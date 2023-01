Pozor! „Sebrat občanku. Odvézt na výlet. Zatlačit.“ Děti se radí, jak zabránit rodičům volit Babiše

Chtějí rodiče volit Andreje Babiše? Tak jim schovejte občanky, zavřete je doma, seberte volební lístky. Zatlačte na ně, samo to nepůjde. Dejte jim Gutalax. Noste jim Reflex. Zkuste být tvrdý. Jsou to sobci, zachovejte se k nim podle toho i vy. Poté, co se jeden uživatel twitteru svěřil, že jeho rodiče budou „volit toho estébáckého hajzla a kurvit budoucnost dětem“, projevili mnozí diskutéři pochopení a sounáležitost a zasypali ho radami, co má rodičům udělat, aby jim zabránil v projevu vlastního názoru.

„Musí to ven, nebo mě odvezou. Rodiče chtějí volit toho estébáckého hajzla,“ svěřil se na twitteru pan Kroutil se svým problémem a aby bylo vidět, jak moc ho trápí, ulevil si i trochu ostřeji.

Možná ani on netušil, jakou vlnu solidarity probudí v dalších uživatelích této sociální sítě. Rady, jak zabránit rodičům v tom, aby volili kandidáta, o kterém si myslí, že by byl nejlepší prezident, jen pršely.

Diskutéři, na jejichž profilech lze dohledat, že jsou příznivci vládou doporučovaných kandidátů, si ale mnohdy servítky nebrali a o projevech demokracie se dá mluvit opravdu jen těžko.

Nejčastější „dobrou radou“ bylo zabavení občanských průkazů, aby rodiče nemohli být u voleb ztotožněni.

„Seberte jim občanku.“

„Schovejte jim někam na dva dny občanku.“

„Schovat doklady.“

„Co jim před druhým kolem schovat občanky?“

Bohužel moje rodiče taky. "On jediný myslí na důchodce. A ostatní na něj jen sprostě útočí v debatách, kde není, což je od nich srabácké." To, že on tam nechodí, za srabácké nepovažují.

Ale teď oba zjistili, že mají neplatné občanky a už to nestihnou ?? — Monika Seidlova (@mose1356) January 12, 2023

„Bohužel moje rodiče taky. "On jediný myslí na důchodce. A ostatní na něj jen sprostě útočí v debatách, kde není, což je od nich srabácké." To, že on tam nechodí, za srabácké nepovažují. Ale teď oba zjistili, že mají neplatné občanky a už to nestihnou,“ zaradovala se také na téma občanských průkazů jedna z diskutérek.

To ale byla jen jedna skupina doporučení. Nalézt bylo možno i „razantnější“ řešení nemilé situace, kdy chce rodič volit někoho, koho by potomek nevolil.

Asi bych jim sebrala volební lístky, ale oni jim dají ve VM jiný, co? Vynadat jim, že zkazí život vnoučatům? Trochu citového vydírání možná lepší, než logické argumenty, když je neslyšeli dodnes — Vladimira /Saana Kettunen/ ???? (@VStorchova) January 11, 2023

„Asi bych jim sebrala volební lístky, ale oni jim dají ve VM jiný, co? Vynadat jim, že zkazí život vnoučatům? Trochu citového vydírání možná lepší, než logické argumenty, když je neslyšeli dodnes,“ upřednostnila by jedna z uživatelek citové vydírání svých rodičů v případě, že by se jejich volba neshodovala s její.

Je třeba na ně zatlačit :o)

Někdy to nejde samo ... :o) — Ferda Kokeš (@ferda_kokes) January 12, 2023

„Je třeba na ně zatlačit,“ je si jistý další diskutující a doporučení doplnil svojí zkušeností a smajlíky.

„Někdy to nejde samo ...“

Snadná pomoc: Gutalax — Dalibor Musil (@dalibormusil) January 12, 2023

Další z rádců doporučuje vyvolání střevních problémů, takto postižení rodiče by zřejmě podle něj byli z volby prezidenta odstraněni.

„Snadná pomoc: Gutalax,“ napsal pod zmíněný příspěvek.

„Matku zavíráme doma a otec musel slíbit, že ho volit nebude. Ona učitelka, on vynikající odborník,“ podělil se o svoje metody další diskutér, který aby jeho matka nevolila tak, jak on nechce, zavře ji raději do domácího vězení. Otce pouští jen s podmínkou slibu jiné volby.

