Progresivní Rakušan a rachejtle. „Minule zase měli mít trauma Ukrajinci,“ připomíná novinář

Spolupředseda Strany zelených Michal Berg, jenž je též členem iniciativy Opravdu klidné svátky, upozorňuje, že pyrotechnika je škodlivá nejen například pro zvířata, ale i pro lidi. „Do ovzduší se uvolňují těžké kovy a další chemické látky, které mohou být i karcinogenní. Tyto látky pak buď v prostředí zůstávají, nebo se můžou dostávat do půdy. A to jsou také věci, které mají vliv na lidské zdraví,“ vysvětlil Berg v rozhovoru pro iRozhlas důvod, proč se dlouhodobě zasazuje o omezení užívání zábavní pyrotechniky.

Dopad používání pyrotechniky na lidské zdraví je znatelný v krátkodobém horizontu u lidí, kteří jsou vystaveni znečištěnému vzduchu s chemickými částicemi PM10. Berg též uvedl, že limit prachových částic, který je v současné době 50 mikrogramů, byl dle průzkumu z loňského roku po užití zábavní pyrotechniky mnohonásobně překonán. „V loňském roce byl průzkum, na kolika stanicích bude překonán limit prachových částic, který je v tuto chvíli 50 mikrogramů. Je to hranice i pro běžné znečištění ovzduší prachovými částicemi a např. v Táboře bylo naměřeno 820. To znamená mnohonásobně větší množství částic, které potom lidem sednou do plic a můžou způsobovat další zdravotní potíže,“ sdělil Berg.

Podle spolupředsedy Zelených by se i proto měl prodej a používání nelegální pyrotechniky regulovat. „Pokud se to opravdu stane předmětem celospolečenské debaty, tak se ukáže, že vlastně některé věci, o kterých jsme si doposud mysleli, že jsou normální a že jsou běžnou součástí našeho života, tak až tak normální nejsou a měli bychom najít nástroje, jak tyto věci regulovat,“ prohlásil Berg.

Poukázal na to, že některé tyto regulace byly přijaty v letošním roce i na Slovensku. Pyrotechniku kategorie F2 a F3 si tak na Slovensku koupí jen osoby s příslušnou odbornou kvalifikací. Prodávat se pyrotechnika může pouze v kamenných prodejnách, a to jen ta, jejímž hlavním efektem není pouze hluk.

„Myslím si, že těmito postupnými kroky je možné snižovat dostupnost jakékoliv pyrotechniky a zároveň tím dávat najevo, že některé věci už nejsou normální a že pokud opravdu máme chuť přivítat nový rok ohňostrojem, tak to pojďme dělat legálně a s profesionály,“ řekl Berg s tím, že z hlediska vlivu pyrotechniky na lidské zdraví jsou profesionální ohňostroje též mnohem šetrnější. „Protože ty rachejtle létají do mnohem větších výšek, a tudíž ty chemické látky se více rozptýlí,“ dodal Berg.

Zákaz velkých ohňostrojů pořádaný městy by podle něj měl být na rozhodnutí jednotlivých měst. Slovo by k tomu však měly mít možnost dodat i orgány ochrany přírody. „Stejně jako jiné potenciálně škodlivé aktivity regulujeme formou nějakého řízení a povolování, tak by se to takhle mělo regulovat i v případě ohňostrojů,“ poznamenal Berg. A že zábavní pyrotechnika např. minulý rok způsobila požár lesa v Národním parku České Švýcarsko.

Rachejtle a světonázor

„Část lidí je nenávidí, druhá část je miluje,“ napsal k debatě o petardách a jiné zábavní pyrotechnice novinář Petr Kolář na svém facebookovém profilu. Dodal, že ti, kteří petardy nemají v lásce, jsou většinou zastánci progresivnějších názorů a věc přirovnal k dnešnímu politickému a světonázorovému dělení v duchu „Kdo bouchá petardy je primitiv. Děsí to zvířátka i lidi“ – proti tomu „Proč si jednou za rok nezabouchat, zvířátka i lidi to jednou za rok přežijí, je to tradice“.

K věci novinář podotýká, že debata ohledně používání zábavní pyrotechniky na Silvestra je teď obohacena výzvou „progresivistického ministra Rakušana“, ať tento rok není pyrotechnika používána i s ohledem na tragické událostí na Filozofické fakultě UK.

Kolář připomíná, že minulý rok bylo vyzýváno k omezení používání petard kvůli možné traumatizaci uprchlíků z Ukrajiny. „Už si nevzpomínám, zda měly petardy vliv i na oběti covidu, ale určitě i to byl důvod být proti,“ přemítá nad důvodem pro výzvu k omezení ohňostrojů v předchozích letech.

Ministr vnitra Vít Rakušan tak podle Koláře sám střelbu na Filozofické fakultě politicky zneužívá. „Říkal něco o tom, že se střelba nemá politicky zneužívat, ne? A šup, petardy a ohňostroje. Zrušte je, nebo jste necitliví cyničtí hajzlové. Což je v dnešním pološíleném světě ‚výsostně politické‘ téma,“ napsal Kolář. A dodal, že na ohňostroj se z domova bude i se svými pěti kočkami a psem dívat z okna. „Jako každý rok,“ dodal.

Rakušanovo oslovení starostů, aby požádali občany měst a obcí o zdržení se používání zábavní pyrotechniky, vzala na vědomí mj. obec Hřibiny-Ledská v Královéhradeckém kraji a sdílí jej k přečtení pro své obyvatele na svém facebooku. „Vážení spoluobčané, každý si zvažte, zdali k oslavám příchodu nového roku jsou nutné ohňostroje a další zábavní pyrotechnika. Děkujeme za pochopení,“ uvedla obec.

Výzvu Rakušana zveřejnila pro své občany mj. i obec Přezletice ve Středočeském kraji. „Vážení spoluobčané, pan ministr vnitra Vít Rakušan požádal starosty, abychom v rámci ‚lokální autority‘ zrušili silvestrovský či novoroční ohňostroj. Vzhledem k tomu, že obec Přezletice nic takového nepořádá, dovolujeme si i Vás občany požádat a doporučit Vám to samé,“ sdílí obec na svém facebooku doporučení ministra vnitra.

Rakušanovu výzvu považuje za smysluplnou i město Kolín. Proto své občany požádalo o omezení používání pyrotechniky na Silvestra. Oficiální městský ohňostroj se však rušit nebude.

„Novoroční oficiální městský ohňostroj rušit nebudeme, vnímáme ho jako oslavu příchodu nového roku, nových příležitostí, nové radosti. Proběhne 1. ledna od 18 hodin. Budeme moc rádi, pokud lidé, kteří omezí své lokální ohňostroje a pyrotechniku, přijdou na profesionální a předem hlášený ohňostroj,“ dalo svým obyvatelům vědět město Kolín s tím, že oficiálnímu ohňostroji budou přítomny složky integrovaného záchranného systému.

