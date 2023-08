Pomlouvaná Babišova pumpa: Oběd pod stovku dostane do kolen

Benzínová stanice Pumpa v Průhonicích na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, kterou vlastní společnost Imoba, spadající do svěřenského fondu expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše (ANO), je často terčem kritiky kvůli údajně vysokým cenám paliv. ParlamentníListy.cz se proto přišly podívat, jak je na tom tato čerpací stanice v porovnání s konkurenčními benzínkami v okolí a zjistit, zdali jsou výtky ohledně údajně předraženého paliva pravdivé či nikoliv. Podívali jsme se i na ceny v tamní restauraci. Pokud se tu budete chtít stavit na oběd, připravte si 289 korun na kuře a 179 korun na hermelín. Pod stovku si dáte akorát kuřecí stehno. To vás vyjde na 95 Kč.

Benzínka, stojící na 6,1 kilometru dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna, totiž namísto běžného tvaru zastřešení vyniká trojúhelníkovou konstrukcí zavěšenou na pylonu i samotnou budovou této čerpací stanice s designově specifickým řešením a skleněnou přední stěnou.



Architektonická podoba, za níž stojí studio A32 architekta Ivana Koláře, však není tím hlavním, proč daná benzínka přitahuje častou pozornost médií, veřejnosti i některých politiků. Pozornost k Pumpě upíná zejména šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který uvnitř této benzínky v Průhonicích v minulosti natočil i několik videích na sociálních sítích, a to v době, kdy byl premiérem.

Po začátku energetické krize a následném prudkém zdražení pohonných hmot, které přišlo zejména v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině, se zejména tato stanice stávala častokrát terčem kritiky od lidí na sociálních sítích, ale dokonce i politiků pětikoalice. Vytýkáno jí bylo, že má údajně svá paliva prodávat za mnohem vyšší ceny, než to bylo běžné.



„Jedny z nejdražších cen benzínu a nafty má na své Pumpě Andrej Babiš. Proč on sám nejde příkladem?“ obořil se kvůli cenám na této benzínce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v dubnu loňského roku s dodatkem, že Babiš přitom „stále rozumuje, jak by se mělo zlevnit“. „To je vrchol pokrytectví a sotva jsem ho včera zmínil, tak najednou pumpa zlevnila o 2 Kč,“ uvedl následně tehdy na svém facebooku s tím, že nafta na této čerpací stanici po jeho vystoupení v televizi měla přes noc zlevnit ze 46,90 Kč za litr na 44,90 Kč za litr.

Babiš se tehdy proti Jurečkovu tvrzení ohradil s tím, že na Pumpě „jedny z nejdražších cen benzínu a nafty“ nejsou. „Takže. Vážení přátelé, nacházíme se na čerpačce, která se jmenuje Pumpa a včera nejprolhanější ministr této vlády – pan Jurečka – tvrdil, že je tady jedna z nejdražších cen a že dokonce já to mám tady nějak řídit. Pan Jurečka řeší tuhle Pumpu místo toho, aby se staral o své zaměstnance na úřadech práce, kterým nenavýšil platy,“ řekl v rámci své reakce směrem k Jurečkovi.



A pak přešel k samotné ceně paliv. „Tady vidíte ty ceny a já jsem to porovnal s čerpačkami, které jsou kolem. Tady je nafta za 45,90 Kč za litr. Tady naproti je jedna čerpačka, která je o dvě koruny dražší. Tímto směrem z Prahy je čerpačka, která je o korunu dražší. Takže já můžu ubezpečit pana ministra, že za prvé na to nemám žádný vliv a za druhé, že tady jsou ceny nejlevnější na D1,“ prohlašoval expremiér a Pumpu označil za nejhezčí benzínku v celé České republice.

Později se do cen pohonných hmot na Pumpě pouštěl i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, jenž upozorňoval ve svém twitterovém příspěvku, že zatímco u této čerpací stanice vyšel v srpnu loňského roku 95oktanový benzín na 42,50 Kč za litr a nafta na 43,90 Kč za litr, konkurenční Tank ONO, známé svými nízkými maržemi, v té době nabízelo řidičům Natural 95 za 37,90 Kč za litr a naftu za 39,90 Kč za litr.

Nejlevnější nebo nejdražší benzínka?



