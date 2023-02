Pořídili jste si majetek, plaťte! Stanjura našel zastání. Pak ale přišla studená sprcha

reklama

„Téměř čtyři pětiny českých domácností bydlí ve vlastním domě či bytě, což je výrazně více, než činí průměr v Evropské unii. Zvažovaný růst daně z nemovitosti by zasáhl většinu českých rodin, proto bychom v tomto ohledu měli postupovat uvážlivě. Je pravdou, že majetkové daně jsou v naší zemi výrazně nižší, než je v zahraničí obvyklé, takže zde existuje určitý prostor pro zvýšení příjmů do veřejných rozpočtů. Případná změna by však dle mého názoru měla být postupná a nikoliv skoková, tak aby se na ni mohli lidé připravit. Jsem přesvědčen, že daňový výběr by se v tomto ohledu měl zvyšovat maximálně o několik jednotek miliard korun za rok,“ uvedl Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities a. s.

„Zároveň by daně z nemovitostí neměly směřovat jen do obecních rozpočtů, ale měly by pomoci financovat i státní rozpočet. Ideální by bylo upravit daně z nemovitostí v kontextu celého rozpočtového určení daní. Dle mého názoru by měly být více zvýhodňovány obce, které na svém území umožní další rozvoj. Nyní narážíme na problém, že v obecné rovině jsou lidé spíše pro výstavbu, ale nikdo si nepřeje, aby se stavělo v jeho sousedství. Na základě tohoto přístupu pak mnozí starostové brání výstavbě nových průmyslových areálů a další infrastruktury, což brzdí rozvoj České republiky,“ vypozoroval.

„V případě zvýšení daní z nemovitostí lze očekávat, že se pronajímatelé pokusí alespoň část z tohoto zvýšení přenést na své nájemníky. Růst daní z nemovitostí tedy může vést k dalšímu zvyšování nájmů, což může přinést problémy hlavně v sociálně slabších regionech,“ vysvětlil Štěpán Křeček.

Český daňový systém je mimořádně pokřiven

Jiný pohled představil další ekonom. „Odpovídám výjimečně velmi kladně, protože toto je nejrozumnější, s čím se dá bez velkých problémů začít. Říkám to jako majitel nemovitosti. Jsem si vědom toho, že pokud to Parlament schválí, tak se mi tato částka zvýší a o to se mi sníží životní úroveň. To však patří k věci. Vítám to zejména proto, že ministru financí kolegové z daňového odboru nejspíše vysvětlili, že český daňový systém je mimořádně pokřiven. V tom smyslu, že má vysoké odvody z práce a velmi nízké nebo nulové odvody z kapitálu, z majetku. V tomto případě je to první krůček k odstranění této obrovské deformace, která je velmi nespravedlivá a ve svých důsledcích je velmi nedemokratická, protože zvýhodňuje bohaté na úkor nemajetných, středně- a nízkopříjmových. Když už si někdo majetek pořídil, tak ať z něj platí přiměřenou daň,“ myslí si makroekonom Jaroslav Šulc.

„Nad čím trochu váhám, je Stanjurova úvaha, jestli z toho dvojnásobku nechat původní kanál směrem k obcím, které jsou příjemcem této daně. Tento příjem zvýšit o padesát procent, pokud se to zvýší na dvojnásobek, a dalších padesát procent poslat do státního rozpočtu. Tento návrh považuji za velmi rozumný, a jestli to bude padesát na padesát či čtyřicet na šedesát, to už je jen technická záležitost,“ konstatoval.

„Doufám, že nezůstane u tohoto prvního naprosto nezbytného kroku. Je velmi na čase udělat si analýzu a srovnání mezinárodní, jak vypadají české a zahraniční majetkové daně a urychleně připravit zákon, který by opět zavedl daň z převodu nemovitostí, dědickou daň. V tomto směru je tady pole neorané. Ostych sáhnout do daní je zbytečný. Jiný problém je, že tyto majetkové daně, i když se budou přiměřeně zvyšovat, tak to deficit rozpočtu nemůže zachránit. Je to jen kapka v moři. Nemusí pršet, stačí když začíná kapat. Po dlouhé době pochvala pro strany vládní koalice z mojí strany,“ pochválil makroekonom.

Penzijní spoření stát svou inflací zničil

„Další z panoptika špatných ekonomických nápadů ODS,“ stručně okomentoval možné navýšení daně z nemovitostí Pavel Kohout, bývalý člen Národní ekonomické rady vlády, který nyní působí v čele investičních fondů Algorithmic SICAV.

„Dalo se to čekat, je to moc špatně. Daň z nemovitosti přináší státnímu rozpočtu velmi málo peněz, ale lidem nemovitosti přinášejí velmi funkční důchodové zabezpečení. Přitom státní penzijní systém je nahnutý a penzijní spoření stát svou inflací zničil. Teď hodlá lidem sáhnout i na to, co ještě fungovalo,“ vysvětlila ekonomka Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti Next Finance s. r. o.

