Pořád jsme na tom dobře. Navzdory vládě. Babiš sekl

„Vláda krade peníze lidem a obcím, dotace neruší,“ kritizoval na svém facebooku expremiér Andrej Babiš (ANO) vládní konsolidační balíček. Vláda chce podle něj prostřednictvím představeného balíčku občany akorát „potrestat za svou neschopnost“. „Já doufám, že si na to vzpomenete. Protože pokud někdo tak lhal jako premiér Fiala, tak to přece není možné, aby to lidé tolerovali,“ připomenul voličům sliby o nezvyšování daní.

Že jsou české veřejné finance „v rozvratu“, si Babiš nemyslí. Podle něj jsme aktuálně ekonomicky stejně důvěryhodní jako Francie. „Jsme na tom velice dobře, i přestože tato vláda stále devastuje ekonomiku a životy našich občanů,“ míní.



Vládě připomenul sliby ohledně „nezvyšování daní“. „To si všechno pamatujete – sliby, že nebudou zvyšovat daně. Nebudou zatěžovat firmy a občany. A opatření teď jsou: vyšší DPH, vyšší daně z příjmů, vyšší daně z nemovitostí, omezení daňové slevy na manžele nebo manželku, konec daňové slevy na studenta, zrušení školkovného, vyšší zdanění příjmů už od trojnásobku průměrné mzdy, zvýšení spotřebních daní, zvýšení nemocenského pojištění zaměstnanců, vyšší odvody na důchodové pojištění OSVČ, snížení podpory stavebního spoření, dražší dálniční známka – to je taky skrytá daň, zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců, růst věku odchodu do důchodu, přísnější předčasné důchody a nižší valorizace,“ jmenoval expremiér a vládu následně označil za „totální peklo“.

Andrej Babiš ANO 2011



„Vláda národní katastrofy. Vláda národní tragédie. Já doufám, že si na to vzpomenete. Protože pokud někdo tak lhal jako premiér Fiala, tak to přece není možné, aby to lidé tolerovali,“ doplnil.

Odlišný názor však vyjádřil dříve například ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), jenž na nedávné ideové konferenci ODS přesvědčoval své spolustraníky, že se nemusejí obávat, že by porušili některý ze slibů svým voličům, jelikož se podle jeho tvrzení celkové daně nezvýší. „My jsme slibovali, že nezvýšíme daňovou zátěž,“ řekl s odkazem na programové prohlášení koalice SPOLU.

Později též vše vysvětloval voličům a Fialovy dřívější výroky o nezvyšování daní argumentoval s vyjádřením, že si to někteří voliči současné vlády akorát špatně vysvětlili. „To je zkratka z billboardu. My jsme říkali, že nechceme zvýšit celkové daňové zatížení,“ osvětloval ministr v rozhovoru pro TN.cz a podotkl, že nepředpokládá, že by kvůli tomu voliči ODS jeho straně přestali věřit.

U daní Babiš svého nástupce zkritizoval také kvůli zvýšení DPH u léků a tázal se, kam se posunula situace ve zdravotnictví. „Kde je náš národní plán boje proti rakovině? Kde je naše reforma psychiatrické péče? Staví se už porodnice v Bohunicích? A další projekty?“ zaznělo.



„Teďka Fialova vláda zvýší zdanění léků. Pro ‚dobro občanů‘ asi. Z deseti na dvanáct procent. Kdo to zaplatí? Občané a zdravotní pojišťovny,“ pokračoval a opět připomenul, že Fiala „sliboval, že nebude navyšovat daně“.



„Takže zdravotnictví pro tuto vládu neznamená vůbec nic a je to obrovská škoda, protože naši lékaři jsou špičkoví. Světoví. A zaslouží si podporu,“ dodal předseda nejsilnějšího opozičního hnutí.

Zpochybnil rovněž, že vláda ušetří 54,4 miliardy na dotacích. „Zase je to jenom lež,“ míní expremiér s tím, že „nikdo neví vlastně, kde to mají ušetřit“.



„Údajně je to dvacet miliard na Ministerstvu obchodu a průmyslu. Ale kde? To nevíme… Jedenáct miliard zemědělci – tak samozřejmě, proč bychom podporovali zemědělce, když nás živí svou úrodou a svými výrobky? Ale to je jasné… 2,8 miliardy Ministerstvo pro místní rozvoj. Takže obce můžou zapomenout na kofinancování evropských fondů… Šest miliard doprava… Dvě miliardy vezmou školství a třicet miliard už teďka chybí Státnímu fondu dopravní infrastruktury,“ padlo nato z úst expremiéra, když si pročítal, kam všude by mělo vládní škrtání dotací nejvíce dopadnout.



„Takže zase jenom mlží. Zase nic konkrétního. Snad se v polovině června dozvíme, jestli to tak skutečně bude,“ zhodnotil.



Vrátil se též ke zrušení dotací pro Ministerstvo pro místní rozvoj. „Tak já nevím, jak chce pan Bartoš podporovat stavby těch bytů,“ připojil Babiš směrem k ministrovi resortu a šéfovi vládních Pirátů.



Otázkou též podle něj bude, jak dopadne vládní slib růstu platů učitelům, když nyní vláda deklaruje, že chce platy ve veřejném sektoru snižovat. „Nemá to logiku,“ nechápal expremiér.

