Premiér Babiš do vazby! Takto promluvil senátor, který mu kdysi dělal náměstka

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je pod tlakem kvůli reportáži serveru Seznam zprávy.cz, kde vystupuje jeho syn a tvrdí, že byl proti své vůli odvezen na ukrajinský Krym. Možná proto, aby se nemohl vyjádřit ke kauze Čapí hnízdo, ve které hraje důležitou roli. Opoziční politici vyzývají Andreje Babiše k odchodu z vlády. Jeho bývalý spolupracovník Lukáš Wagenknecht zašel ještě dál. Myslí si, že by Babiš měl zamířit přímo do vězeňské vazby.

Lukáš Wagenknecht býval náměstkem ministra financí Andreje Babiše (ANO), ale pánové se nerozešli právě v dobrém. Dnes Wagenknecht tvrdí, že propojení státu a firem, především Babišových firem, zašlo příliš daleko a je potřeba to zastavit. Je nutné to zastavit o to víc, pokud je pravda to, co tvrdí Andrej Babiš mladší, že byl na ukrajinský Krym odvezen proti své vůli. Snad proto, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, ve které je z dotačního podvodu za desítky milionů korun obviněn jeho otec.

V rozhovoru pro Reflex.cz zdůraznil, že současná kauza má vlastně dvě roviny. Pokud je pravda, že pan Protopopov odvezl Andreje Babiše mladšího na Krym proti jeho vůli, pak by se o pana Protopopova měla okamžitě zajímat policie. Tak to alespoň vidí Wagenknecht. Pokud nebyl do Ukrajiny odvezen proti své vůli, dá se říci, že se vyhýbal trestnímu stíhání.

A pak je tu ještě rovina, která se týká Andreje Babiše staršího. „Z těch slov toho jeho syna jsme pochopili, že pan Babiš měl zájem, aby ho uklidili. Neříkám, jestli to pak opravdu udělal, ale už ta samotná úvaha představuje důvod pro to, aby tu byla zvážena koluzní vazba, protože pokud on měl zájem ovlivňovat chod toho vyšetřování a svědky, tak to je jasný důvod pro koluzní vazbu,“ zdůraznil host serveru v rozhovoru s odkazem na fakt, že do vyšetřovací vazby jsou posíláni lidé, u kterých existuje podezření, že by průběh vyšetřování mohli ovlivňovat. Máme na to zákon.

Wagenknecht dal ještě jeden příklad. V roce 2013 se do vazby dostali tři bývalí poslanci v kauze „kabelek“. A dnes tu máme premiéra, který je obviněn ze spáchání dotačního podvodu za desítky milionů korun. Zákon mu dovoluje říkat cokoliv, hájit se jakkoliv, lhát jakkoliv. Ale nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by měl podle Wagenknechta jasně jednat.

Jak kauzu dosud sleduje, není si jist, jestli selhává spíše policie, nebo státní zástupce, ale Wagenknecht nepochybuje o tom, že Babiš jako premiér mohl svou kauzu ovlivňovat, čemuž je v jiných případech bráněno tzv. koluzní vazbou. „Druhá věc je, jestli se to vůbec stane, ale podle mě by to bylo správné, protože premiér není žádný občan druhé kategorie, to bychom se vraceli před rok 1989,“ varoval Wagenknecht, který se před pár týdny stal senátorem.

A pokud je pravda, že se Andrej Babiš mladší léčí a má psychické obtíže, není jisté, že si byl vědom toho, co mu možná dávají podepisovat. Wagenknecht však jedním dechem zdůraznil, že tady jen spekuluje, protože nezná zdravotní stav Andreje Babiše mladšího.

autor: mp