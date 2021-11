Poslechli nás. Nového nic. Poslanec ANO k plánu SPOLU a PirSTANu

Poslanec ANO Jiří Mašek před kamerami ČT zhodnotil plány budoucí vlády Petra Fialy na boj s covidem. Zdůraznil, že koalice vlastně nepřišla s ničím novým. Jen prý konečně vyslyšela to, co končí vláda ANO a ČSSD říká už dlouho.

reklama

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 0% Není to v pořádku 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2893 lidí

„Nenašel jsem tam toho příliš mnoho nového. Z 90 procent to jsou opatření, která jsme nastartovali a která si myslím, že fungují. Ve vystoupení pětikoalice jsem nenašel žádné nové závažné body, které by mohly zbrzdění té epidemie pomoct, které by přinesly nějaké hmatatelné výsledky,“ zapochyboval Mašek.

Poté uhodil přímo na budoucího premiéra Petra Fialu.

„Pan (Petr) Fiala např. řekl, že nesmíme zavírat školy, ale to je přece cíl nás všech, To je deklarace. My jsme také deklarovali, že také nechceme zavírat školy a vy víte, že to v opatřeních nebylo. Hlavní ukazatel obsazení nemocnic. Proboha, obsazenost nemocnic je dneska naším hlavním ukazatelem pro nasazování dalších opatření, takže to je využito minimálně od září,“ pravil Mašek.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval, že stávající opozice konečně přistoupila na plány, o kterých podle Maška vláda hnutí ANO a ČSSD mluví už dlouho. Vláda už dlouho volá po tom, aby v epidemii více rozhodovali hygienici, ale dosavadní opozice to dlouho odmítala, Až teď změnila názor. „Můžeme si vzpomenout na to, že před více měsíci opozice odmítala to, aby tady velel hygienik, aby řešil tuto krizi,“ uvedl Mašek.

Upozornil, že Babišova vláda vyplatila dvakrát odměny zdravotníkům a Mašek doufá, že Fialova vláda v tomto bude pokračovat.

Pokud by šlo o něj, povinné očkování proti covidu by prý nezaváděl, stejně jako budoucí vláda.

Než se rozloučil s diváky, podotkl, že Babišova vláda dělá vše pro to, aby nedošlo na další lockdown.

Psali jsme: Ti budou koukat. Fiala a spol. Přijdou, sednou do křesel... Zkušený popsal Pokus na dětech. Očkování: Nejen Janeček. Doktor má fakta Okamura: Malé kapacity zdravotnictví? Tito za to můžou Joch: Povinné očkování? Skončíme jak v Číně. Sledování všude

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.