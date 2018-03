Pracoval skoro pořád a poslouchal při tom vážnou hudbu, říkají kolegové o mrtvém Kuciakovi. Zadržen italský podnikatel

Server Seznam Zprávy přináší další informace o vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka. K případu se vyjádřili jeho kolegové novináři nejen ze serveru Aktuality.sk., pro který Kuciak pracoval, ale i z dalších médií. Ještě před deseti lety si prý Slováci vážili práce novinářů, ale premiér Robert Fico spolu s dalšími politiky na novináře tak často útočil, že se dnes novináři často bojí ostatní lidem říct, co vlastně dělají. Navíc se ukázalo, že Slovensko není zemí, kam by mafie nedosáhla.

Investigativní reportér serveru Aktuality.sk Marek Vagovič označil vraždu Jána Kuciaka a jeho partnerky za přelom, protože dosud se na Slovensku nic podobného nestalo. „Byly tu výhružky. Speciálně v 90. letech, za vlády Vladimíra Mečiara novináři nacházeli kočky na dveřích, byly tu různé útoky, výhružky, ale nikdy to nedospělo až do takového stádia, že by nějakého novináře zavraždili,“ podotkl.

Jána Kuciaka Vogovič vnímal jako skvělého novináře, který uměl skvěle skládat informace k sobě, pracoval prakticky sedm dní v týdnu a svou práci dělal nesmírně poctivě. Pracoval skoro pořád a poslouchal při tom vážnou hudbu. Kolegové si ho prý občas kvůli jeho zápalu pro práci dobírali. V poslední době ale Ján Kuciak zvolnil, začal stavět domek, s přítelkyní chystali svatbu a místo sedmi dnů v týdnu pracoval už jen šest.

A ještě jedna věc pro něj byla charakteristická. Nešlo mu prý o to, aby vydal nějakou zprávu jako první. Mnohem víc se staral o to, aby zveřejněná informace byla přesná. Některá z přesných informací teď Jána Kuciaka mohla stát život. Otázka je, která informace to byla.

„Známe to všichni. Z Ruska, z Ukrajiny. Zdálo se, že ty příběhy jsou takové vzdálené, že se to děje v zemích, kde není mír nebo kde nefunguje stát, kde zemi skutečně ovládají oligarchové, mafiáni a kde je stát v rozvratu. Sice o Slovensku i prezident (Andrej) Kiska mluví jako o mafiánském státě, ale myslím si, že nikoho z nás, tedy mě určitě ne, nenapadlo, že by se to mohlo projevit i tímhle způsobem,“ dodal k případu šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný.

Ukázalo se, že mafiánské příběhy nebudou Slováci sledovat jen v televizi, ale možná také v přímém přenosu. Podle Kostolného se tohoto vývoje zalekl i premiér Fico a teď si uvědomuje, že situace je vážná.

Investigativní novinář Ivan Mego časopisu Plus 7 dní pro dokreslení situace dodal, že před deseti lety mohl chodit mezi lidmi a říkat, že je novinář, protože jeho spoluobčané si práce novinářů cenili a věděli, že je náročná.

Jenže za těch deset let se mnoho změnilo. Premiér Robert Fico a další osobnosti veřejné sféry na novináře tak často útočili a označovali je za presstitutky, že se dnes žurnalisté často bojí prozradit, co vlastně dělají. „Janko si to zkrátka slíznul. Ta atmosféra souvisí s celou touto společností, s tím jak to na Slovensku funguje,“ uvedl Mego.

Sám prý od jedné ze slovenských soudkyní slyšel, že něco nemá psát nebo o tom má psát jinak. Prostě a krátce, na Slovensku je na novináře vyvíjen tlak a oni pracují navzdory tomuto tlaku.

Policie mezitím koná...

Jak je vidět, slovenští novináři jsou k činnosti politiků, ale i policie a justice poměrně kritičtí, ale strážci zákona mezitím konají. Server Aktuality.sk přináší informace o tom, že na východě Slovenska zasahuje policie. Zadržela Antonina Vadalu, o kterém ve svém posledním článku psal i Ján Kuciak. Zajištěno prý bylo celkem deset osob.

