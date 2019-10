Předseda Starostů Rakušan chce změnit národní konsenzus: Pití alkoholu není nic normálního

Hostem v pořadu Interview plus Českého rozhlasu byl poslanec Vít Rakušan z hnutí STAN. Tématem byl státní rozpočet a daňový balíček. „Vůbec ten celospolečenský konsenzus a pohled na to, že prostě pití alkoholických nápojů je cosi normálního patřícího k našemu žití a kultuře, prostě změnit,“ pronesl. Zdraží nám pivo či víno? A s čím nesouhlasí na daňovém balíčku?

V Interview plus byl hostem Vít Rakušan. „Pane předsedo, Sněmovna dnes na mimořádné schůzi řeší vládní mimořádný balíček, zmínil jsem, že Ministerstvo financí počítá s deseti miliardami korun do rozpočtu navíc v příštím roce, pokud to bude platit. Lidé by měli platit více třeba na daních z cigaret, tvrdého alkoholu nebo hazardu. Podpoříte tento vládní daňový balíček?“ ptal se moderátor.

Rakušan odpověděl, že balíček v této podobě nepodpoří. Řekl však, že na tom daňovém balíčku jsou dvě zajímavé věci: „Vláda prostě s těmi příjmy v návrhu rozpočtu na příští rok počítá, což svědčí o tom, že vláda si je prostě jista tím, že v této podobě daňový balíček protlačí, což prostě podle našeho názoru jednoznačně jisté není. Bohužel vláda, paní ministryně Schillerová v rámci druhého čtení nebyli ochotni diskutovat o řadě pozměňovacích návrhů, které tady byly. No a dnes se i v tom třetím čtení, kde se obvykle jenom hlasuje, se vede obsáhlá meritorní diskuse o tom, v čem je ten daňový balíček špatný,“ odpověděl Rakušan.

Zmínil, že mu vadí faleš argumentace, kterou ministr zdravotnictví uvedl, že zdanění hazardu, cigaret a tvrdého alkoholu není pouze kvůli příjmům, ale jde jim o to, aby se méně konzumoval alkohol, cigarety a provozoval hazard. Na tuto odpověď navázal moderátor, jenž se zeptal, zda tedy nesouhlasí s tvrzením, že alkohol a tabákové výrobky jsou v České republice dostupnější než v zahraničí. „No v tom případě by vláda měla dát na názory odborníků. Ta závislost na alkoholu začíná právě tím, že lidé v České republice konzumují ve velké míře pivo, víno a ten daňový balíček se týká zdanění pouze toho tvrdého alkoholu, což je samo o sobě dosti populistické a odborníci na závislost nad tím kroutí hlavou,“ pravil Rakušan.

Prý chce vláda zdanit Sportku, kde rodiny prý léta doufají, že vyhrají. Dále chce prý zdanit kurzové sázení, ale dle Rakušana vůbec neřeší výherní automaty, tedy prý to místo, kde patologická závislost vzniká. Prý by byl pro omezení přílišné cenové dostupnosti piva a levného krabicového vína. Dle něj je rozumná cesta, kromě cenotvorby, dlouhodobá prevence. Ta má dle něj probíhat v rodinách či školách. „Vůbec ten celospolečenský konsenzus a pohled na to, že prostě pití alkoholických nápojů je cosi normálního patřícího k našemu žití a kultuře, prostě změnit,“ pronesl.

Rakušan se následně rozpovídal o změnách, které k daňovému balíčku prosazuje. Jako první změnu zmínil zdanění výherních automatů sazbou 38 %. „Argument paní ministryně Schillerové je opravdu legrační. Ona říká, že v té chvíli se to snad ani tomu hazardnímu byznysu nevyplatí. Já říkám, no tak v té chvíli zvítězila v České republice opět hazardní lobby, jako už mnohokrát při projednávání nejrůznějších zákonů a v tom případě paní ministryně přiznává, že jí nejde o závislosti lidí na patologickém hráčství. To, že se dnes prezentuje, že ten počet výherních automatů v České republice klesá, tak to má jeden jediný důvod. Města, obce v České republice rezignovala na vysoké příjmy z této daně, zakázala mnohokrát i s nulovou tolerancí provoz těchto automatů na svém teritoriu a tím pádem ten počet automatů skutečně klesá, ale není to žádnou vládní politikou,“ řekl Rakušan.

