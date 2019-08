Pozor, paní Maláčová. Schillerová se prý na vás možná vykašle a domluví s opozicí

Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová a ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová se spolu pustily do další bitvy. Tentokrát o to, zda se posune věková hranice odchodu do důchodu. Zatímco Maláčová trvá na udržení hranice 65 let, Schillerová chce tuto hranici prolomit. A hrozí Maláčové, že se na prolomení dohodne třeba i s opozicí. Piráti už ostatně dali najevo, že by nebyli proti.

Předseda vlády ve čtvrtečním vystoupení v rozhlase pravil, že nechtěl Michala Šmardu (ČSSD) ve vládě i proto, že by vládu pravděpodobně hodně kritizoval. A Babišovi prý už stačí rozbroje mezi Alenou Schillerouvou a Janou Maláčovou.

A jako by dámy chtěly dostát své pověsti, pustily se do dalšího sporu, tentokrát o posunutí věkové hranice odchodu do důchodu. Ministryně Maláčová podle serveru Echo24.cz trvá na tom, že tato hranice musí zůstat na úrovni 65 let.

„S nadsázkou řečeno, bychom se takto mohli dočkat chvíle, kdy lidé budou z práce odcházet místo do důchodu do rakve. To, co by nás mělo zajímat, je především délka života ve zdraví. Tedy doba, po kterou žije člověk bez zdravotního omezení. A ta je nižší, než je strop pro odchod do důchodu, tedy 65 let. Z tohoto úhlu pohledu je pro nás tedy další zvyšování věku odchodu do důchodu nepřijatelné. Navíc samotné zvýšení důchodového věku udržitelnost důchodového systému nespasí,“ uvedla Maláčová pro server.

Maláčová má v této oblasti podporu poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

Schillerová žádá posunutí věkové hranice a hrozí Maláčové, že by se na něm mohla domluvit i s opozicí. Piráti už dali najevo, že jsou ochotni o posunutí hranice debatovat. Totéž platí o TOP 09, která chtěla věkovou hranici odchodu do důchodu odsouvat, už když působila ve vládě Petra Nečase. O zvýšení věku odchodu do důchodu je ochotna diskutovat i ODS.

Piráti a pravicové strany se však shodují na tom, že důchodovou reformu je třeba pojmout komplexně, nejde prý jen o posunutí věkové hranice.

Není přitom bez zajímavosti, že Schillerová svůj požadavek na posunutí věkové hranice opírá i o doporučení odborné komise k důchodové reformě, kterou zřídila právě Jana Maláčová.

