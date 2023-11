Poplácat si s Putinem? Jako Orbán? Bartoš se otřásl. A Síkela prý od Saúdů košem nedostal

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se v nedělní Partii na CNN Prima News pustil do vlády, že zdražuje už tak nejdražší energie, které má Česko v rámci zemí střední Evropy. Kritizoval, že vláda odmítá jednat s Ruskem jako jiné evropské země. Předseda Pirátské strany a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl, že existuje možnost, jak domácnostem pomoci, a opřel se do šéfa SPD, že chce ČR uvést do závislosti na ruském plynu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden navrhl výrazné zvýšení regulované složky cen energií o desítky procent, v průměru o 71 %. Premiér Petr Fiala krotil vášně s tím, že reálný růst ceny pro koncové zákazníky budou jen jednotky procent.

Ministr Ivan Bartoš doufá, že se s ERÚ ještě povede debata. „Nicméně, tak jak jsme se bavili se zástupci ČEZu, tak zhruba 40 % zákazníků by nemělo pocítit žádnou změnu,“ podotkl s tím, že vláda má možnosti řešení, ale šlo by o dotace z veřejných peněz.

Tomio Okamura, šéf opozičního hnutí SPD, vládu za nárůst energii kritizuje. Zdůraznil, že Česko má kvůli Fialově vládě už nyní nejvyšší ceny energií ve srovnání s ostatními zeměmi střední Evropy. „Máme vyšší ceny energií než Rakousko, Maďarsko, Polsko i než Slovensko. A vy tady chcete ještě o něco zdražovat už tak ty nejvyšší ceny, které má Česká republika. Je to absolutní selhání vlády,“ opřel se Okamura do Bartoše. Jeho výmluvy na předchozí vlády a na Ukrajinu označil jako liché, protože zmíněné evropské země se na rozdíl od nás dokázaly s cenami energií vypořádat.

„Maďarsko díky bilaterální smlouvě s Ruskem platí například za plyn čtvrtinové cen. Elektřinu mají v Maďarsku na třetině a v Polsku a na Slovensku na polovině,“ zdůraznil předseda hnutí SPD.

Čili české domácnosti a firmy čeká zdražování energií. „Energetický regulační úřad teď přišel s tím, že bude ještě zdražovat tu regulovanou složku energií. Takže samozřejmě se bude zdražovat, u domácností se odhaduje vrůst ceny o 10 až 20 %. A pro firmy to bude opravdu významné, tam to může být i ve stovkách procent, u velkých průmyslových podniků. Tím my ztrácíme pak konkurenceschopnost, protože v Německu naopak dochází k masivnímu dotování a k pomoci,“ doplnil Okamura.

Jediným řešením je podle Okamury odstoupení od Green Dealu Evropské unie a zestátní ČEZ, aby stát v ČR převzal plnu odpovědnost za výrobu a rozdělování energie. A je také potřeba vystoupit z lipské burzy. A otázkou je i vystoupení z EU.

Šéfpiráta Bartoše slova o bilaterální dohodě mezi Maďarskem a Ruskem rozlítila: „Jestli mají bilaterální dohodu, tak se nedivme, že to mají od Putina levné. Chceme my mít závislost na Rusku? Nechceme! Zestátnění ČEZ ceny energií nevyřeší, jsou tady další výrobci,“ poznamenal Bartoš.

Vláda podle slov Bartoše jedná o tom, aby zvýšení cen nedopadlo na občany. „Cena energie se skládá ze dvou částí. Pokud nějaká část klesá a jiná stoupá, tak se musíme podívat, kolik bude na faktuře na konci měsíce. V celkovém objemu se ty dvě složky nějakým způsobem protínají. Snahou vlády je, aby energie nezdražily domácnostem. Nebránil bych se subvencím,“ přemítal Bartoš.

Předsedu hnutí ANO pobavila slova Bartoše, že Okamura chce uvést Česko do závislosti na ruském plynu. Zmínil příklad Rakouska, které odebírá ruský plyn také. „A myslím, že Rakousko je vynikajícím příkladem vyspělé země, která dělá pragmatickou zahraniční politiku,“ kontroval Okamura Bartošovým slovům s tím, že od Ruska odebírá plyn i Německo. „A neeskalujou konflikt, nemají tam válečného štváče jako je paní ministryně Černochová, to je pro nás úplně bezpečnostní riziko,“ řekl Okamura.

Opřel se i do ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, s nímž Saúdové zrušili jednání, které se mělo týkat navýšení dodávek ropy, „Pan Síkela chtěl jet vyjednávat energie do Saúdské Arábie, a právě kvůli neuváženým výrokům paní Černochové, že chce Česká republika vystupovat z OSN, byla návštěva zrušena,“ pokračoval Okamura.

Načež ho ministr Bartoš upozornil, že tato tvrzení „nejsou podložená“ a že Okamura čerpá pouze z mediálních článků. „Nemám v ruce žádné extra důkazy, co se komu honí v hlavě. V médiích také zaznělo, že se tato návštěva pouze odsouvá,“ podotkl Bartoš..

Podle Okamury mnohé naznačuje i skutečnost, že cesta Síkely do Saúdské Arábie byla zrušena den před odletem: „Den před návštěvou ministra na zahraniční úrovni se návštěvy neruší, takže ten důvod byl mimořádně závažný, byl to důvod politiky, nejsem v politice první den,“ reagoval Okamura.

Okamura upozornil, že vláda ČR odmítá jednání s Ruskem, ale chce jednat v Saúdské Arábii, kde se nedodržují lidská práva. „Je to ten nejtvrdší islámský režim, a na druhou stranu hovoříme o Rusku... Myslím, že bychom měli postupovat jako Rakousko, jako vyspělá země. „Ale vláda tady dělá aktivistickou politiku: Tchaj-wan, Ukrajina, a úplně jste se vykašlali na české občany,“ udeřil Okamura na ministra Bartoše.

To Bartoše velmi rozčílilo: „Orbán legitimizuje Putinův režim a jeho útok na Ukrajinu, podají si ruce, nechají se vyfotit, ruská propaganda to omete všude, zahraniční média na to poukazují, to je ta cena za levný plyn! A já bych tedy nechtěl, abychom tu vystupovali takhle vůči zemi, která nás označuje za nepřátelskou a má tu významný vliv na dezinformační scénu a rozeštvává lidi, aby my jsme tu vystupovali. To by si měl premiér Petr Fiala takhle jet poplácat s Putinem a říct mu, že Ukrajina je v pořádku?“ vyprávěl Ivan Bartoš.

Okamura ho upozornil, že jde o ekonomickou diplomacii.