Dále zmínil, že bude chtít zrušit zdanění technických rezerv pojišťoven, protože se domnívá, že jde o druhé zdanění. Do třetice prý bude prosazovat zrušení zdvojnásobení poplatku za zápis na katastrálním úřadu. Prý se domnívá, že ten administrativní krok nestojí ani těch tisíc korun, natož dva tisíce, na kolik by se to mělo zvednout. Prý po schválení těchto návrhů by byl ochoten se začít bavit o tom, zda by hlasoval pro daňový balíček jako celek.

Vláda přišla i s tím, že neschválení balíčku bude znamenat například to, že se nezvýší rodičovský příspěvek na děti. „Přece není zvýšení této dávky navázáno na to, že se v Česku zvýší daně. Kdybychom se bavili o rozpočtu, který nemá 40miliardový deficit v době konjunktury, ale je vyrovnaný, má ambice, je proinvestiční a hledaly by se nějaké peníze na rodičovské dávky, tak bychom to provázání chápali. Ale i tak se na tak užitečnou věc peníze najdou, bez ohledu na to, jestli se tento pochybný daňový balíček schválí, nebo ne,“ uvedl poslanec.

„V roce 2020 se sice počítá papírově například se zrušením šesti tisíc pracovních míst v České republice. Zároveň se ale píše, že má přibýt například 900 příslušníků bezpečnostních sborů, tisíc vojáků, 1600 učitelů, 3150 lidí v neučitelských profesích a podobně. My říkáme, že ten státní aparát, především ten úřednický, je stále větší a větší. Přes dlouhodobé proklamace vlády, že právě to bude její prioritou. My říkáme, pojďme šetřit na samotném provozu státu. Naopak stát, který je schopen zjednodušit svoji správu, který je schopen se pustit do reálné digitalizace a zjednodušení procesů, tak je schopen podle propočtů ušetřit až 2 % HDP, což u nás znamená nějakých 106 miliard,“ zanalyzoval a dodal, že by tak bylo na rodičovský příspěvek i bez nutnosti zvyšovat daně.

Nakonec došlo i na výroční zprávy České televize. Moderátor se ptal, proč se nestihly schválit zprávy za loňský rok. Rakušan odpověděl, že to by nevyčítal, že tam šlo především o zprávy z předchozích let. Zmínil, že zpráva za rok 2018 neprošla ještě volebním výborem, tedy výborem, co má na starost toto téma. „Hrozí podle vás, pane předsedo, politické ovládnutí veřejnoprávních médií?“ mířila poslední otázka na poslance Rakušana.

„No, my jsme o to měli skutečně strach, protože ta debata ukázala jedno. Prostě my jako politici jsme v debatě o České televizi v jistém střetu zájmů. Zpravodajství, publicistika nás nějakým způsobem hodnotí, nějakým způsobem nás kritizuje. My máme vždycky nějaký osobní postoj k veřejnoprávnímu médiu, a to byla ta zásadní chyba, která se v té Poslanecké sněmovně odehrála. My jsme skutečně nediskutovali o těch zprávách České televize, jejich auditních zprávách, které byly auditně v pořádku, které prošly volebním výborem, my jsme se dopouštěli meritorní diskuse o pořadech České televize, o skladbě programů a podobně. To je přeci věc, která patří na Radu ČT, nikoliv na plénum Poslanecké sněmovny. Byla to od počátku politická debata,“ zakončil Vít Rakušan.

