Prezident 388 tisíc měsíčně, premiér 312, stojí v návrhu. I Kalousek se chytá za hlavu

Platy vrcholných politiků v České republice by v roce 2025 mohly vzrůst o více než 13 %, pokud bude schválen návrh zákona, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí po zásahu Ústavního soudu.

Ústavní soud na konci května 2024 zrušil platnost zákonného koeficientu, který se používal pro výpočet platů politiků na základě průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství. Soud rozhodl, že snížení platů soudců v roce 2023, způsobené změnou tohoto koeficientu, bylo protiústavní. To vedlo k nutnosti vrátit výpočty na dřívější úroveň.

Návrh novely zákona, který se nyní projednává v připomínkovém řízení, stanovuje nové platy vrcholných politiků. Pokud bude návrh schválen, platy politiků by výrazně vzrostly. Například plat premiéra a předsedů parlamentních komor by dosáhl 312 500 korun měsíčně, což představuje nárůst o 37 600 korun oproti současnému stavu. Plat prezidenta by se zvýšil na 388 000 korun měsíčně, což je o 46 800 korun více než dnes.

Kromě platů by politikům vzrostly i měsíční náhrady včetně paušálních náhrad na stravné, reprezentaci a cestovní náhrady. Například prezident by dostával víceúčelovou paušální náhradu ve výši 361 000 korun, uvádí web iDNES.cz.

Tento výrazný nárůst mezd vrcholných politiků by mohl vzbuzovat zájem veřejnosti, zejména v kontextu snah vlády o fiskální konsolidaci a úsporná opatření, která byla součástí vládního konsolidačního balíčku v roce 2024.

Že řešení otázky vyšších platů vládních představitelů nepřišlo v nejvhodnější chvíli, tvrdí i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, ačkoliv podle jeho názoru jejich navýšení je z hlediska státního rozpočtu bezvýznamné. „Což o to, vrcholní představitelé mají být dobře placeni. Vzhledem k počtu osob je to rozpočtově bezvýznamné. Hádky o platy politiků jsou vždy přehlídkou populismu. To všechno je pravda. Přesto si myslím, že dnes je na to hodně nesprávná chvíle,“ uvedl na sociální síti X.

V roce 2020 a 2021, kdy Česko čelilo hospodářské krizi způsobené pandemií covidu-19, byly platy poslanců a dalších ústavních činitelů zmrazeny. V říjnu 2020 byl schválen návrh na udržení platů na úrovni roku 2020 a v říjnu 2021 pak Sněmovna pod vedením vlády premiéra Andreje Babiše schválila vládní návrh na další zmrazení platů na následujících pět let. Tyto kroky byly motivovány snahou o úsporu a stabilizaci rozpočtu v těžkých časech, kdy se ekonomika potýkala s negativními dopady pandemie.

Novinkou je aktuálně také zavedení náhrady pro manželku prezidenta republiky – první dámu, která by dostávala 30 % náhrady hlavy státu, tedy zhruba 108 300 korun měsíčně. Tato úprava by představovala historicky první krok k finančnímu ohodnocení práce prvních dam nebo partnerů prezidentů. Novela se týká všech budoucích partnerů či partnerek prezidentů a prezidentek České republiky.

Důvodem pro tuto změnu je, že manželka nebo partnerka prezidenta často musí hradit své výdaje při oficiálních cestách z vlastních prostředků na rozdíl od zaměstnanců prezidentské kanceláře, jejichž výdaje jsou hrazeny z rozpočtu. Jak uvedl bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, tato novela by zajistila, že manželka nebo partnerka prezidenta bude mít vlastní rozpočet na pokrytí těchto výdajů, což by bylo výraznou změnou v rámci regionu.

Mnozí návrh vnímají jako aroganci moci a vytváření politických trafik v době, kdy se země potýká s ekonomickými problémy. Kritici upozorňují, že žádná z předchozích prvních dam, jako Dagmar Havlová, Livia Klausová či Ivana Zemanová, žádný plat nepobírala.

Například předseda Svobodných Libor Vondráček označil Evu Pavlovou za „elitářku“ a připomněl její komunistickou minulost. Šéf Motoristů Petr Macinka rovněž zdůraznil, že Pavlová je první z prezidentských manželek, která by měla finanční odměnu, a označil ji za „vyžírku“.

Novinář Luboš Procházka zase upozornil na skutečnost, že plat bývalých prezidentů zůstával dlouho nenavýšen. „Naprosté pohrdání lidmi! Stát odmítá dvacet let navýšit exprezidentům rentu, ale budeme platit měsíčně první dámu?“ nechápe Procházka.

„Není to potřeba! Paní Eva Pavlová má vlastní kancelář na Hradě a tým hrazený z rozpočtu kanceláře. Nepotřebuje další finance na reprezentaci. Prezidenti nikdy plat ani náhrady do koruny neutratí, a vždy tak finančně své manželky bez potíží podporují. Proč to má být jinak?“ napsal Procházka. „Umíte si představit tu revoluci v ulicích, kdyby takovou apanáž před lety stát přiklepl první dámě Ivaně Zemanové?“

