Premiér tvrdí, že vše funguje a Česká republika zvládá celou situaci dobře. To ale není pravda, míní Stanjura

„Očkovací strategie nefunguje, očkovací systém kolabuje, čekárny jsou přeplněné a termín kompletní proočkovanosti je v nedohlednu. ODS žádá vládu o informaci, do kdy budou naočkovány rizikové skupiny. Požadujeme zveřejnění počtu očkovaných osob, zveřejnění smluv s dodavateli vakcín a aby byl systém očkování dostupný pro všechny,“ stojí v tiskové zprávě ODS.

Mimo jiné navrhují zrychlení a zpřehlednění kompenzací pro živnostníky, kterým vláda zavřela živobytí, transparentní a pravidelné informování o počtech očkovaných, vysvětlení a napravení chyb z počátku registrace na očkování a odpuštění odvodů pro živnostníky.

Posledním návrhem je uvolnění celého maloobchodu nejen dle sortimentu, protože dle ODS nejsou důkazy, že by tam docházelo k přenosu viru. To by samozřejmě proběhlo za přísných pravidel hygieny a rozestupů.

„Vývoj vakcíny je první část úkolu, v druhé části je nutné dostat vakcínu k co nejvíce lidem v co nejkratším čase. A právě zde vláda ČR bohužel selhává. Většina z nás má kolem sebe někoho, kdo se neúspěšně snažil přihlásit k očkování. Viděli jsme záběry z přeplněných čekáren nebo příběh seniorky, která jela zbytečně 30 km na očkování, které nakonec neproběhlo. I přesto pan premiér tvrdí, že vše funguje a Česká republika zvládá celou situaci dobře. To ale není pravda. Všichni vidíme, že očkovací strategie nefunguje a my požadujeme vysvětlení od vlády proč. Chceme vědět, do kdy budou naočkované rizikové skupiny, chceme mít dostupné veškeré informace, systém očkování musí být dostupný pro všechny věkové kategorie. K dispozici by měl být přehled distribuce vakcín po ČR, online přehled o počtu očkovaných a zveřejněné smlouvy s firmami stran dodávek vakcín. Premiér by také měl přiznat, že není možné zvládnout naočkovat všechny občany do února,“ dodává předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

