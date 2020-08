Přituhuje: Útlak, tajné seznamy, skryté praktiky. V Česku akce proti cenzuře internetu

Herní vývojář Daniel Vávra chce spolu s dalšími českými osobnostmi předložit poslancům petici s názvem „Zastavme omezování svobody projevu na globálních sociálních sítích“. Facebook či Google dle Vávry již dávno překročily význam klasických médií. Chce též bojovat proti takzvané cancel culture. „Dneska v Americe napíše člověk něco na Twitter, něco nevhodného olajkuje a vyhodí ho z práce. Přijde o reputaci, dokonce o bankovní účty, zruší mu účet na PayPalu. Nejsou to hezké poměry,“ popsal Vávra. Prý něco podobného začíná u nás. „Máme náš text dobře ozdrojovaný, co se kde komu už stalo a snažíme se upozornit politiky, že to je hrozba i pro ně,“ upozornil Vávra.

reklama

Proslavený herní vývojář Daniel Vávra poskytl deníku Echo rozhovor ohledně apelu, který se spolu s dalšími osobnostmi českého veřejného života, chystá přeložit českým zákonodárcům. Poslancům chtějí předložit i petici s názvem „Zastavme omezování svobody projevu na globálních sociálních sítích“, což je výzva zákonodárcům, aby v českém virtuálním prostředí dbali na svobodu projevu a aby zabránili platformám jako Facebook či Google v mazání, rušení účtů nebo politické manipulaci při vyhledávání obsahu.

Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 481 lidí

Na dotaz, co je donutilo sepsat takovou výzvu, odpověděl, že každý přece ví, co se děje na Západě. „Snadno tam přijdete o práci, pokud vyjádříte nesprávný názor. Už dávno to není tak, že ten nesprávný názor musí být zároveň opravdu odpudivý. Začínáme to pozorovat už i u nás,“ odpověděl a popsal to na svém případu, kdy napsal svůj vlastní názor ohledně demonstrací v Bělorusku, který třeba mohl být hloupý, ale že okamžitě nějaký aktivista vytrhl pár vět z kontextu, přiložil k tomu logo firmy, kde pracuje, aby mu prý v práci způsobili problém a vypustil tuto koláž na sociální sítě. Ten byl šířen dle Vávry i profesory z Karlovy univerzity či novinářem CNN Prima News. Nelíbí se mu tyto praktiky okřikování.

Okřikování sice není ještě cenzura, ale tím to údajně začíná. „Fáze okřikování, to se na Západě dělo dva tři roky nazpátek. Dneska v Americe napíše člověk něco na Twitter, něco nevhodného olajkuje a vyhodí ho z práce. Přijde o reputaci, dokonce o bankovní účty, zruší mu účet na PayPalu. Nejsou to hezké poměry,“ popsal a přidal vlastní zkušenost, kdy k němu na jedné konferenci přišel vysoce postavený manažer firmy, který mu pošeptal, že hlasoval pro Brexit, ale nesměl to nikomu dalšímu říct.

Fotogalerie: - Umělecké dílo na Smetanově nábřeží

Psali jsme: Půlka Čechů má jiné názory než novináři. A vy... Výsměch slavného Čecha

Dále zrekapituloval, že žijeme v době, kdy se 90 % informací k lidem dostává skrz sociální sítě a prostřednictvím vyhledávání na Googlu či YouTube a zároveň prý 80 % české dospělé populace má facebookový účet. To má být okolo pěti a půl milionu lidí. Podle něho tedy tyto obří platformy dávno překročily význam klasických médií. „Teď v koronakrizi to bylo úplně typické. Chtěl jsem si do mobilu stáhnout aplikaci, abych viděl příslušné statistiky k nemoci, a Google mi píše: Žádné statistiky nebudou, hrozí, že by je někdo zneužil k podávání zavádějících informací. Tak jsme všechny aplikace stopli, s výjimkou aplikace od WHO,“ sdělil. WHO však prý vydávala naprosto protichůdná stanoviska, kdy jednou byly roušky k ničemu a dnes jsou prý cenzurováni ti, kdo jsou proti rouškám, tedy ti, kdo mají shodné stanovisko s tři měsíce starým stanoviskem WHO. Z toho je prý vidět, že cenzura je zlo.

