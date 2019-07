Proč Čína dělá obrovskou kampaň v EU? Expert nabízí odpověď. A zcela jiný pohled na „čínskou hrozbu“

REPORTÁŽ Tisíce mrtvých a zmizelých, totálně cenzurovaná média a internet. To je podle sinologa Filipa Jirouše obraz dnešní Číny. Spojené státy ji mají, i přes svérázného Donalda Trumpa, „na háku“ a mohou ji nechat vyhladovět i ekonomicky zničit. Na besedě o dnešní Zemi draka si zkušenosti mladého odborníka vyslechlo několik přítomných. Vláda Číny světu je iluzorní, de facto se země pohybuje na začátku ekonomického a sociálního kolapsu, západní firmy od ní odcházejí a místní vysokoškoláci a středoškoláci s výjimkou disidentů nemají o světě „venku“ ani „páru“. Kdo ví, co nastane, až se tam špehování a umělá inteligence vymkne kontrole – na to místní, oproti Západu, nemají žádné etické páky...

„Cenzura je v Číně fakt dokonalá. Naprosto převzali kontrolu nad všemi médii a nad internetem. Příspěvky mizí během několika vteřin. Jsou celé organizace, které cenzurují obsah čínského internetu a je to čím dál více sofistikovanější,“ posteskl si Jirouš. „Je to geniální, že vás nutí používat aplikace, které na vás vlastně donášejí. Většina Číny přes to dělá i většinu plateb. Dokonce to funguje i tak, že jen tak tak stihnete napsat nějakou zprávu a odeslat ji a už vám někdo klepe na dveře. Jsou důkazy, že aplikace v některých fázích posílá data rovnou do nejbližší policejní stanice. Tím, jak funguje ekonomika, tak vás ale nutí toto používat. A existuje masivní autocenzura.“

Držet hubu a krok

„Veškeré totalitní režimy udržují lidi v pocitech, že jsou osamělí v tom, že je něco špatně. V každém deníku nebo životopisu disidenta je, že jsou sami, nebo že je jich třeba jen deset. Dá se předpokládat, že lidí, kteří si uvědomují, jaké jsou problémy a co je špatně, je samozřejmě víc. Ale oni se bojí o tom hovořit s kýmkoliv. Nejen s Číňany, ale i s ‚bělochy‘, protože nikdy nevíte, kdo může zrovna donášet,“ poučoval přítomné mladý sinolog. „Ekonomika zatím ještě roste a zatím není takový problém, který by alespoň tu střední třídu donutil zvednout zadky a něco dělat. Ale když by na to došlo, tak to dopadne jako na náměstí Nebeského klidu. Částky, které režim dává na takzvanou vnitřní bezpečnost, jsou nepředstavitelné, jsou větší než na armádu. Režim se tak bojí svých lidí, že si dává záležet, aby je měl pod kontrolou. Až ekonomika padne, mají problém. A v ten moment by měla diktatura fungovat tak, že i když by se lidé chtěli bouřit, tak nemají šanci.“

Anketa Pokud ČSSD odejde z vlády,... ... chci předčasné volby 4% ... chci vládu se zapojením pravicové opozice 2% ... chci vládu Babiše s podporou KSČM a SPD 94% hlasovalo: 5854 lidí

Venkov mlčí... s výjimkou jeřábníků

Dotaz zněl: „Kromě dělníků tam musí být také venkov, zemědělci, kteří živí ta města a dělají pro ty ve městě, aby se prostě mohli napapat. A jestliže tam budou ekologické katastrofy, špatný vzduch, kontaminovaná voda, tak to bude cesta k nucené změně. Jestli by se celá Čína měla mít dobře, tak to už tato planeta tady nebude. Stejně přece musíme přejít na nějaký systém regulace…“

