Přednost evropského práva před národním. Tresty ve vzduchu. Jourová se vyslovila v Rozhlasu

Jourová v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásila, že předsednictví bude pro Českou republiku velkou šancí se ukázat. „Na předsednictví se těším, je to obrovská šance pro ČR, abychom ukázali, že jsme schopní vládnout Evropě,“ řekla Jourová.

Ta je podle svých slov zvědavá, kdo bude členem vlády pro evropské záležitosti. „Hlavním lídrem bude premiér, ale také osoba, která bude jako zástupce vlády zasedat na všech jednáních. Jsem zvědavá, kdo to za naši vládu bude. Jsem připravena spolupracovat s novou vládou stejně jako s tou starou, ta pozice komisařky je do značné míry nezávislá na tom, jaké vlády jsou v jednotlivých státech, ta spolupráce probíhá se všemi,“ dodala Jourová ke spekulacím, že nebude vycházet s konzervativní vládou ODS.

Jourová se vyjádřila také k tématu energetické krize, což je podle ní záležitost, kterou Evropská komise velmi řeší. „Komise schválila před třemi týdny několik opatření, která mají pomoci státům zmírnit dopady té energetické krize. Myslím si, že je to zjednodušující, že se nynější energetická krize dává za vinu Green Dealu, který ještě je v procesu a nebyl ani schválen. My se snažíme o dlouhodobé cíle, ale zároveň o dialog, kde se členské státy mohou vyjádřit k tomu, jak to bude probíhat,“ vysvětlovala Jourová, že Green Deal ještě ani nebyl schválen, a už se mu dává za vinu energetická krize.

„Já se toto snažím komunikovat do České republiky, ale je to i pro národní politiky, aby se těch témat chopili, dokázali to vysvětlit, aby ty transformační změny nedopadaly na lidi negativně. Jestli Evropa přijde s nějakou řízenou změnou, jako je zelená a digitální transformace, tak to doprovází velkými finančními prostředky a je na politicích v každé zemi, aby ty peníze nasměřovali do těch správných věcí, regionů a domácností, které by těmi změnami neměly utrpět,“ vzkázala nové české vládě Jourová.

Její primární doménou jako komisařky pro hodnoty a transparentnost jsou vleklé spory s Polskem a Maďarskem. Situace nedávno eskalovala zejména ve vztahu k Polsku, kde tamní ústavní soud v nálezu rozhodl, že polská justice je nadřazena té unijní. „Rozhodnutí polského ústavního soudu, že nebudou platit v Polsku některé články dohody o EU, to byl kulminační bod těch sporů a velké překvapení,“ řekla Jourová.

Podle Jourové nejde o boj Evropské komise proti Polsku, protože řízení je v podobné otázce vedeno i proti Německu, kde také soud prohlásil místní zákon za nadřazený tomu unijnímu. „Není pravda, že Německo trestáno není, my jsme samozřejmě spustili řízení i proti Německu, my musíme reagovat na všechny případy, kdy je zpochybňován princip přednosti evropského práva v rámci kompetencí Evropské unie. Teď analyzujeme rozhodnutí polského ústavního tribunálu a uvidíme, jak zareagujeme,“ dodala Jourová.

Vyjádřila se také k situaci kolem polského uhelného dolu Turow, která je podle ní vcelku nezvyklá. „Je to jeden z těch poměrně zřídkavých případů, kdy evropský soud řeší spor státu proti státu. Evropský soudní dvůr rozhodl tak, že má Polsko ukončit těžbu, nebo bude platit vysokou sankci půl milionu eur denně, a teď je na Komisi, aby vyzvala Polsko, aby začalo platit,“ vysvětlila Jourová.

Problém s demokracií je podle ní také v Maďarsku, se kterým si Evropská komise příliš neví rady. „V Maďarsku je dost zúžen prostor pro nezávislá média, a to je problém. Ale silnější reakce může přijít jen ze strany voličů v té zemi, my jako Komise můžeme dělat opatření, ale v konečném důsledku je to na voličích. Zásadní je, aby volby byly férové a rovné ve všech evropských zemích, aby ty volby byly prosty manipulace,“ prohlásila Jourová.

Ta příliš nerozumí tomu, proč na Komisi podal Evropský parlament žalobu k Evropskému soudnímu dvoru za nečinnost v otázkách právního státu v Polsku nebo Maďarsku. „Evropský parlament je velmi nervózní ze situace v Polsku nebo Maďarsku, oni očekávají, že my okamžitě spustíme proceduru, která by vedla ke zmrazení unijních peněz. Ale o tom musí nejdříve rozhodnout Evropský soudní dvůr a zásadní je také to, že my nemůžeme dělat prudké pohyby a střílet od boku bez precizní analýzy, zda je tam skutečně deficit právního státu a jestli ten deficit neumožňuje právně čisté rozdělování dotačních peněz. Teprve když budeme mít naprosto pevnou půdu pod nohama, tak tu proceduru spustíme,“ dodala Jourová.