„V Americe funguje mnohými odsuzovaný web Project Veritas, který se snaží takové věci odhalovat. Pořizuje skryté nahrávky se zaměstnanci sociálních sítí nebo Googlu a tahá z nich, jak u nich funguje manipulace. Ty nahrávky naplňují nejčernější obavy. V jednom případě se díky Veritas potvrdila existence černých listin, blacklistů. V souvislosti s tím, jehož jméno se nesmí vyslovit, si dánská veřejnoprávní televize pozvala šéfa komunikace Facebooku pro Skandinávii, ptali se ho, jestli ve firmě vedou nějaké černé listiny s ožehavými tématy. Odpověděl, že jo. Že tedy tu listinu sám neviděl, ale že existuje – a on těm novinářům ani nemůže říct, o čem nesmějí psát. Když někdo napíše na Facebooku něco, co je v rozporu s aktuálním blacklistem, tak ho zabanují,“ ilustroval na příkladu.

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020) Ano 68% Ne 32% hlasovalo: 8952 lidí

Vávra nesouhlasil ani s tím názorem, že jsou to soukromé firmy a lidem tedy není nic do jejich počínání. Prý to jsou typické anarchokapitalistické názory, tedy, že vymazaní a zrušení lidé si vytvoří paralelní společnost a služby, ze kterých byli vyhozeni, si sami vyvinou. „Založit si vlastní banky, vlastní poštu, vlastní internet. My si myslíme, že to možné není. Jednak to skoro není technicky proveditelné, a i kdyby bylo, nějakou dobu potrvá to postavit,“ myslí si Vávra. „Obávám se, že než by vznikla paralelní infrastruktura podle představ anarchokapitalistů, může volby klidně vyhrát někdo, kdo kohoutky utáhne ještě víc, a pak už zapadne záklapka a už nebude možné svobodně podnikat s odlišnými politickými názory. Podle nás je to strašně nebezpečný vývoj,“ dodal.

Jejich iniciativa není pouze pro pravicové konzervatisty, chtějí jít odprava doleva. Cancel culture prý již požírá své vlastní děti, jako příklad uvedl Vávra J. K. Rowlingovou, která po výroku, že menstruují přece ženy, schytala tvrdou kritiku. Spisovatelka sama přitom patří mezi feministické aktivistky. „Máme náš text dobře ozdrojovaný, co se kde komu už stalo a snažíme se upozornit politiky, že to je hrozba i pro ně. My chceme jednak vymáhat, aby platformy nesměly měnit zpětně pravidla a mazat příspěvky do minulosti. To už právně platí dneska, díky smlouvě, kterou Facebook s uživatelem uzavřel – a přesto se retroaktivně maže a banuje. Druhá věc stojí na poznání, že Facebook není služba zadarmo. Jednak obchoduje s našimi informacemi, jednak mu spousta lidí platí za propagaci svých výrobků, svých stránek. Jakmile tito lidé přijdou o své účty, vzniká jim finanční ztráta. Nám by stačilo, aby se i v tomto bodě vymáhalo české právo: Máme uzavřenou smlouvu, ty, globální platformo, jsi smlouvu porušila. To nesmíš,“ uzavřel téma slavný Čech.

Psali jsme: Možná zaplatíme dvakrát! Čunku, konec pofidérních dohod, zní od opozice na Zlínsku Zeman vyzván k rezignaci. A přišla rada od Milionu chvilek Prezident Petr Pavel? „Třídně uvědomělý. Alkoholické nápoje nepožívá.“ Naříkal na rok 68 a toto se šíří Bělorusko: Málem mu vyrazili oči, naříká matka zbitého chlapce. Ruská invaze už začala

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.