Drobní zemědělci často protestovali proti legálním záborům jejich půdy. „Nyní to už ale mizí. Dříve třeba na celý měsíc ovládli nějakou vesnici a byli obléháni policií. Když se to ale děje na venkově, tak se to dá odstřihnout. Revoluční potenciál v rolnících moc není, protože jsou separovaní od zbytku Číny. A nemají ani prostředky, aby se mobilizovali. Vloni se v Číně například organizovali masivně jeřábníci. Ale museli pečlivě zamést svoji digitální stopu, aby po sobě mohli zamést. Jeřábníci proto, že to je jedna z nejhorších prací, co se týká bezpečnosti práce, protože bezpečnost práce v Číně neexistuje. Byli často přepracovaní, nedostávali zaplaceno a měli vysokou úmrtnost. Proto se zorganizovali a bylo to několik desítek měst, kde protestovali. Ale moc jim to nevyšlo. Na chvíli je pozavírali, pak zas pustili, ale nic moc si nevydobyli. Po roce byl report jedné neziskovky, která se zabývá pracovním právem v Číně, a tam napsali, že se nic nezměnilo,“ zmínil Jirouš.

Paní, z několika přítomných, obdivně hlesla: „Vy tam asi často pobýváte…“

Jirouš na to: „Ne, já už tam nemůžu. Já jsem tam byl v roce 2014 rok. Já jsem byl na východě, kde se to označuje jako Mandžusko, a v městském prostředí. Venkov tam byl zredukován spíše na turistickou atrakci. Mladí lidi tam nemají představu, jak funguje svět. Jsou mimo. Hodně věcí jim nedochází. Dostalo mě, když jsem vysvětloval jedné kamarádce, že Česká republika je republika. A ona na to – vždyť je kapitalistická, tak nemůže být republika. Prostě ani základní termíny nechápou... a vláda jim něco naservíruje a oni to vezmou. A to bylo ještě v roce 2014, a to tam bylo mírné,“ pravil mladý specialista.

„Je to úplně jiný svět a zcela jiné myšlení. To je třeba vzít v potaz,“ konstatovala obdivovatelka.

Psali jsme: Zeman vydírá! Miroslava Němcová hodnotí morálku ve vládě i na Hradě Prezident má konat, to není žádné vydírání. Já jsem tu Ústavu psal, prohlašuje Cyril Svoboda Tak se mstí Zeman? Nové a temné informace Jaromír Jágr promluvil o „chvilkařích“. Za rámeček si jeho slova nedají

Komunisté myslí všude stejně

„Já bych nedělal až tak zásadní rozdíl, jak tam dnes funguje systém a jak fungoval u nás. Tady musel režim vycházet z toho, že obyvatelstvo mělo nějakou úroveň vzdělanosti, tam se na to nikdy nehrálo. To je největší rozdíl. Tam si mohl režim dělat co chce, na rozdíl od zdejších podmínek,“ srovnával sinolog. „Když tady probíhaly soudy s disidenty nebo s umělci, tak se aspoň vedení republiky muselo snažit. Posledních sto let Číny je o tom, že všechno staré se boří. Kulturní revoluce to vrátila zpět do loajality. Když jste loajální svému vedoucímu, tak je to v pořádku, i když jste třeba nejhloupější. Předtím to tak nebylo. Ideou komunismu bylo, že se bude vládnout rozumně a že člověk má nějaké právo na život.“ To byla podle Jirouše společenská dohoda, která tam byla podepsána v roce 1949. Ale „bylo moc problémů a vedení je neukočírovalo, až to dospělo do období Mao Ce-tunga, který to celé potopil“.

„A to se v určitých cyklech opakuje. Ten marxismus-leninismus se tam objevuje, jen je obohacen o řadu mýtů z historie Číny. Jsou tam věci naprosto vágní, co vás naprosto sejmou, a je to používáno jako nástroj. Jediným cílem a snahou totalitního režimu je, udržet se u moci. Ideologie je nástroj, kterým se v lidech vyvolává pocit disciplíny, ale zároveň je tu pocit zmaru, že jsou drceni nesmysly. Oni jsou si třeba vědomi, že to je blbost, ale jsou nuceni v tom žít. Psychologický boj je tedy podobný jako v jiné, nejenom komunistické diktatuře,“ odpověděl sinolog. „Na venkově je mnoho divných věcí, které nemusí souviset s tím, co se děje v Pekingu. To jsou často odlišné světy.“