Matku zavirame doma a otec musel slíbit, že ho volit nebude. Ona učitelka, on vynikajicí odborník.???? — Defenestrátor (@Defenestrtor1) January 11, 2023

Za sametové lze v porovnání se zmíněnými metodami, které používají děti vůči svým rodičům jen proto, že se odvážili volit jinak, než je to dětem milé, považovat další rady.

„Vezměte je na výlet... od pátku do sobotu odpo... vy máte jeden hlas, oni dva... výlet na Kokořín či jinam jim radost jistě udělá a když se udržíte, na volby zapomenou... vím, pardon, držte se...“ zněla rada, jak humánně ubrat jeden hlas Andreji Babišovi.

Vezmete je na vylet... od patku do sobotu odpo... vy mate jeden hlas, oni dva... vylet na kokorin či jinam jim radost jiste udela a kdyz se udrzite, na volby zapomenou... vim, pardon, drzte se... — Martina (@Amaalka8) January 12, 2023

„A nemohli byste je v den volit nějak zaměstnat, aby nakonec nedorazili? Hlídání vnoučat, celodenní péče o nesamostatného domácího mazlíčka,“ napadlo další poradkyni, jak zabránit rodičům jít volit.

A nemohli byste je v den volit nějak zaměstnat, aby nakonec nedorazili? Hlídání vnoučat, celodenní péče o nesamostatného domácího mazlíčka... — Jana Stránská???????? (@JajaStranska) January 11, 2023

„My 92 let staré matce nosíme každý týden Respekt a nemáme problém,“ podělila se o svůj recept na tu správnou volbu jedna z diskutérek.

„Chce to pravidelnou osvětu,“ je si jistá správností svého postupu.

My 92 let staré matce nosíme každý týden Respekt a nemáme problem??Chce to pravidelnou osvětu. — Věra Koslerova (@KoslerovaVera) January 11, 2023

„Já ten problém řešil s rodiči partnerky při parlamentních volbách. Řekl jsem jim, že si jejich žvásty o tom, jak jim záleží na dětech a vnoučatech můžou strčit do prdele, když jsou sobci k zblití,“ nastínil svoje rodinné vztahy s rodiči partnerky jeden z ostrých diskutérů pod výše uvedeným příspěvkem.

Já ten problém řešil s rodiči partnerky při parlamentních volbách. Řekl jsem jim, že si jejich žvásty o tom, jak jim záleží na dětech a vnoučatech můžou strčit do prdele, když jsou sobci k zblití. Kupodivu svoji volbu nakonec změnili. Zkuste být podobně tvrdý. — Pavel Vohnik (@PVohnik) January 11, 2023

„Kupodivu svoji volbu nakonec změnili. Zkuste být podobně tvrdý,“ doporučuje.

„To je právě problém. Nikdy nic jako ‚záleží nám na vnoučatech‘ jsem od nich neslyšel,“ posteskl si pan Kroutil, autor původního příspěvku, aniž by se pohoršil nad stylem, jakým s rodiči své partnerky dotyčný komunikuje.

„Tak je to jednoduchý, záleží jim na sobě a vám třeba nezbyde nic jiného, než se podle toho zařídit. Smutné, ale tak to někdy bývá,“ vyzývá k řešení povolební situace v rodině jeho poradce.

Tak je to jednoduchý, záleží jim na sobě a vám třeba nezbyde nic jiného, než se podle toho zařídit. Smutné, ale tak to někdy bývá. — Pavel Vohnik (@PVohnik) January 12, 2023

V souvislosti s výše uvedenými reakcemi a návody, jak se zachovat k rodičům, kteří nesdílejí názory svých potomků, se bez dalšího komentáře nabízejí slova irského dramatika George Bernarda Shawa.

„Nejlépe vychované děti jsou takové, jež poznaly rodiče, jací jsou. První povinností rodičů není v žádném případě pokrytectví.“

Dodejme, že prezidentské volby začínají dnes ve 14 hodin a volit se bude až do 22 hodin. Zítra se volební místnosti otevírají v 8 hodin a 1. kolo voleb končí ve 14 hodin. Pak přijde na řadu sčítání hlasů, a pokud žádný z kandidátů neobdrží přes 50 % hlasů, přijde na řadu kolo druhé, kam postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z kola prvního.