A jak je na tom Pumpa cenově nyní, když se v posledních týdnech opět řeší růst cen pohonných hmot? ParlamentníListy.cz se přišly podívat, jak se ceny na této benzínce vyvíjejí v současné době a porovnali je s benzínkami v nejbližším okolí.



V sobotu stál na Pumpě 95oktanový benzín Natural 95 40,50 Kč a nafta 38,50 Kč za litr. Stlačený zemní plyn se prodával za 34,90 Kč a AdBlue za 25,90 Kč.

Jen kousek před samotnou Pumpou je ve směru od Prahy na Brno benzínka Orlen, dříve známá též jako Benzina, která prodává 95oktanový benzín za 41,50 Kč a naftu za 39,90 Kč za litr. Oproti Pumpě je tak tato benzínka skutečně dražší, a to o korunu u benzínu a o korunu a 40 haléřů u nafty.

Ti motoristé, co sjedou z dálnice a natankují jen 700 metrů od Pumpy u benzínky ČS PRIM, ušetří na každém litru tankovaného benzínu hned 2 koruny a 20 haléřů, jelikož ten zde stojí 38,30 Kč za litr a u nafty pak dokonce 2,60 koruny u každého litru – ta totiž vyjde na 35,90 Kč za litr, zatímco u Pumpy stojí 38,50 Kč.

Hned naproti ČS PRIM, o dalším sto metrů opodál, má též svoji benzínku řetězec Makro. I u ní natankujete levněji než na Pumpě. Nafta zde stojí 36,30 Kč, což je oproti Pumpě o 2,20 koruny méně. Benzín je levnější u Makra oproti Pumpě o rovné 2 koruny, jelikož stojí 38,50 Kč za litr, kdežto u Pumpy zmíněných 40,50 Kč.

A jak si vede Pumpa oproti benzínce na opačné straně dálnice značky TAM, od níž ji dělí dva kruhové objezdy a 350 metrů? Pokud tuto vzdálenost ujedete namísto natankování u Pumpy, ušetříte u nafty, která zde stojí 35,70 Kč za litr, až 2 koruny a 80 haléřů na každém litru. Při tankování 50litrové nádrže tak rázem uspoříte až 140 korun.



Při tankování benzínu pak u 350 metrů vzdálené benzínky ušetříte oproti Pumpě 2 koruny a 20 haléřů u každého natankovaného litru. Při stejně velké nádrži tak je rázem doma úspora až 110 korun.

Pokud porovnáme ceny s Tank ONO, které má dlouhodobě nejnižší ceny paliv, tak nejbližší benzínka této společnosti v Dolních Měcholupech prodává aktuálně Natural 95 za 37,90 Kč za litr a naftu za 35,90 Kč za litr.



Stavíte se na oběd? Připravte si 289 korun na kuře a 179 korun na hermelín



Kromě samotných paliv se však Pumpa prezentuje i tím, že nabízí vlastní pekárnu, restauraci i grilované pokrmy. A co si můžete na této benzínce během pauzy od řízení dát? Z grilu si můžete pochutnat například na 250gramovém hovězím steaku Striploin s bylinkovým máslem a zelených pepřem za 419 korun, 300gramový vepřový steak z Ibérico prasátka vyjde na 239 korun, za 180 gramů grilovaného lososa dáte 329 korun, za hovězí burger s čedarem 239 korun a 100gramový hermelín grilovaný na rozmarýnu stojí 179 korun.



Pokud byste dostali chuť na kuře, tak vás bude stát 289 korun, přičemž půlka vyjde na 179 korun a kořeněné stehno na 95 korun.



200 gramů vepřové šunky pečené na chilli a medu stojí 179 korun, 300 gramů vepřových žeber pečených v BBQ omáčce 205 korun, pikantní kuřecí křídla 189 korun, vepřové koleno v pivní marinádě 219 korun a půlka smaženého kuřete tandoori 219 korun. Kdo by chtěl ušetřit, může si dát 200 gramů sekané s uzeným masem za 169 korun.

Restaurace Pumpy pak nabízí každodenně různá menu. V sobotu jste si mohli dát kupříkladu koprovku s knedlíkem za 225 korun (189 korun v případě, že si dáte místo masa vařené vejce) či kuřecí řízek se štouchaným bramborem a okurkovým salátem za 209 korun. A v samotné pekárně si můžete zakoupit například chléb za 85 korun, světlou bagetu za 32 korun či dalamánek za 25 korun.

