Pražští zastupitelé projednají metro D či peníze na opravu mostů

Pražští zastupitelé budou dnes řešit stavbu trasy metra D. Zabývat se budou založením společného podniku s developerem pro úsek z Pankráce do Písnice a řešit vedení trasy od náměstí Míru přes Žižkov do Vysočan. Na programu jednání je přidělení peněz Technické správě komunikací (TSK) na opravy, rozdělení financí vybraných z hazardu nebo obnova Staroměstské tržnice. Zastupitelé projednají také rozvoj záchranné služby, píše ČTK.

Společný podnik chce DPP založit kvůli problematickému výkupu pozemků. Město ani DPP je mohou vykupovat pouze za odhadní ceny. Společný podnik by mohl zaplatit cenu tržní. V případě severního úseku trasy ji chce Praha nechat zanést do chystaného Metropolitního plánu, a to ve směru na Žižkov a do Vysočan. Nyní je v jeho návrhu ukončena na náměstí Republiky. V tom současném plánu je trasa vedena jen jako územní rezerva, město ji proto také v něm chce přeměnit na závazný návrh.

Zastupitelé projednají také přidělení více než 438 milionů pro TSK na opravu mostů, lávek a silnic a 113 milionů na běžnou údržbu komunikací. Pro městské části bude zastupitelstvo schvalovat rozdělení 59 milionů, které město vybralo jako odvody z hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení od 1. října do 31. prosince 2017.

Na programu jednání je tendr na obnovu Staroměstské tržnice mezi ulicemi 28. října a Rytířská. Koncepce rozvoje záchranné služby by měla řešit její fungování a podobu do roku 2021.

autor: mp