pustit plynové topení. Fixace elektřiny i plynu majiteli končí na konci roku. Dle toho, co schválila vláda, očekává, že bude platit o 200 % více. V rodinné cihelně ve Štěrboholech se po restitucích rozhodli přejít na plyn místo uhlí. I tam ještě mají fixaci, pak ale nastane „svízelná situace“.

Dle ředitelky komunikace ministerstva financí by zastropování cen energií mělo platit do konce příštího roku. Ale jedná se pouze o hrubý odhad. Odborník na elektroenergetiku Michal Macenauer pak předpokládá, že problémy by měly přetrvat do poloviny roku 2023, ale už by neměly být v roce 2024.

Fotogalerie: - V Hitlerově doupěti

V pátek se dle reportáže jedna MWh vyrobená v plynové elektrárně prodávala za 11 713 korun. 18 % z toho byla cena emisní povolenky, náklady výrobce a zisk. 82 % byla cena zemního plynu. „Podobný vliv má teď cena plynu na cenu elektřiny, která se vyrábí bez plynu, v jaderných, uhelných a dalších elektrárnách,“ zaznělo s tím, že cena, za kterou vyrábí plynové elektrárny, je rozhodující.

„Evropa trestá Rusko za napadení Ukrajiny hospodářskými sankcemi. A Rusko se to Evropě snaží vrátit přes plyn,“ zaznělo také. Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil uvedl, že Evropa si za to může z velké části sama, protože byla varována už v roce 2004 před závislostí na Rusku Mezinárodní energetickou agenturou. V té době Evropa z Ruska odebírala 30 % veškeré spotřeby. Varování o nebezpečnosti Ruska dle reportáže bylo hned několik, z nichž nejvážnější bylo obsazení Krymu. Evropa místo toho zvýšila závislost na 45 %.

Evropská unie prý stanoví maximální ceny výroby elektřiny a členské státy by energetickým firmám měly odebírat zisky nad hranicí maximální ceny. Což by se mělo týkat všech druhů elektráren, které prodávají elektřinu stejně draze jako plynové elektrárny. Unie dle reportáže chce tímto krokem získat 140 miliard eur na pomoc spotřebitelům.

Fotogalerie: - Před jednáním vlády

Majitel zmíněného rodinného hotelu je rád za opatření vlády, protože má alespoň nějaký základ, od kterého se může odpíchnout. Nyní za pokoj chce 650–800 korun (zřejmě za noc). Cenu bude zřejmě muset zvýšit o 22 %. Majitel cihlárny by musel zdražovat mnohem více, minimálně o 100 %. A otázka je, zda za takové peníze budou lidé mít zájem. Pro stavební sektor se podle něho blíží „kruté časy“.

Reportáž pak přešla k Rusku a ke zprávám o odhalených masových hrobech. Reportérka pořadu se ptala místopředsedy SPD Radima Fialy, zda si dokáže představit, že by v současné situaci čeští představitelé zasedli k jednomu stolu s ruskými představiteli. „Veškerá jiná alternativa je osmkrát dražší než ta současná. My se obáváme, že to může český průmysl, hospodářství, zemědělství, potravinářství přivést do velké recese. Ale ta možnost zatím není,“ odpověděl Fiala. Takové zasedání si dle svých slov představit nedokáže, i když další slova byla v reportáži střihem utnuta.

Martin Jirušek z Katedry mezinárodních vztahů Masarykovy univerzity naopak řekl, že je zde jednak morální problém v jednání s někým, kdo vede agresivní válku, mučí cizí občany a provádí genocidu. Ale také je problém uzavírat dohodu s někým, kdo tvrdí, že vede válku proti nám. „To je mimo jakoukoliv diskusi,“ řekl akademik.

Údaj o padesáti procentech lidí, kteří by vyjednávání o plynu s Ruskem schvalovali, pochází z průzkumu agentury Kantar. Tomio Okamura se pak k tématu vyjádřit nechtěl a vyprošoval si, aby byl obviněn, že před kamerami utekl. Odkázal reportéry na tiskovou mluvčí, která jim pak zaslala zprávu, že přece mají natočenou odpověď místopředsedy hnutí Radima Fialy.

