Poslední Fialova rada: Už ne malý stát. Už ne nízké daně. Ale boj s populismem

„Každý čtvrtý delegát 32. kongresu ODS je žena,“ informovalo tiskové oddělení novináře v rámci tiskového servisu volebního kongresu občanských demokratů v pražských Vysočanech. Nejmladší delegátkou je osmnáctiletá Anna Štěpánová z Nového Jičína, nejstarším jednaosmdesátiletý Bohuslav Svoboda z Prahy.
Důraz právě na tuto statistiku může naznačit o dnešní ODS mnohé. A ať jej hodnotíme pozitivně nebo negativně, každopádně je to vizitka končícího předsedy strany Petra Fialy. Loučil se s delegáty po dvanácti letech ve funkci.
„Dvanáct je v mnoha kulturách symbolické číslo, číslo se zvláštním významem – připomeňme si jen namátkou 12 měsíců, 12 apoštolů, 12 hodin na ciferníku, a tak bych mohl pokračovat. 12 je znamením dokonalosti, dokončení, celistvosti, je považováno za šťastné číslo,“ shrnul své působení.
Zatímco jiné strany mění své předsedy i v řádu měsíců, o ODS nedávno jeden komentátor poznamenal, že je nejstabilnější hned po komunistech. Za 35 let existence vystřídala pouze čtyři předsedy, zahrnující i nešťastné tříleté působení Petra Nečase.
Všichni tři další předsedové strany, která určovala polistopadové dění, byli současně symbolem své éry. Václav Klaus už asi navždy zůstane ztělesněním změn devadesátých let, zrodu naší demokracie i tržní ekonomiky. Mirek Topolánek lépe než kdokoliv jiný ztělesňoval večírek po vstupu do EU a otevření bruselských penězovodů. A profesor Petr Fiala se po vzoru doktorky Merkelové snažil zachovat pravici v éře obamovského liberálního étosu.
Na post jeho nástupce, pátého předsedy ODS v řadě, kandidoval dosavadní místopředseda a nedávný ministr dopravy Martin Kupka a proti němu Radim Ivan, doposud neznámý kandidát z Ostravy.
Martin Kupka se k ODS dostal jako tiskový mluvčí pražského magistrátu za primátora Jana Kasla. Pak „mluvil“ za středočeského hejtmana Bendla a za Nečasovu vládu. Stal se starostou ve své domovské středočeské obci Líbeznice a v roce 2014 byl poprvé zvolen místopředsedou strany. Od počátku byl vnímán jako blízký spojenec Petra Fialy a loajální součást jeho vedení.
Když se v loňském roce objevily informace o navázání ODS na První družstevní záložnu, hovořila svědectví o tom, že právě Kupka měl být jako místopředseda „spojkou“, která těmito způsoby řešila stranické financování. V roce 2017 se stal poslancem a po volebním vítězství 2021 ministrem dopravy.
Pětatřicetiletý Radim Ivan je bývalý ligový florbalista a zakladatel několika internetových startupů, třeba mobilní aplikace pro shánění brigádníků do gastronomie. V posledních měsících se snažil rozproudit v ODS debatu o její budoucnosti, založil také iniciativu ČESKO.plus, která se zaměřuje na modernizaci státní správy a podporu inovací v ekonomice. Po volbách avizoval svůj zájem kandidovat na předsedu strany, která se podle něj potřebuje vrátit k tradiční pravicové politice. „Žádný antibabiš nebo antiturek. Lidé potřebují pozitivní vizi, ne permanentní negativní kampaně. Vládu je potřeba hodnotit kriticky, ale konstruktivně. Pokud voliči uvidí, že nám opravdu jde o Česko, vrátí se,“ řekl v prosinci pro ParlamentníListy.cz.
Fialova rozlučka: Na cestu někdo, kdo se vyzná v dopravě
Delegáti se scházeli v pražském hotelu Clarion v sobotu před desátou. Petr Fiala dorazil půl hodiny před začátkem. Hned na úvod ve svém rozlučkovém projevu mluvil o tom, že tím, že po dvanácti letech už nekandiduje, chce otevřít prostor také pro „jiné, alternativní koncepty a přístupy“. Nějaké změny jsou podle něj nutné.
„Soutěž lidí a myšlenek, vnitřní diskuse, ať už je to někomu příjemné nebo to není příjemné, to je ta pravá podstata demokratické politické strany. A mimo jiné tím se odlišujeme od všech populistů a politických podnikatelů, jakými jsou Babiš, Okamura nebo Turek,“ vysvětloval Petr Fiala delegátům.
Nechce prý radit, ani rozdávat polibky smrti, ale pro hledání směru v ODS je podle něj nejlepší někdo, kdo se „vyzná v dopravě“.
Cestou pro ODS podle něj není minulost, rozhodně ne „parodie na devadesátkovou pravici“, co nyní máme ve vládě. Přirozeným konzervativním a pravicovým postojem podle něj naopak je „čelit populistické destrukci“.
„V novém politickém konfliktu už nejde jen o rozsah státu, míru regulace ekonomiky. Jde o zásadní hodnotový střet. Jde o budoucnost demokratického uspořádání západních zemí,“ varoval. Právě proto prý zvolil do loňské kampaně heslo „Teď jde o všechno“ a to, co se děje po volbách, mu prý dává zcela za pravdu.
