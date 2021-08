Povinný elektrický kombajn... Václav Klaus rozpaloval návštěvníky Země živitelky. Schillerová pak vynesla důležitou zprávu

reklama

Premiér Babiš překvapil tím, že se oproti očekávání nezúčastnil slavnostního zahájení. Je dost dobře možné, že se tím vyhnul setkání se svými odpůrci, kteří ho při minulém ročníku „přivítali“ opravdu bouřlivě. Premiér po příjezdu do areálu vyrazil rovnou mezi lidi a „oficiality“ nechal jiným. Na slavnostním zahájení tak promluvila vicepremiérka Alena Schillerová, ministr zemědělství Toman, exprezident Václav Klaus, předseda Senátu Miloš Vystrčil, jihočeský hejtman Martin Kuba a další.

Klaus: Rozzlobil jsem prezidenta Zemana. A elektrické kombajny…

Exprezident Václav Klaus patří mezi pravidelné návštěvníky Země živitelky. „Pro mě už je to pevný bod v mém kalendáři. Musím se přiznat, doufám, že tady nejsou žádní novináři, aby to hned někde nenapsali, že jsem trošku rozzlobil pana prezidenta Zemana, že jsem se mu omluvil, že se nezúčastním dnes v poledne na Pražském hradě obědu českého a německého prezidenta. Řekl jsem, že dávám přednost Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Takže jsem se omluvil. Tak ne, abyste to napsali někde, prosím Vás, páni novináři,“ zažertoval bývalý prezident a pokračoval.

„Chci poděkovat zemědělcům, potravinářům, lesníkům, vinařům, rybářům…. já nevím, komu všemu ještě, že i tento rok zvládli. Rok obtížný a zvláštní, a to i námi uměle přidanými nadměrnými proticovidovými opatřeními, které komplikovaly naše životy. A rok také mimořádný mokrem, ačkoliv to bylo prezentováno jako 500leté sucho. Zemědělci to zvládli, jako to zvládají každý rok,“ pochválil.

Fotogalerie: - Steinmeier v Praze

Řekl také, že ho těší, že stále zůstává zachovaný název Země živitelka.

„Ten název říká, že nás země živí. A máme velkou povinnost, abychom tu zemi chránili před zpustnutím a před zbytečnými nezodpovědnými experimenty. Doufám, že se nenecháme poškodit tím obřím projektem takzvaného Zeleného údělu, který je experimentem na evropské civilizaci a s evropskou civilizací. A že v zájmu nesmyslného boje s údajně lidmi způsobeným globálním oteplováním nezničíme naše zemědělství. Zdražování, které v této souvislosti zemědělci cítí, to jako ekonom musím říci, že je teprve začátek. Úsilí o klimatickou neutralitu povede k dalšímu zdražování všeho. „Mnozí vrtíme hlavou nad adorací elektrických osobních automobilů, ale to je maličkůstka proti tomu, až bude povinný elektrický kombajn a další kusy těžké zemědělské techniky. To pak bude skutečný problém pro naše zemědělce. Takže věřím, že Země živitelka bude dále fungovat a naši zemědělci to budou dále zvládat,“ zakončil Václav Klaus.

Peníze pro zemědělce a na boj proti kůrovci

Pochválila výstaviště za „novinky“, které zde během covidového roku zvládli vybudovat, a prozradila, s jakou částkou mohou v příštím roce počítat zemědělci. „Minulý týden jsme se s ministrem zemědělství Mirkem Tomanem dohodli na rozpočtu zemědělství na rok 2022. Částka, se kterou budou v zemědělství hospodařit, bude i s evropskými penězi kolem 61 miliard, jenom ze státního rozpočtu 58 a půl. To je historické číslo,“ vzkázala zemědělcům.

Promluvila také o nutnosti co největší soběstačnosti našeho zemědělství, což, jak řekla, ukázal i covidový rok. Promluvila i o další podpoře zemědělců. Nevynechala ani problém s kůrovcem a zmínila finanční podporu i v tomto směru.

České potraviny? Lépe než Německo, Francie…

Zemědělcům pak poděkovali i předseda Senátu Miloš Vystrčil a ministr zemědělství Miroslav Toman. Ocenili, jak dobře zvládli i „covidový“ rok.

„Zemědělství je práce, která nikdy nekončí. Je to práce, která trvá celý rok, 24 hodin denně. Nikdo neví, co udělá počasí, vždycky se s tím musí vyrovnat,“ uvedl ministr Toman a řekl, že je hrdý na české zemědělce i české potraviny. „To, že české potraviny kvalitní opravdu jsou, dokazuje páté místo na světě v bezpečnosti a kvalitě. Za námi skončily takové země jako Německo, Francie, Švédsko. Země, kterou jsou nám dávány za příklad. Čeští zemědělci snížili ochranné prostředky za poslední dobu o 30 procent, za poslední rok o 4 procenta. Jsou mezi třemi nejlepšími zeměmi, které snížily používání ochranných prostředků a hnojiv v celé EU,“ prozradil.

Fotogalerie: - Země živitelka

Do pavilonů s respirátorem, kapacita jen na 75 procent

I přes nepříznivé počasí dorazily hned první den na Zemi živitelku, která je největším a nejvýznamnějším agrosalonem svého typu, stovky lidí z celé republiky. Návštěvníci i vystavovatelé museli počítat s protiepidemickými opatřeními. Do pavilonů je vstup pouze s předepsanou ochranou úst. Kapacita výstaviště smí být zaplněna pouze do 75 procent. „Významně jsme navýšili počet personálu, nabrali jsme brigádníky, kteří jsou u všech vchodů do pavilonů a počítají kapacitu. Ve velké míře jsou prezentována pravidla a opatření a to jak formou spotů na LED obrazovkách, ve výstavištním rozhlase, na stolech restaurací nebo na plakátech,“ uvedla mluvčí výstaviště Michaela Čeňková s tím, že na řadě míst stojí dezinfekční stojany.

„V restauračních zónách je nutný doklad k prokázání bezinfekčnosti. Pokud někdo nebude mít platný test, může zadarmo a bez objednání využít testovací centrum před bránou. Na místě je také možné zakoupit samotesty.

Na akci bylo tentokrát hodně znát, že se blíží volby. Mnozí politici ji využili k tomu, aby se setkali s potencionálními voliči. Někteří chodili mezi lidmi a zdravili se s vystavovateli ve stáncích, další postavili vlastní stánky a diskutovali s nimi přímo u nich. Například premiér podepisoval svou knihu, ČSSD zase před branami areálu oficiálně zahájila volební kampaň.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.