Prezident Václav Klaus: Pirát ministrem zahraničí, to je konec světa. Rozbourá vztahy s půlkou zeměkoule

Druhý český prezident Václav Klaus to vzal v rozhovoru pro Reflex.cz od podlahy. „Tento stát na tom není dobře,“ zněla hned jeho první věta. A pak spustil kanonádu. „Společnost je ofrněná, nafoukaná, bohatá. Přestává brát na vědomí určitá omezení, která jsou nezbytnými brzdami lidského jednání a chování. Ale ta ofrněnost a nafoukanost, ta tady dominuje,“ nešetřil Klaus ostrými slovy. A to nebylo zdaleka všechno.

reklama

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 69% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 14064 lidí

„Tento stát na tom není dobře,“ začal Klaus, při výkladu svého pohledu na současnou situaci. Zdůraznil, že on sám i další osobnosti ve veřejném prostoru 28. říjen nadšeně slavili, považovali ho za svůj a prý si ho opravdu užívali. Užívali si i to, že se celý svět a s ním i Česká republika posouvají kupředu.

Ale teď je to jinak.

„Já myslím, že teď se to zastavilo a nastaly tendence zcela opačné. I ty naše vlastní, i ten svět kolem nás. Ta společnost je ofrněná, nafoukaná, bohatá. Přestává brát na vědomí určitá omezení, která jsou nezbytnými brzdami lidského jednání a chování. Ale ta ofrněnost a nafoukanost, ta tady dominuje,“ padlo z Klausových úst. „Je tu celá nová generace, nebo řekněme už dvě generace, naprosto agresivních progresivistických ideologů, kteří nás pod heslem kvaziprogesivismu vracejí zpátky a to já musím vidět jako negativní vývoj,“ pokračoval Klaus.

Obecně jsme velmi bohatí

Ačkoli se dnes část Čechů, Moravanů a Slezanů potýká s finančními těžkostmi a přemýšlí, z čeho zaplatí rostoucí ceny energií, podle Klause obecně platí, že je česká společnost velmi bohatá. Jen teď pilíře svého bohatství bezhlavě boří.

„Obecně jsme velmi bohatí a to bohatství jsme nevnímali. Považovali jsme ho za danost, za určitý nárok. Zapomínali jsme, že nemůžeme předpoklady toho bohatství tak lehkomyslně bořit. To ten dnešní svět dělá. Zejména v energetice to dělá naprosto poblázněná Evropská unie se svou ideologií a se svými klimatickými balíčky a zelenými úděly,“ rozčílil se Klaus.

Je totiž toho názoru, že momentálně nedochází k ničemu menšímu, než k likvidaci vyspělé průmyslové společnosti s pocitem, že ji můžeme ozelenit, a že se můžeme zbavit energie, protože energii přece stačí jen spotřebovávat. Takovýto názor podle Klause převládá v části společnosti a podle prezidenta je to zcela mylný názor. „To je přece ta tragédie, která nastala. To je přece vědomá politika současného světa. Vědomé vítězství Gret (Thunbergových) nejrůznějšího typu nad zdravým rozumem,“ nešetřil kritikou Klaus.

Systém prodeje emisních povolenek není podle Klause ničím jiným, než komunistickým centrálním plánováním, kterého jsme se po roce 1989 zbavili, ale teď se k němu fakticky vracíme. A navíc to ještě zkomplikoval koronavirus.

Česká ekonomika je podle něj rozvrácená, protože státní kasa tiskne další a další peníze, ke spokojenosti odcházející ministryně sociálních věcí Jany Maláčové, takže v přímém přenosu nevidíme nic jiného, než že se nesetkává produkce ekonomiky s množstvím kolujících peněz ve společnosti. Jinými slovy, nesetkávají se nabídka a poptávka a to je podle Klause základní problém, který neřešíme. Místo toho dál a dál roztáčíme inflační spirálu.

Podle Klause se může teoreticky stát, že inflace dostoupá až k deseti procentům, to jest že deset procent všech úspor občanů bude znehodnocena. „To je tragédie inflace,“ varoval Klaus.

Výsledek voleb: Absolutní prohra. Koalici Pirátů a STAN nenávidím

Další tragédie spočívá podle Klause v tom, že budoucí vláda Petra Fialy (ODS) sice slibovala lidem, že přinese změnu, ale ve skutečnosti slibuje změnit jen nepodstatné věci, zatímco to zásadní měnit nehodlá. Alespoň podle Klause ne. „ODS, která by takové ambice mohla mít, a určitě by si to pár členů ODS přálo, tak je Fialou všechno tohle popíráno,“ zlobil se Klaus, který jedním dechem dodával, že budoucí vládní koalice, kde bude na jedné straně ODS a na straně druhé Piráti, je natolik nesourodá, že žádnou zásadní změnu přinést nemůže.

„To, co se stalo v těch volbách, je pro mě absolutní prohra. Prohra není to, že nevyhrál Babiš, ale prohra je to, že tyto politické strany získaly šanci dělat politiku, které já se velmi obávám,“ shrnul svůj pohled na výsledek voleb.

Klaus nechápe, jak si Piráti při čtyřech poslancích mohou pomýšlet na tři ministry.

