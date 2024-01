Poprvé v historii tu liberálové mají všechno... Vidlák s „programátorem vyvrhelem“ za jedním mikrofonem

reklama

Bloger Daniel Sterzik, s pseudonymem Vidlák, a programátor, vysokoškolský pedagog a komentátor Pavel Cimbál v podcastu Kolektiv diskutovali nad tím, co stálo na počátku krize, v níž se dnes nacházíme. Ukázali i na vládu jako skupinu žáků bojujících o přežití a média neplnící veřejnou funkci. Musíme se vrátit do stavu, kdy jsme uhnuli z cesty suverénního státu. Pánové se shodli také na tom, že z hlediska migrační krize se staly kroky, které jsou nevratné a situaci budou jen zhoršovat. Konflikt na Ukrajině nás na chvíli ochránil před požadavky Západu.

V otázce, kdo Česko dostal do celé škály krizí, má Cimbál jasnou odpověď – vláda Petra Fialy. „Líbil se mi komentář, že Fiala utrpěl volební vítězství. On dokonce spíš možná utrpěl remízu, kterou v to vítězství přetavil. Vše ostatní je následek. To je vláda, která ani moc vládnout nechtěla, neumí to a nemá moc lidi a výsledek odpovídá vstupním podmínkám,“ uvedl, že tato vláda nepočítala s tím, že bude vést naši zemi.

Jeho názor bloger Vidlák kvitoval. Toho v tomto kontextu nepřestává překvapovat, jak moc je vládní pětikoalice soudružnější než předchozí vlády, které byly daleko schopnější. „To je soudružnost té skupinky špatných žáků, který o sobě vědí a vědí, že bojují o přežití,“ doplnil jej Cimbál.

Do této situace jsme se ale nedostali pouze posledními parlamentními volbami, největší podíl na tom mají média, pokračuje Cimbál. „Viním z toho hlavně média,“ konstatoval. „Média svou veřejnou funkci nijak neplní,“ přikyvoval Vidlák. V kritice nerozlišovali mezi veřejnoprávními a soukromými médii. „Problém je, že jsou záměnné, komu budou chybět, když Respekt, Seznam i Česká televize píší totéž, jsou v jednom šiku,“ dodal komentátor Cimbál.

„Média ztrácejí důvěru, jsou sice jednotná, uniformovaná. Vše tam funguje, jak nitky ke globálním elitám, tak ekonomický model, ale lidé o informace v této podobě už nestojí,“ všímá si Cimbál. „A není se čemu divit, jestliže se má životní realita stále více rozchází s tím, co vidím v České televizi, tak je jasné, že ta krize důvěry dřív, nebo později přijde, rozdíl mezi chimérou mě dřív nebo později musí dohnat,“ souhlasí bloger Vidlák.

Všechny chyby v politice se podle Cimbála dají napravit kromě demografických změn, jako je migrační krize, ze Západu mění svět, jak jsme ho znali. „To už nikdo nevrátí zpátky. Síla například muslimských kruhů ve Francii je dnes už taková, že ohrožuje fungování státu,“ upozornil. „Jedna z fatálních chyb, které Západ udělal a která je naprosto nevratná, je to, že zavřel oči před migrační krizí a umožnil úplnou výměnu obyvatel,“ shrnul Vidlák. „Tato věc má několik desítek let trvající následky, které se budou už jenom zhoršovat,“ dodal Cimbál s tím, že realita zpostředkovávaná médii má zpoždění řádově až několik let.

Migrace v Česku pochází stále spíše z východu. Máme podle Cimbála šanci k tomu vývoji, k němuž Západ směřuje, uniknout? „Aktuálně díky přílivu Ukrajinců, kteří tu saturovali naši kapacitu přijímat vůbec migraci jako takovou, máme několik let k dispozici. Z hlediska Evropy jsme svou povinnost splnili. Oni po nás nemůžou chtít více, poněvadž jsme země, která má nejvíce přijatých uprchlíků z Ukrajiny,“ doplnil.

„Je to paradoxní, ale i díky válce na Ukrajině jsme tak trošku utekli hrobníkovi z lopaty,“ pousmál se Vidlák. „Ano, je to jedno z pozitiv toho konfliktu, že nás to vlastně ochránilo před požadavky západu integrovat sem to, co u nich už je neintegrovatelné,“ připustil Cimbál.

„A přesto, že jsou nám Ukrajinci blízcí, je vidět, že i problémy, které z této migrační krize jsou, jsou tak na hraně kapacity toho, co je tu je možné zvládnout a poradit si s tím,“ poznamenal Vidlák.

„Německo je v minulém roce rekordní, co se týče migrace. Takže Západ ten problém mít bude. My jsme bohužel díky Rakušanovi vázáni migračním paktem, který v tichosti v červnu podepsal, ale naštěstí jsme se tomu vyhnuli,“ dodal vysokoškolský pedagog Cimbál.

V současnosti jako největší problém naší země, který by se měl řešit, Cimbál spatřuje v tom, že jsou zde politici, kteří vykonávají politiku, která vůbec neodpovídá jejich původním cílům a záměrům. „Kdo tady vlastně určuje politiku v České republice? Jsou to Spojené státy nebo je to Británie nebo je to Německo? Proč nemáme vlastní politiku? Vrátil bych se do stavu, kdy jsme uhnuli z cesty suverénního státu,“ uvedl.

„To potkalo třeba i Německo, kdy odposlechy Angely Merkelové nastartovaly změny, kdy se Německo odklonilo od Ruska a začalo přijímat multikulturalismus, vůči kterému se před tím ona sama vymezovala. U nás je to podobné s Janou Černochovou, která byla odpůrkyně migrace, byla to jedna z těch rozumnějších tváří v ODS a dnes razí politiku naprosto nesmyslné výdaje na zbrojení v době, kdy rozpočet je takřka před krachem, to přece nemůže myslet vážně,“ hrozil se Cimbál.

„Česká vláda je jedna z nejslabších a nejhůře vládnoucích, která tu kdy byla, přesto perfektně drží pohromadě. V našich novodobých dějinách je to poprvé situace, kdy liberálové mají Sněmovnu, Senát, prezidenta a vlastně i Ústavní soud,“ zopakoval Vidlák s tím, že liberálové si v devadesátkách dokázali vybudovat dostatečné podpůrné struktury. Jediná rozumná cesta, jak tohle překonat je podle něj ta, že národ se probouzí a bude tvořit vlastní instituce. „Ony se vytvoří ad hoc, nebudou formalizované. Už to tak potichu vzniká v té mediální sféře, ale ta politická je od toho oddělená, tam bude potřeba ještě nějaký impulz. Jakmile má nějaká strana nějaký silný opoziční názor, tak je potřeba zabetonovat a nikdo s ní nechce spolupracovat, což je třeba případ SPD,“ dodal Cimbál.