Další přítomná žena popsala svůj poznatek z návštěvy Země draka: „Tam byly neuvěřitelné věci. Třeba jsme přijeli na místo, kde jsme věděli, že je to ze 14. století, ale přitom nám průvodkyně srdnatě tvrdila, že je to z roku 1974. Pro ně to byla mez, před kterou nic neexistuje. Jenom strach. Oni to nevnímají, že se bojí, berou to jako přirozený stav.“

Jirouš oponoval: „To si nemyslím...“

Žena na to: „Nemluvím o lidech, kteří přemýšlejí, ale o běžném standardu, který se chce jen uživit. Nedokážu si představit, co se bude dít, když budou mít k dispozici technologie, které jsou tak dokonalé, až jsou zotročující. Jak vy dostáváte informace?“

Jirouš odpověděl: „To záleží na spoustě věcech. Citlivé informace jsou od lidí, kteří mají na místě informace – neziskovky, nezávislí novináři. Lidé, kteří uprchli z těch pracovních táborů. Je to těžké ověřit, všechno je to takové těžké, aby se nepracovalo s tím, co je smyšlené. Nedokážu si představit, že bych byl čínský investigativní novinář, který někam dodává informace, třeba neziskovce v Kanadě, která to pak pouští do světa.“

Psali jsme: Prolomení Benešových dekretů! Okamura chce kvůli hraběti Walderode podat ústavní žalobu Federální tchýně. Publicista se zamýšlí, co se za třicet let od roku 1989 nepovedlo Kalousek odšpuntoval fantazii: Jak by dopadli Cyril s Metodějem za vlády SPD? Vláda probere zřízení komise pro sucho. Mohla by i zakazovat odběry vody

Bizár z největších

„Pro mnohé Číňany je lepší studovat věci o Číně mimo Čínu,“ pokračoval dále sinolog. „Místní nedostávají víza, oficiální média neinformují, tam jsou tak dvě média, která si něco dovolí, ale to mají jako patroni staří čínští komunističtí kádři a až ti zemřou, tak i ta dvě poslední média skončí. Na nejvyšší se nesahá. To je největší z čínských bizárů, že nad nimi drží ruku někdo z nejvyšších míst a nesahá se na ně. Existovala nepsaná společenská dohoda s akademiky, nechal se jim prostor, aby zkoumali, protože to bylo důležité pro režim. Ale to teď už taky mizí. Pokud pragmatismus existoval, teď mizí a nastupuje stupidní loajalita. Veškerá vnitrostranická opozice, která říkala, že je potřeba udělat revizi ve finančnictví, protože v tom je v bankách velkej bordel, tak jsou nyní zavíráni a mizí. Veškerá opozice se umlčuje. Nepsaná společenská dohoda s akademiky se porušuje, profesoři mizí. Devět let se na ně nesáhlo, i když byl chartista, podepsal Chartu 08. Mohl si něco psát na twitteru, mohl mluvit s novináři, ale nyní už zmizel,“ sdělil Jirouš.

Hurá k umělé inteligenci – bez zpětné vazby

Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 9083 lidí

Načež zhodnotil vedení země: „Prostě vše se potlačuje a je strašné množství násilí. Je hysterie ústředí, protože věděj, že když to bouchne, tak nikdo z nich nedopadne dobře. Mají za sebou tolik mrtvých, zdevastované krajiny, pozůstalých, tolik nelegálních věcí. Potenciál pro násilí tam bude vždycky. Ten systém není schopen nic řešit rozumně. A ne odspoda nahoru. Mezi sebou ano. Formálně se může chodit s peticemi, stěžovat si na úředníky. Ale jak to dopadne? Lidi to nakonec odnesou. Dříve je alespoň někdo vyslyšel. Dnes je posílají ‚do háje‘, zavírají je a ti lidé mizí. Tam není důvod, proč nezneužívat pravomoc. A zmizet z Číny, dokud je to možné. Migrační saldo je mínus milióny. Jako s Ruskem – kdo má peníze, zmizí. A ví, proč to dělá.“

Bláznivý a hloupý Američan dělá divy

Následoval dotaz na Trumpa. A že čínská ekonomika prý zpomalila, propouští se a začínají odcházet firmy, pro které je to tam již nestabilní...

