Přední expert: Zbraně z Ukrajiny se rozkradou. Těšte se. Útok na fakultě? Divné

Publicistka Jana Bobošíková si do svého internetového pořadu Aby bylo jasno pozvala speciálního hosta. Byl jím slovenský bezpečnostní analytik, bývalý policista a ředitel Úřadu pro ochranu ústavních činitelů a diplomatických misí Slovenské republiky, Juraj Zábojník.

„Je to výsledek stavu společnosti, která není zdravá. Tato společnost potřebuje léčbu,“ uvedl Zábojník v souvislosti se střelbou na FF UK, k níž střelec přikročil 21. prosince 2023. Volal po tom, aby se začal klást větší důraz na prevenci, aby se podobné hrůzné činy v budoucnu neopakovaly.

„Ta společnost musí být v souhře. Musejí platit zákony, přední politici státu musejí být vzorem, musí fungovat bezpečnost té politiky, vzory morální politiky a hlavně musíme být vzorem pro naše děti. Tak jako jsme jim byli vzorem před desítkami let a ne vnášet různé prvky, které momentálně fungují v rámci globalizace. Doslova jsme pobláznili naši mladou generaci. Oni se na sociálních sítích porovnávají, radikalizují se tam. Ty sociální sítě svým způsobem dětem ničí život. Ten, kdo to neumí ovládat, se dostává do složité situace. Psychologové říkají, že ty děti mohou být nebezpečné samy sobě i rodičům,“ poznamenal Zábojník.

Varoval, že příklad střelce z FF UK by mohl napomoct mobilizaci dalších zfanatizovaných lidí. Položil si také otázku, proč se agresora nepodařilo odhalit na sociálních sítích, když v jiných případech mizí ze sítí různé příspěvky velmi rychle. Jsou rychle odstraněny.

„My musíme spustit nějaké vzdělávání v prevenci kriminality mládeže,“ řekl Zábojník.

V obecné rovině konstatoval, že ve školách najdeme 15 až 20 procent agresorů, 20 procent jsou jejich oběti a pak je tu třetí skupina, asi 60 procent, která tomu přihlíží. A se všemi těmi dětmi i s jejich rodiči se musí pracovat. Práce s rodinami se podle Zábojníka dnes velmi zanedbává. „Poslední roky na to každý z politiků kašlal.“

Kladl si otázku, zda někdo zkoumal, kolik zbraní si koupil mladík z Filozofické fakulty a především to, zda měl v minulosti psychické problémy. Pokud se toto definitivně potvrdí, tak by měl být někdo pohnán k zodpovědnosti.

„Jakmile je nějaký zárodek nemocný, tak to musí být jak v chirurgii, kde pokud je nádor nebo metastáze, tak musí okamžitě pryč. A my jsme se dostali tak daleko, že už možná máme nějaké metastáze ve společnosti a musíme to začít řešit,“ hřímal Zábojník.

Poté kroutil hlavou nad prací policie. Fotogalerie: - Svobodně do eurovoleb

„Trochu rozpačitě to hodnotím. Sledoval jsem časovou osu od samého počátku, kdy volala, myslím jeho matka, že chce spáchat sebevraždu. Myslím, že to bylo něco po 12. Potom informace, že to může souviset se střelbou v Klánovickém lese. Potom postupu zásahových jednotek. Tam je velký časový rozptyl, myslím, že to jsou 1 až 3 hodiny. Myslím, že GIBS a státní zástupci se na to zaměří. … Zásahové jednotky musejí být připraveny k okamžité reakci do několika minut. Tam nemůže jít o hodiny, tam musí jít o minuty. A když já jsem viděl, jak se ten střelec procházel po střeše a přebíjel se, tak se ptám, kde byli ostřelovači?“ ptal se Zábojník a konstatoval, že útočník z FF UK byl na dosah střelby a přece trvalo delší čas, než byl eliminován. „On byl krásně odkrytý, tak proč ostřelovači nekonali?“ ptal se.

Toto všechno se podle něj bude muset ještě dovysvětlit. Zábojník zdůraznil, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) sice vystoupil na veřejnosti krátce po střelbě s uklidňujícími prohlášeními, ale podle hosta takováto prohlášení nestačí. „To, že vystoupí ministr Rakušan v dešti a řekne, že to bylo všechno v pořádku, že několikrát pochválí policii za její práci, aniž by zmínil konkrétní věci, tak to už jsou určité obavy, že nebylo všechno v pořádku, to už je nějaké zakrývání. … Pan ministr by přitom měl vědět, co má vyžadovat,“ zlobil se dál bezpečnostní analytik.

Kroutil hlavou taktéž nad výzvami, aby média projevila u takovéhoto činu mediální zdrženlivost a zdůrazňoval, že každý jedinec má právo získat informace.

„Takovéto výzvy mohou dávat jen nekompetentní lidi, slabí občané a neschopní politici, protože každý jeden člověk, který se zajímá o dění kolem sebe, má právo se ptát. Lidi už se totiž bojí, bojí se chodit na společenská setkání, bojí se někam pouštět své děti,“ konstatoval Zábojník. A znovu zdůraznil, že základní úlohou médií je poskytovat lidem informace a v tom by jim nemělo být bráněno. „Něco jim zakazovat je absolutní hloupost,“ zlobil se.

V souvislosti se střelbou na FF UK zmínil také válku na Ukrajině. „Já si dovolím otevřeně říct, že polovina nebo dokonce i víc zbraní, které na Ukrajinu přijdou, se rozkradou a fungují potom někde jinde. Takže máme se v budoucnu nač těšit,“ zlobil se Zábojník.

V obecné rovině kritizoval i evropské politiky, současné či bývalé, kteří sice po teroristických útocích slibovali, že budou občany chránit, ale ze Zábojníkova pohledu nedělají pro ochranu lidí dost, a to ani v oblasti migrace do Evropy, která zvyšuje bezpečnostní rizika. „Frontex jim dělá taxikáře přes moře a my to všechno platíme. Vždyť je to výsměch,“ rozčiloval se Zábojník.

