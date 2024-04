Pražský výzkumník míru: Ukrajina díky dodávkám může držet linie a páchat útočníkovi ztráty

reklama

Skoro 61 miliard dolarů. To je rozměr amerického balíku ukrajinské pomoci, který by měl už brzy začít proudit na Ukrajinu. Jak brzy to bude? Kdy pocítí ukrajinští vojáci reálně úlevu? „Věřím, že do nějaké míry ji už cítí v současné chvíli. Ukrajina si může do značné míry oddychnout a ukrajinští vojáci mohou méně šetřit s municí, což je klíčové. Určitá vzpruha je zde cítit už nyní, je to samozřejmě morální vzpruha, je to psychologická vzpruha pro vojáky, kteří neměli mnoho dobrých zpráv,“ poznamenal Smetana.

A jak si danou částku podělí podle Smetany jednotlivé položky? „Rozdělil bych to na tři části. Nějaká větší třetina jsou peníze na doplnění amerických skladů. Co Spojené státy dají Ukrajině, tak posléze mohou doplnit pro sebe. To je ta první část. Pak jsou zde prostředky, které může Ukrajina použít na objednávky, na nové zakázky, což samozřejmě nějakou dobu potrvá. A pak jsou zde peníze na věci typu zpravodajské spolupráce, výcvik ukrajinských jednotek,“ dodal Smetana.

Munice, kterou shání Česká republika, se pak podle Smetany nakupuje od různých zákazníků, od různých zemí. „Cena munice se odvíjí od toho, co je to za typ munice,“ dodal.

A na jak dlouho teď má Ukrajina zajištěné plynulé dodávky toho, co teď potřebuje? „Tohle je pravděpodobně ten největší balíček, který se Ukrajině dostane. A existují zde oprávněné obavy, že další ukrajinská pomoc ne že by nutně ustala – záleží, kdo vyhraje také prezidentské volby. Tento balíček nabízí Ukrajině, ale také Evropě čas, aby byla schopná nakopnout své kapacity – a více vymyslet systém, který bude produkovat dostatečné množství munice, tak aby skutečně Ukrajina je dostávala pravidelně,“ vyjádřil se následně také k rozsahu pomoci Smetana.

Smetana také spekuloval o tom, zda ruská armáda může nyní – po dodávkách pomoci Západu Ukrajině – dosáhnout vítězství. „Balíček je skutečně skvělá zpráva, pomáhá ten rozdíl mezi materiálními kapacitami Ruska a Ukrajiny zmenšit, ale ne kompletně odstranit. To znamená, že se nedostáváme do situace, kdy by Ukrajina měla k dispozici stejné množství munice, i když dostane veškerou podporu ze Spojených států, kterou potřebuje. Pořád v tom bude Rusko materiálně napřed. Problém Ukrajiny to rozhodně nevyřešilo kompletně, ono to jenom výrazně pomohlo Ukrajině držet svoje obranné linie během letošního roku, stabilizovat se, stabilizovat celou situaci, bránit se a uštědřit útočníkovi podstatné ztráty. Ukrajina rozhodně není mimo nebezpečí. Příští týdny budou kritické, protože Rusko samozřejmě vidí, že Ukrajina kapacity dostane, a vytváří se okno příležitosti, které bude chtít Rusko využít. Bude se snažit o zintenzivnění operací,“ dodal Smetana.

Týden předtím, než v Americe došlo k průlomu, co se týče materiální stránky pomoci, ukrajinský parlament schválil velmi dlouho vyhlížený zákon o další mobilizaci. Bude to znamenat vyřešení problému ohledně lidské síly na ukrajinském bojišti? „Hodně bude záležet na tom, jak se zákon provede do reality. Ten zákon už měl být dávno schválen. To, že se s ním tak dlouho otálelo, je obrovská chyba a řada jednotek skutečně trpí nedostatkem lidí, mužů a žen, kteří by tam doplnili stavy. Řada jednotek je na 50 procentech své obsazenosti a je to pro Ukrajinu obrovský problém. Ukrajina samozřejmě v tomto konfliktu zaznamenala obrovské ztráty, je to pochopitelné, je to extrémně intenzivní konflikt na evropské poměry. Ty stavy je nutné doplnit. A pro ukrajinskou vládu to byla politicky velmi ožehavá otázka, nicméně s tím otálela Ukrajina dlouho a teď musí zrychlovat celý proces,“ dodal Smetana.

