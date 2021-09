Předseda Moravanů: Pro Čechy je spisovaná čeština cizí jazyk. Ať je to tedy moravský jazyk a učí se ve školách

reklama

„Různé firmy u nás investují, pracují, nahrazují naše firmy, takže u nás se vyrábí, odveze se zisk do zahraničí, u nás zůstane odpad, zbytky. Přebírají si lidi, odvážejí si nejkvalitnější lidi do zahraničí,“ kritizoval a vysvětloval Musil v úvodu rozhovoru, proč hovoří o smetišti. Podle jeho slov musí být ochrana vnitřního trhu. „Majitelé firmy by měli nabírat pouze domácí obyvatelstvo,“ domnívá se.

A vysvětlil i to, co je univerzální celoplanetární supermarket. „Podívejte se, kam chodí lidé nakupovat. Místní zdroje jsou v podstatě vytlačeny, vše zůstává v supermarketech a ty jsou zvýhodňovány,“ míní Musil.

Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 14% Ne 84% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8480 lidí

Samotný název jazyka je podle něj divný. „Když Češi tím jazykem, který se jmenuje spisovná čeština, nechcou mluvit, nemluví tím doma. Je to pro ně cizí jazyk. Nevnímají ho jako svůj,“ popsal Musil.

„Moravským jazykem se nemyslí žádný dialekt, kterých je samozřejmě hromada, ale myslí se tím jazyk, který je spisovný. My se domníváme, že český jazyk se má originálně jmenovat moravský, když vychází z těch moravských dialektů. A vnímali by to Češi jako útlak? Možná by to stálo za zkoušku, jak by to vnímali,“ zeptal se Musil, a že děti ve školách by třeba měly pětkrát týdně hodiny moravského jazyka.

