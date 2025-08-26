Potřebujeme dvě volební období! Velebova výzva nové vládě

Tak dnes nám končí v Českých Budějovicích největší agrární výstava Země živitelka a mně se vrací na mysl staré pravdy každého civilizovaného státu. Jaké? Zde jsou. Venkov je základem státu, na venkově jsou jeho kořeny, je zde mravní zdraví národa. Toto jsou hodnoty, které uznává zejména starší generace, geograficky pak oblasti zejména mimo milionovou Prahu a problém může mít, a často už zkrátka má, mladá generace. Podle mého názoru je čas si uvědomit široké souvislosti a změny životního stylu, který z naší historie vycházel a měl své základy na venkově.
Strmý pád již tak nízké porodnosti…
Ale abych byl konkrétní, co mám na mysli. Se svolením autora, který reagoval na odborný článek Zdeňka Jandejska zde v ParlamentníchListech.cz, uvedu jeho myšlenky a pevné názory, které se shodují s mými, životem podloženými a prožitými:
– V posledních, zejména čtyřech letech, došlo ke strmému pádu již tak nízké porodnosti, a to z 10,6 dítěte až na 7,7 dítěte na tisíc obyvatel za rok.
– Od začátku statistických záznamů, od roku 1785, to je nejnižší počet narozených dětí!
– V prvním čtvrtletí 2025 tento trend pokračuje a porodnost se propadla o dalších 14 procent na 6,6 dítěte na tisíc obyvatel za rok.
Vyjádřeno početně, tak v letech 2021 až 2024 došlo k pádu porodnosti z 111 793 živě narozených dětí až na pouhých 84 311 dětí! Předpověď Českého statistického úřadu na celý rok 2025 je 72 tisíc dětí.
Stárneme, vymíráme, nemáme svoje potraviny…
A abych k tomu čtenáři znovu uvedl příklad z výroby ze svého oboru, ze zemědělství, tak Česká republika dováží 60 až 64 procent vepřového masa. Co k tomu všemu říct? Stárneme, vymíráme, a nemáme svoje potraviny. Tento vývoj je třeba ztlumit, zastavit a otočit. Odhaduji, že to není záležitost na 4 roky, tedy jedné vlády. Po říjnových volbách musí přijít nová vláda, která se bude věnovat především této zemi a tomu bude odpovídat její program, který předloží veřejnosti a získá si podporu k jeho plnění. Prvním krokem musí být taková politická inventura výsledků nynější vlády a její zveřejnění, předložení veřejnosti. Jsem si jist, že pokud se takový start podaří, že nová vláda dostane podporu, začne hospodářský a politický restart České republiky.
Tyto procesy jsou ovšem dlouhodobé. Pak by nové uskupení mělo na to mít dvě volební období, tedy osm roků. Nemyslím si, že to je možné v parlamentní demokracii stihnout dříve. Tož si tedy přejme, aby co nejdříve po volbách byla sestavena a jmenována nová vláda, což je úloha vítěze voleb a prezidenta a tato vláda, aby začala ihned naplno pracovat. Jsem přesvědčen, že když se tak bez otálení stane, že dostane podporu většiny obyvatel ČR. Tož pojďme k parlamentním volbám.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