Zmíněn byl i terminál v Nizozemsku, ke kterému nedávno doplul první tanker s plynem z USA. Bývalý ředitel pražské plynárenské Pavel Janeček k tomu poznamenal, že objem 3 miliardy kubíků plynu (1/3 roční spotřeby ČR) by muselo přepravit 30 lodí. Další třetinu prý dle Reportérů máme v zásobnících plynu v ČR, které jsou údajně již na 90 % kapacity naplněné.

Fotogalerie: - Volební štáb koalice SPOLU

Ekonom Navrátil pak odhaduje, že Česko čeká drahá zima, tedy ani plyn, ani elektřina nedojdou, ale budou velmi drahé. A to i když budou zastropované a stát bude jak známo ceny distributorům doplácet z rozpočtu. Což kritizuje hnutí ANO, exministr Havlíček uvedl, že požadují stropy u výrobců, což by nebylo na vrub státního rozpočtu, ale výrobců elektrické energie. „Výrobci a politici na to odpovídají, že jsme součást evropského trhu, nemůžeme sami bez ohledu na ostatní země rozhodnout o tom, za kolik budeme prodávat elektřinu,“ bylo řečeno v reportáži.

Ladislav Kříž z ČEZu také dodal, že Česko je propojené se zbytkem Evropy. „Pokud bychom se zavřeli, naděláme velký, totální problém všem našim sousedům. Slovensko a Maďarsko tím odsoudíme do značných problémů,“ řekl. Reportáž varovala před recipročními kroky, které by měly za následek nedostatek ropy a/nebo plynu.

Sociolog Daniel Prokop komentoval, že stropy jsou stále velmi vysoké například pro důchodce nebo chudé rodiny s dětmi, tedy přibližně 2,5 milionu lidí a milion domácností v ČR. Domnívá se, že bude třeba tarif, který nejchudším lidem zlevní energii. Šetří už ale i bohatí. „Ráno se sprchujeme ve studené. Večer se pereme o to, kdo půjde do sprchy dřív. Na posledního nezbude voda. Děti také musejí poznat, že je nějaký nedostatek. Což zatím poznat nemusely,“ uvedla manželka jednoho podnikatele. „Když člověk přihlédne, co lidé na Ukrajině v té válečné zóně zažívají, tak tady jakási diskuse o tom, že má vevnitř o dva stupně méně, ta je možná až směšná,“ řekl pak její muž.

Na závěr ekonom Navrátil řekl, že hlavní je přežít tuto nejistou zimu. Ale ani poté prý nebude vyhráno, tedy Česko čekají dvě těžké zimy.

„Poměrně dobře udělaná reportáž. Trochu provládní, ale na to jsme u České televize zvyklí. Nicméně naznačila, že se prohlubuje rozdělení národa na bohaté a chudé. Což je i podle mě pravda. Obávám se, že dochází také ke štěpení národa podle věku. Na staré, střední a mladé. Vláda to nebude mít jednoduché, stejně jako jiné v dalších státech EU. Obávám se, že v současném složení to Fialova vláda nezvládne. Lze očekávat sociální bouře. Hodně by pomohla změna v Bruselu. Ta byrokracie a neschopnost správně postupovat je vskutku zarážející. Chce to změny v EU, a to velmi rychle, nebo se stane z Evropy chudý kontinent. Jak se změní Rusko? To nelze asi předpovědět, neboť pochopit ruskou duši je dlouhodobý problém,“ komentuje pro ParlamentníListy.cz vyznění reportáže mediální odborník Jiří Mikeš.

Psali jsme: Tři miliony Erdoganových běženců. Jinak než silou je nezastavíme, říká historik a ekonom Žák Ukrajinci. Nebo Rusové. Nord Stream 1 i 2 někdo navrtal Timmermans v Praze: Jestli přesvědčíme Čechy, tak už všechny. A naznačil, jak to udělá Záhada, v Nord Streamu 2 spadnul tlak. O hodně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.