„Režim na to reagoval tím, že zavedl řadu nových byrokratických procedur. Firmy začínají přesídlovat do Vietnamu nebo do Barmy. Dopad politiky Trumpa tam je. Čínská strana dělá ústupky, protože ví, že mají co ztratit. Kdyby se Trumpovi podařilo přesvědčit Ameriku, že vyhladoví Čínu, tak Čína má velký problém, protože spousta věcí spoléhá na západní technologie, na dodávky z Ameriky. A když jsou cla, tak Čína už musí řešit, kam s těmi svými výrobky. Dá se předpokládat, že Amerika má v ruce více karet. Proto Čína dělá ústupky a velkou kampaň v EU, aby Unie byla spojencem Číny v boji proti Americe,“ konstatoval sinolog.

Závěrečný dotaz se týkal zadluženosti: „ Ale říká se, že Čína má v ruce americké dluhopisy, že USA jsou dost zadlužené. A problémy v Číně, za ty může Západ, ten si je sám udělal – levná pracovní síla. Vietnam ale bude také zanedlouho hotovej, tam je už jako v Číně pomalu taky všechno sežráno, takže kam? Do Bangladéše? Západ to prostě nechce řešit...“

Jirous: „Od technologií, na kterých je postavena Čína, až po budování nových vojenských základem v Jihočínském moři, to je problém za problémem. A když se bavíme o těch dluhopisech, to není tak jednoduché. Ona je také obrovsky zadlužená a pak padá a stojí na zahraničních investicích. Když se Západ rozhodne, že nebude investovat v Číně, tak mají obrovský problém. Situace je nepřehledná, ale Trump je tam mnohdy nazýván ‚zachráncem Číny‘, především tchajwanskými a hongkongskými sociálními sítěmi. Chtělo to nakonec někoho dostatečně šíleného a také hloupého, aby udělal takovýto risk,“ uvedl směrem k americkému prezidentovi. „Světová ekonomika je s tou čínskou tak propojená, že se neví, co by se pak mohlo stát. Režim je pro globální ekonomiku obrovským nebezpečím. Režim odsouvá reformy politické, sociální i ekonomické. Co Čína naslibovala v roce 1994, když vstupovala do WTO, tak nic nesplnila.“

Vzniká paralelní...

Zase prý získávají obrovské státní molochy, které jsou prokazatelně těžkopádnější než soukromé firmy. Dnes se tam hovoří o tom, že se země musí připravit na tzv. dlouhý pochod, což znamená, že se teoreticky může stát, že zase třeba 15 let bude Čína na tom špatně, ale pak vzhledem k těm technologiím prý bude soběstačná.

„Jestli to je kec, nebo to myslí vážně, nevím, ale asi do toho jdou. Huawei přichází o podporu Androidu, takže oni přicházejí se svým vlastním operačním systémem. Což je něco, co se jim nepodaří prodat mimo Čínu, ale v Číně to bude fungovat, protože má vlastní internet a všechno okolo. Nechali jsme jim okopírovat západní produkty. Ty velké společnosti dnes pomáhají režimu udržovat kontrolu. Vzniká paralelní internet, vzniká na zcela jiných principech, takže to bude další příležitost pro studenou válku, kdy si země budou muset vybrat, jestli budou používat ten čínský, nebo západní. To bude velký problém u afrických zemí, protože tam je hodně čínských zájmů a je to levnější. Ty levný ceny jsou dotovaný a Čína to dělá záměrně, aby získala ekonomický a politický vliv a nástroje, jak provozovat různé druhy špionáže. To nebude nic dobrého,“ zaprognózoval na úplný závěr sinolog Filip Jirouš.

Psali jsme: Prezident má konat, to není žádné vydírání. Já jsem tu Ústavu psal, prohlašuje Cyril Svoboda Letenský candrbál blbosti. A debilní hysterie senátorů. Senátor Doubrava opravdu nechápe, v čem je Čína horší než fašistická Saúdská Arábie Jaromír Jágr promluvil o „chvilkařích“. Za rámeček si jeho slova nedají Německo obchází sakce vůči Rusku. Jsou to hrátky, divadélko, soudí ekonom Kohout. Zato Čína...



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala