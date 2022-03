Poslanec ODS vysvětloval čtenářům: O naší budoucnost se teď bojuje na Ukrajině

reklama

„Proč chcete odvolat Radu ČT a rozhlasu a dosadit tam své lidi – jak to pak budou nezávislá veřejnoprávní média? To je dle Vás správně?“ zeptal se čtenář. „Všechny personální výměny ve Vámi zmiňovaných orgánech ČT a ČRo probíhají v souladu se zákony naší země. To, že vláda navrhuje své zástupce, je logické. To, že v těchto orgánech mají zástupce i opoziční strany, je správné,“ odvětil Beitl.

Další otázka směřovala k hodnocení hnutí ANO jako opoziční strany. „Dohody s opozicí se vždy musí brát s rezervou. Kdyby panovala dlouhodobá dohoda, tak by opozice nebyla opozicí. Drobné podrazy ve Sněmovně jim umíme průběžně vracet. V současné době musím ocenit, že při tak důležitém tématu, jako je podpora bránící se Ukrajině, máme shodu a táhneme za jeden provaz,“ dodal Beitl.

Čtenáře trápí i situace v Rusku, kdy se ptá, zda sankce budou dostačující. „A co když více než Rusko utrpí sankcemi ČR? Mělo by se třeba podnikatelům dostat kompenzace, když nebudou moci obchodovat s Ruskem nebo je to podle vás jejich problém a musí být solidární, i když třeba budou muset propouštět?“ ptá se čtenář.

„Putin chce násilím rozšířit Rusko o území Ukrajiny. Toto rozšíření chce prosadit za cenu rozpoutání války a ztráty tisíců lidských životů. Pro nás to znamená, že v budoucnu můžeme ruské rozpínavosti i vojenskému napadení čelit i my nebo další státy Evropy. Musíme si uvědomit, že o naší budoucnosti se dnes bojuje na Ukrajině. Proto musíme být připraveni pomáhat veškerou možnou podporou. Rusko musí být izolováno tak, aby Putin pochopil, že vést válku se nevyplácí. A my si musíme uvědomit, že ani pro nás toto období nebude ekonomicky jednoduché,“ odvětil Beitl.

„Zajišťuje nebo nezajišťuje dohoda s Poskem, že nebude na našem území ubývat voda? Jak? A jaké sankce Polsku hrozí, když úbytek vody bude dál pokračovat? Ono jde o životně důležitou surovinu, která je podle mě penězi nenahraditelná,“ ptá se další čtenář.

„Souhlasím s tím, že naší vody si musíme vážit a uvážlivě s ní hospodařit. Pokud jde o Turów, právě díky podepsané smlouvě získáme přesné informace o tom, jaký vliv na ni těžba v dole má a bude mít. Současně také smlouva obsahuje odstavce, které popisují, co se bude dít, když bude úroveň vody v kontrolních vrtech klesat. Díky finanční kompenzaci bude zajištěna dodávka vody do obcí, které dnes na veřejné vodovody napojeny nejsou. Současně je potřeba řešit, jakým způsobem bude celé území revitalizováno po skončení těžby v roce 2043. Rekultivace by měla proběhnout tak, aby se stav podzemních vod vrátil na původní poměry. Třeba i zatopením těžní jámy, podobně jako u sousedů v Německu,“ míní Beitl.

„Oč podle vás Putinovi jde? Co by ho podle vás zastavilo? Já dost pochybuji, že ho nyní zastaví sankce. Je mu absolutně jedno, že tu byla nějaké covidová krize, která má spolu s inflací a rostoucími cenami energií katastrofální důsledky pro obyčejné lidi a ještě je žene do války. Nebo myslíte, že se právě toho, že roste frustrace lidí, snaží využít a právě proto teď začíná válku?“ ptá se další čtenář.

„Je těžké to pochopit a smířit se s tím, ale Putin chce násilím rozšířit Rusko o území Ukrajiny. Toto rozšíření chce prosadit za cenu rozpoutání války a ztráty tisíců lidských životů. Pro nás to znamená, že v budoucnu můžeme ruské rozpínavosti i vojenskému napadení čelit i my nebo další státy Evropy. Musíme si uvědomit, že o naši budoucnosti se dnes bojuje na Ukrajině. Proto musíme být připraveni pomáhat veškerou možnou podporou. Rusko musí být izolováno tak, aby Putin pochopil, že vést válku se nevyplácí. A my si musíme uvědomit, že ani pro nás toto období nebude ekonomicky jednoduché,“ zakončil Beitl.

