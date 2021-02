Profesor Beran popsal skupinu lidí, kterou nazval zrcadlo zemřelých. Jde o covid!

reklama

Moderátor pořadu nejdříve upozornil, že premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Beran je jedním z odborníků, kterým naslouchá. Překvapilo to samotného vědce, který je znám jako velký kritik plošných opatření a naopak zastánce ochrany skutečně rizikových skupin? „Já jsem to nezaslech, ale pravda je ta, že mi občas přistane smska od pana premiéra kde se na něco zeptá a já se mu snažím odpovědět, ale nebývá to zas tak úplně často,“ podotkl vědec.

Špatná spolupráce podle Berana prý není ani se současným ministrem zdravotnictví Janem Blatným. „Musím říct, že v tuto chvíli třeba i ta komunikace s ministerstvem zdravotnictví a panem ministrem Blatným je vůbec nejlepší. On je prvním ministrem, který se se mnou setkal a vyslechl si nějaké moje názory,“ řekl Beran s tím, že ministra nijak neovlivňuje, ale je podle něj dobré, že někdo, kdo se snaží řídit epidemii, si vyslechne všechny relevantní názory.

„Je jedno, jestli tady byl systém semafor nebo systém pes. Ani jeden z těch systémů nebral v potaz vlastně to nejdůležitější, to, co nás všechny trápí. My všechna opatření, která děláme v této republice, děláme proto, aby neumírali lidé ve zranitelné skupině a mě strašně překvapilo, že ani jeden z těch systémů nebral v potaz počty zemřelých a počty hospitalizovaných,“ řekl Beran s tím, že například to ministr Blatný změnil a zaslouží si za to pochvalu.

Beran dále uvedl, že je dlouhodobým zastáncem toho, aby vedle sebe fungovala plošná a cílená opatření a ve chvíli, kdy jsou cílená opatření zavedena, je možné ta plošná postupně uvolňovat. „Ty osoby, které bylo třeba ochránit, a to jsme věděli už z léta, byly především osoby starší 65 let. Tato skupina přispívala ke všem úmrtím s covidem v 93 procentech,“ řekl vědec. Hned na začátku se podle něj měla vláda zaměřit konkrétními kroky na domovy důchodců. To by prý také značně ulehčilo nemocnicím.

Beran dále upozorňuje na to, že dle průzkumu ministerstva již z počátku epidemie vyšlo najevo, že dalšími jednoznačně ohroženými skupinami jsou zejména lidé nad 65 let, lidé s cukrovkou a lidé s ischemickou chorobou srdeční. „Čili já jsem chtěl, aby se v populaci vyspecifikovala skupina, která se vyznačuje všemi těmito znaky a já tuto skupinu označuji jako zrcadlo zemřelých,“ prohlásil vědec s tím, že taková specifikace těch opravdu nejohroženějších zatím neprobíhá.

Tento koncept je však dle Berana v tuto chvíli již nepoužitelný, protože je zde vakcinace. Nyní by se podle něj měli vyhledat opět ti nejohroženější se všemi znaky a měla by jim být podána přednostně vakcína. Takových ohrožených osob je údajně kolem 30 tisíc.

K vyhlašovaným údajným novým mutacím zdůraznil Beran zejména dodržování známých 4R. „Tady se dalo očekávat, že se objeví nové mutace, ale já si myslím, že je velmi těžké se bránit tomu, aby ta mutace pronikla do populace. To, že by někdo zakázal cestování ze státu do státu nebo v rámci kraje, tak to bych považoval za velmi neužitečné,“ dodal.

Naopak, otevření škol by podle Berana uvolnilo zdravotnický personál, který je nyní vázán doma k dětem. Stejně tak mladším ročníkům pomůže zejména pohyb a venkovní aktivity. Otevření malých provozoven by dle vědce neměl být také vůbec žádný problém v případě, že se opět budou dodržovat ona základní 4R.

K současné debatě o nákupu vakcín z Ruska se nechtěl Beran vyjadřovat, ale zmínil, že z jeho pohledu je konstrukce vakcíny SPUTNIK dobrá a z vědeckého hlediska originální.