Součástí tohoto souboje „o všechno“ je podle Fialy i spojenectví s dalšími silami, které si nebezpečí populismu uvědomují. „My, co tady v tomto sále sedíme, nemáme řešit, jak přebrat voliče TOP 09, vyšachovat STAN a dostat lidovce na dvě procenta. My máme úplně jiné poslání: Společně s našimi demokratickými partnery uhájit Českou republiku jako demokratickou, bezpečnou a prosperující zemi pro její občany a pro naše děti,“ definoval svůj politický odkaz.
Na kongres ODS dorazili se zdravicí předsedové TOP 09 a lidovců Havel a Výborný, stejně jako první místopředseda STAN Lukáš Vlček.
Fialův pohled je podle informací, které mají ParlamentníListy.cz od řadových členů ODS, ve straně zastoupen silněji, než by si lidé zvenku mohli myslet. Někdejší strana Václava Klause se prý za dvanáct let Petra Fialy skutečně podstatně proměnila. „S některými lidmi v té straně se prakticky nedá debatovat, oni vážně věří, že sem přijde Putin a budou je házet z oken,“ dozvěděli jsme se.
Bojíme se, že pro nás přijde Šlachta?
Z kandidátů dostal v hotelu Clarion jako první slovo Radim Ivan, který mluvil o tom, co by se v ODS mělo změnit. „ODS z mého pohledu neroste a nevítězí. Dokazují nám to čísla, máme méně členů, než jsme měli před lety, ukazují nám to výsledky ve volbách,“ varoval.
Strana si podle něj stále nese trauma z dramatického pádu Nečasovy vlády v roce 2013. „Bojíme se proher, máme strach, že na nás přijdou novináři, že si pro nás zase přijde Šlachta,“ vymezil se proti tomu, co Fiala nazval „realistickou politikou“.
Petru Fialovi a jeho vedení také vyčetl kompromisy, stejně jako výzvu odcházejícího předsedy, aby se špinavé prádlo pralo jen doma. „Politické diskuzi říkáme praní špinavého prádla? To jako vážně?“ podivoval se kandidát.
Dnešní otázka je podle něj pro ODS jednoduchá: Umírat, nebo růst.
Martin Kupka ucelený koncept nepředstavil, nabídl ale svou dosavadní zkušenost. „Mluvím jako někdo, kdo politiku nezná jen ze sociálních sítí. Znám ji z vlády, kde se rozhoduje, znám ji z kraje, znám ji ze samosprávy,“ rýpl do protikandidáta, který aktivně provozuje doménu Česko.plus.
Od Fialy se odlišil odmítnutím pokračování v projektu SPOLU. „Úkol je posílit značku ODS v maximálním možném rozsahu,“ vyzval někdejší tiskový mluvčí. Komunikace je oblastí, na které chce zapracovat.
Hledá se příští Stanjura
Po půl druhé začala volba předsedy. Ačkoliv je právě s někdejším prvním místopředsedou ODS Miroslavem Mackem spojen slavný výrok „lídr se nevolí, lídr se rodí“, přinesla právě tato strana v minulosti české politice nejslavnější příběhy sjezdových intrik, včetně estetiky tlustých řetězů a balíčků bankovek.
Z regionálních konferencí měl výrazně větší podporu Martin Kupka, který byl považován za favorita. Podle informací ze zákulisí měl na jeho zvolení pracovat zejména předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda a ve finále měla být součástí dohod i volba prvního místopředsedy.
Zvolen byl Martin Kupka, když získal 327 z 528 hlasů. Méně, než se podle výsledků krajských konferencí očekávalo. Částečně se tak naplnily další zákulisní informace, že mnoho delegátů je připraveno se vzepřít uzavřeným dohodám.
„Bude mi ctí pracovat pro ODS tak, aby se z ní opět stala kompetentní, živá, moderní a sebevědomá pravice,“ ujistil Martin Kupka. A jako bývalý ministr dopravy se prý těší na „modrou jízdu".
Výsledky hlasování delegátů symbolicky vyhlásil Petr Bendl, u něhož se Kupka ve středočeské organizaci „učil" a kterého pak velmi těsně přeskočil na kroužky při sněmovních volbách 2017, což mu otevřelo cestu do velké politiky.
Následovala volba prvního místopředsedy, o kterého se ucházel senátor Martin Červíček z Náchoda a pražský komunální politik Tomáš Portlík.
Funkce prvního místopředsedy je v ODS považována za velmi vlivnou, na vnitřní dění ve straně často více, než samotný předseda. Jejím historicky prvním vykonavatelem byl v devadesátých letech Petr Čermák, posledních šest let ji vykonával Zbyněk Stanjura, a říkalo se, že letošní volby, včetně obsazování lidí na kandidátky, proběhly zcela pod jeho taktovkou.
Zvolen byl přitom neplánovaně, když před šesti lety neprošla dosavadní první místopředsedkyně Alexandra Udženija a opakovaná volba upoutala hlavně bizarním projevem jeho protikandidáta Pavla Novotného.
V médiích se objevily spekulace, že pražský ódéeskák Marek Benda vyjednával podporu pro regionálního kolegu Portlíka, takže by před samotnou volbou měl Červíček odstoupit.
