Poslanci se dnes budou zabývat kůrovcovou kalamitou a daňovými změnami

Poslanci by měli dnes debatovat o kůrovcové kalamitě, která postihla hlavně střední a severní Moravu. V úvodním kole by se mohli zabývat širším návrhem daňových změn, jak je předložila ještě předchozí vláda hnutí ANO v demisi. V podvečer bude Sněmovna volit nového místopředsedu za Jana Hamáčka (ČSSD), jenž se stal vicepremiérem v novém kabinetu ANO a ČSSD.

Jednání o kůrovcové kalamitě vyvolali opoziční Piráti, které podpořili zástupci všech frakcí. Například nejsilnější ANO viní z šíření kůrovce bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Podle Pirátů ale selhalo i Ministerstvo životního prostředí pod vedením Richarda Brabce (ANO). Bývalý ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) odvolal kvůli kůrovci generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda, informovala ČTK.

V daňovém balíčku kabinet navrhl změnu deseti zákonů. Předloha by mimo jiné zavedla zdanění zahřívaného tabáku a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a měla by zjednodušit správu daní z hazardních her. České televizi a Českému rozhlasu by novela omezila možnost uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Volba místopředsedy Sněmovny bude tajná. Jediným kandidátem bude nominant ČSSD Tomáš Hanzel. Bývalý primátor Karviné nyní v dolní komoře působí v kontrolním a branném výboru, jehož je místopředsedou.

autor: nab