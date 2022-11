Proč bychom potřebovali muže a ženu, že? Duka k dnešní „podnapilé“ společnosti

reklama

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 7901 lidí v rozhovoru pro Rádio Universum shrnul, že nynější situace je „velice vážná“. „Jsme svědky toho, že někteří zapomínají, že ne války, ale touha po míru, přátelství, a po lásce je nejsilnější motor. Když vezmu Bibli, tak v Bibli se dočtu o tolika válkách a hrůzách – do jisté míry vzpomeňme na šoa, holocaust – ale když budu číst knihu Ester, tak vidím, že už tam tyto momenty hrály svou roli. Také se dočtu, že v Knihách královských začalo jaro, a králové vyjeli do válek, tak jak činí obvykle. Carl von Clausewitz, pruský generál, považoval válku za jeden z normálních politických prostředků. Díky Bohu jsme se jaksi odrazili a chápeme, že válka nemůže být běžným prostředkem, a technologický rozvoj ukázal, že by válka mohla opravdu skončit sebevraždou lidstva. Takže obava, kterou lidé prožívají, je oprávněná,“ shrnul.



Je tu však podle něj na druhé straně i naděje, jelikož dle něj „ve všech válkách nakonec nezvítězili ti, kteří chtěli pošlapat to nejzákladnější, lidskou důstojnost, která by nebyla, kdyby nebylo svobody, přátelství, vzájemnosti a solidarity“.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu



K utahování svobody podotkl, že vždy věřil v to, že se vrátí. „Aby člověk mohl být člověkem, tak odvozuje svou důstojnost z prvních stránek Bible – člověk stvořený k Božímu obrazu. A to myslím, že stojí za to. A proto i v těch nejtěžších chvílích jsem nikdy neztratil důvěru: Ono to praskne, svoboda se vrátí. Ale smyslem nebyl ten zlom, ale to, co přišlo,“ řekl.



Svoboda je podle něj „velice ohrožena“ i nyní. „Ale přiznejme si také, že to byla nezodpovědnost, která se projevila nejenom v osobním, ale i v politickém, kulturním, ekonomickém životě. Vždyť jsme byli přesvědčeni, že už jsme bozi, kteří si vystaví svůj vlastní svět,“ doplňuje k aktuálním časům.

Fotogalerie: - Den pro rodinu

Varoval také před mnohými ideology. „Dnes můžete natočit třeba film, nějakou inscenaci v nejrůznějších formách, a veliká část lidí ji začne chápat, jako ‚ano, to je skutečnost‘. My už přestáváme hranici mezi utopií, vizí, úplně rozlišovat a domníváme se, že už jsme v nové skutečnosti. A v tom, myslím, že je základní chyba,“ varoval.



Současné snahy o odmítnutí rodiny vnímá s připomínkou, že za nimi stojí do značné míry komunisté. „Jestliže si vezmu Komunistický manifest, tak vím, že tam je poprvé vysloven zánik rodiny. A pak si můžeme zalistovat v knize Aldouse Huxleyho, v českém překladu ‚Zánik civilizace‘, kde jsme konfrontovaní s vizí jiného světa, a myslím, že naše společnost je tak trochu podnapilá tím, co všechno, i v dobrém slova smyslu, dokážeme. Tak nač bychom potřebovali muže a ženu? Tak, jako se někteří domnívají, že mléko se vyrábí v Kauflandu, tak si někteří řeknou: ‚Tak tady bude nějaký baby-supermarket‘, a tak dále. Čili, tyto věci jsou pak dané,“ zmínil.



Návrat hodnot, jakými je rodina a spojení dětí s matkou a otcem, Duka pozoruje v souvislosti s ukrajinským konfliktem. „Když vypukla v současné době ukrajinsko-ruská fronta, tak najednou začneme zjišťovat, že tam se tyto hodnoty začínají realizovat jako jediná obrana. Koho jsme tady vítali? Nevítali jsme tady mladé muže, jak utíkají, ale vítali jsme děti, nebo babičky s dětmi, nebo s vnoučaty,“ přibližuje.

Fotogalerie: - Vareniky, Duka a Perebyjnis

Sám rozmlouval s ukrajinskými rodinami, které prchaly ze své napadené země, a vzpomíná si v této souvislosti na setkání s maminkami s dětmi, které uprchly z Oděsy. Když mluvil s jedním z chlapců, dozvěděl se od něj, že uprchl jen spolu se svou mámou, zatímco jeho otec zůstal, aby bránil Ukrajinu. Malý chlapec mu měl tehdy přehrát rozhlas, jak si jej vybavuje z dokumentárních filmů: „Broni na frontu, broni Ukrajiny.“



„Tak tady najednou začneme chápat základní vztah, který z člověka vytváří společenskou bytost, to, čemu říkáme láska,“ říká Duka k momentu, kdy hovořil s uprchlým ukrajinským chlapcem.



Duka se s uprchlíky z Ukrajiny setkal již krátce po ruském vpádu do země a na jednom setkání s Ukrajinci ubytovanými na Praze 2 skrze ukrajinského velvyslance poslal ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému poděkování a adresoval projev úcty.



„Jako dvanáctiletý představitel vojenské duchovní služby děkuji ukrajinským vojákům i těm, kteří je podpírají. To, co jste dokázali, je neuvěřitelné. Putin první bitvu prohrál, to říkám jako syn vojáka. Bůh žehnej a sláva Ukrajině,“ uvedl též Duka při setkání s uprchlíky z Ukrajiny na začátku dubna.

Psali jsme: „Odchod jednoho ministra to nevyřeší.“ Miloš Zeman má zavažné podezření. A také plány Kardinál Duka pro PL: Mít rád svůj jazyk a svou kulturu člověka nedegraduje, právě naopak V Lidicích si dnes přeživší a jejich potomci připomenou 80. výročí zničení obce Konference, ze které by progresivisty kleplo. Střední Evropa jako bašta konzervativních hodnot, patron jako inspirace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.