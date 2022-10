Problém pro Ukrajinu: Musk si řekl o peníze za satelity. Zatím ne od nich

reklama

Podle CNN bylo dosud Ukrajině darováno zhruba 20 000 satelitních jednotek Starlink, přičemž Elon Musk na svém twitteru upozornil, že to stálo SpaceX 80 milionů dolarů a do konce roku to bude 100 milionů dolarů. S tím by ale podle CNN mohl být konec. Dokumenty získané CNN ukazují, že minulý měsíc Muskova SpaceX poslala Pentagonu dopis, že již nemůže nadále financovat službu Starlink tak, jako dosud a náklady by měl pokrýt práv Pentagon a vláda Spojených států, které Ukrajinu podporují.

V této souvislosti list Financial Times informoval o výpadcích, které vedly ke „katastrofické“ ztrátě komunikace. Dle Finacial Times byly výpadky pozorovány v oblasti Záporoží a Chersonu a také v okolí Charkova, Luhansku a Doněcku. Financial Times se opírají o zdroje z ukrajinské vlády. Dle jednoho z nich jsou výpadky velmi rozšířené a vedly k tomu, že vojáci „zoufale“ volali na pomocné linky.

Ke zmíněnému článku se vyjádřil následně i Musk s tím, že výpadek nezpochybnil, dále věc ale rozebírat odmítl s poukazem na to, že co se děje na bojišti, je tajné. Návrh SpaceX, že přestane financovat Starlink, podle CNN přichází uprostřed rostoucího znepokojení na Ukrajině kvůli Muskově mírovému plánu, podle kterého by referenda anektovaných regionů proběhla znova, tentokrát pod dohledem OSN a Rusko je respektovalo a odešlo, pokud dopadnou v jeho neprospěch. Krym by připadl Rusku, protože je ruský od roku 1783, až do „Chruščovovy chyby“. Měl by také zaručené dodávky vody z pevninské části Ukrajiny. A samotná Ukrajina by dle Muskova návrhu byla neutrální zemí.

Právě kvůli Muskově návrhům se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zeptal, za kým Musk vlastně stojí. Elon Musk reagoval, že „stále velmi podporuje Ukrajinu“, ale obává se „masivní eskalace bojů“. CNN také zjistilo, že Musk minulý měsíc v soukromí sdělil, že si Ukrajina mírová jednání nyní nepřeje, ale že pokud bude souhlasit s jeho plánem, „Rusko by tyto podmínky přijalo“.

„Ukrajina ví, že její současná vláda a válečné úsilí jsou zcela závislé na Starlinku,“ řekl člověk obeznámený s diskusemi. „Rozhodnutí nechat Starlink běžet, nebo ne, je zcela v rukou jednoho muže. To je Elon Musk. Nebyl zvolen, nikdo se nerozhodl mu tuto moc dát. Má to díky technologii a společnosti, kterou vybudoval.“

Požadavek SpaceX, aby část nákladů zaplatila americká armáda, se v Pentagonu nesetkal s pochopením úplně všude. Jeden vysoký představitel obrany podle CNN dokonce řekl, že SpaceX má „drzost vypadat jako hrdinové“, zatímco za to ostatní platí a navíc nyní předkládá účet za desítky milionů měsíčně.

Jde o rozdělení nákladů na dodávky a provoz Starlinku. Zatímco o náklady na zařízení se z velké části postaraly USA a Polsko, náklady na samotný provoz jdou z valné většiny za Muskem. Hledá se tedy společná řeč.

Celá tato situace může působit i tak, jak řekl jeden nejmenovaný zdroj CNN:

„Dá se říct, že se Musk snaží získat peníze od vlády, a pokud je nedostane, řekne ‚Už toho nechci být součástí.‘ Vzhledem k nedávným výpadkům a Muskově pověsti, že je nepředvídatelný, jsou tyto teorie na ukrajinské straně vnímány velmi silně.

Tomu by odpovídaly i názory, které ml Musk prezentovat minulý měsíc na exkluzivní konferenci za zavřenými dveřmi v Aspenu v Coloradu. Údajně tam prohlásil, že Ukrajina by nyní měla usilovat o mír, protože nedávno dosáhla vítězství. „Teď je správný čas to udělat. Nechce se jim do toho, to je pochopitelné, protože vyhrávají. Ale teď je čas to udělat,“ řekl podle osoby, která byla na konferenci přítomna. „Každý chce hledat mír, když prohrává, ale nechce hledat mír, když vyhrává. Ale vyhrává, ale jen pro tuto chvíli,“ dodal prý Musk.

