Právnička chtěla být fér. Pak viděla leták na dětské náboženství a sedla k Twitteru... Víc raději nedodáváme

„Možná nechce přímo zakazovat kroužky náboženství, ale i přesto ukázala o svém smýšlení více, než by chtěla: Aktivistka zjevně trpí předsudky o křesťanech a o církvi, což je tristní u člověka z organizace, která se neustále ohání otevřeností, tolerancí a požadováním respektu k jinakosti,“ poznamenává Zdechovský, podle nějž Horáková očividně nemá ani nejmenší tušení, co je obsahem podobných kroužků.

„Ne, na hodinách náboženství se o LGBT+ lidech a ani o žádných jiných lidech nemluví jako o moru. Hlavní náplní výuky náboženství je seznámit děti se základy křesťanské víry a různými formami jim vštípit alespoň základní povědomí o tom, co se píše v Bibli. Například se zde zpívá a vyprávějí se příběhy, aby děti věděly, kdo to třeba byl Šalamoun nebo co to znamená, když se řekne ‚David proti Goliášovi’. Anebo aby věděly, kdo byl Jidáš Iškariotský, což se občas hodí třeba i u maturity,“ podotkl Zdechovský.