„Proto mám strach, protože ti Piráti budou prosazovat věci, které si česká společnost nepřála,“ varoval Klaus.

Poté se opravdu ostře vymezil proti spojenectví Pirátů se Starosty.

„Já tuhle koalici nenávidím. Já se jich bojím. Já si myslím, že tihleti lidé se nikdy neměli dostat do vlády. A myšlenka, že jeden z Pirátů bude ministrem zahraničí, to je pro mě konec světa, protože to hrozí rozbouráním vztahů s Ruskem, s Čínou, rozbouráním vztahů s půlkou světa,“ nebral si servítky Klaus.

Ti, kteří tuhle koalici volili proto, aby byl poražen Andrej Babiš (ANO), jsou podle Klause hlupáci nebo malé děti, protože jen hlupáci a malé děti si mohou myslet, že v těchto volbách šlo o Andreje Babiše. „Volby mají být o podstatných věcech,“ hřímal Klaus.

Celý rozhovor naleznete zde

Podle Klause lidé volili prázdné koalice a teď se budou asi divit.

Ačkoli ODS zakládal, má pocit, že ekonomický program ODS není dost důrazný. Dost důrazný by podle něj mohl být Jan Skopeček, ale podle Klause se tento muž ministrem financí bohužel nestane a na jeho místě usedne neekonom Zbyněk Stanjura.

Správné by podle něj bylo, kdyby volby vyhrály strany, které nenaskakují na ideologii covidismu, nenaskakují na zelenou ideologii a na myšlenku masového přijímání migrantů. Jenže strany, které toto prosazují, skončily většinou pod pěti procenty hlasů od voličů. Klaus má za to, že teď už v Parlamentu nesedí nikdo, kdo by nebyl probruselský.

Hrůza Evropské unie se podle něj ukazuje na tom, že EU dala několikamilionovou pokutu Polsku za to, že neprovedla určité změny v justici. „To je něco, co je pro mě velmi blízké Brežněvovské doktríně omezené suverenity,“ rozčiloval se Klaus.

Zeman je supertěžce nemocen, ale já jsem loajální

Exprezident Klaus pár slov věnoval i návštěvě u prezidenta Zemana v nemocnici.

„Podívejte, já jsem loajální člověk. Já když někoho znám půl století, jakkoli jsem s ním byl většinu z těchto dob názorově na kordy, tak já jsem loajální člověk a cítím k tomu člověku elementární vztah, což pánové Vystrčilové a Fischerové v sobě nemají, tak já jsem ho chtěl pozdravit a povzbudit ho, abych ukázal, že v této nejtěžší chvíli jeho života není sám. Proto jsem tam byl, opravdu jen a jedině proto,“ zdůraznil Klaus.

„On je vážně, těžce, supertěžce nemocen, o tom přece nikdy nebylo sporu. On je ve velmi vážném zdravotním stavu a lidé, kteří ho obletovali, tak teď od něj najednou dávají ruce pryč,“ zlobil se Klaus.

Trvá si na tom, že lidé, kteří prosazovali přímou volbu prezidenta, se nesmířili s tím, že Zeman dvakrát vyhrál volby a stále chtějí urychlit Zemanův konec v politice aktivací článku 66 Ústavy, což je podle Klause nepřijatelné.

Stejně tak se mu jeví nepřijatelné, že se najdou lidé, kteří zpochybňují podpis Miloše Zemana pod listinou ke svolání Sněmovny. Tito lidé podle Klause zapomínají na to, že prezident leží, má v těle hadičky, pročež se nemůže podepsat tak, jak by se podepisoval, kdyby zdráv seděl u stolu.

„Už to, že odehráli tu nedůstojnou hru, že ten podpis byl fingovanej, naznačuje, že jim o podstatu věci vůbec nejde. Jde jim jen a jen o politickou hru,“ zlobil se druhý prezident.

Vojtěchova epidemie neočkovaných? Nehoráznost a absolutní lež

Poté se znovu vrátil ke koronaviru a konstatoval, že výrok ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha o epidemii neočkovaných, je kvalitativně novou hrůzou, novým nátlakem a vynucováním očkování. „To, že to je epidemie neočkovaných, to je prostě absolutní lež,“ hřímal Klaus.

Zdůraznil, že v posledním týdnu zemřelo v Česku 60 lidí ve spojitosti s covidem, přičemž 30 lidí bylo očkovaných a 30 bylo neočkovaných. Toto číslo podle Klause odkazuje na spornost prospěšnosti očkování.

Nakonec odsoudil nošení roušek.

„Já považuji nošení roušek za naprostý nesmysl a za symbol toho, že jsme podřízeni nadřazeným orgánům. ... Je to fatální útok na svobodu lidí,“ pravil Klaus.

Psali jsme: Klaus pochybuje: Covid a veletoč. Hledejme za tím farmaceutické společnosti Václav Klaus: Politika Bruselu sleduje jiné cíle, než jakými jsou svoboda a prosperita Jste proti lidem. Podvolili jste se. Klaus sejmul Fialovu vládu Jako ostrá facka. Klaus musel, Vojtěch ho vybudil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.