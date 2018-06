Poslanci se budou věnovat změnám v předškolním vzdělávání

12.06.2018 6:38

Poslanci by dnes měli pokračovat v projednávání školské novely ODS, která by mimo jiné zrušila povinnou mateřskou školu pro pětileté děti a povinnost školek přijímat už dvouleté děti. Sněmovna by také mohla projednávat předlohy v prvním čtení, případně se vrátit k evropskému fiskální paktu.