Poslanci by se měli zabývat personální politikou vlády příští pátek

Schůze Sněmovny k personálním změnám, které provádí vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) v demisi, by se měla uskutečnit v pátek 9. března. Svolal ji z podnětu části opozičních poslanců předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Podnět ke svolání schůze vzešel ze středečního setkání představitelů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, ČSSD, TOP 09 a STAN. Podle závěrů jednání by se navíc měla uskutečnit další mimořádná schůze, kterou prosazuje ODS. Cílem schůze by bylo schválení usnesení dolní komory, které by omezilo činnost vlády bez důvěry.

Páteční mimořádnou schůzí chtějí opoziční strany dát najevo, že vláda v demisi nemá dělat zásadní změny v obsazení klíčových postů ve státní správě. Opozice kritizuje odvolávání náměstků ve státní službě, šéfů fakultních nemocnic či úterní informace o tom, že by na žádost Babiše měl skončit ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín.

Psali jsme: Vláda Andreje Babiše navštíví regiony, prvním bude Zlínský kraj Piráti jednali s ostatními opozičními stranami o tom, jak chránit státní správu před prorůstáním Agrofertem Ředitel správy železnic Surý z osobních důvodů rezignoval Babišova vláda pokračuje v čistkách. Tentokrát na dopravě

