Propalestinská demonstrace před Rakušanovými okny nebyla povolena. Zde je důvod

Propalestinská demonstrace, která se měla konat v úterý 5. prosince před budovou Ministerstva vnitra, se konat nebude. Zakázal ji pražský magistrát, a to kvůli tomu, že byla zaměřena na obhajobu protiizraelského hesla From the River to the Sea, Palestine will be free. Magistrát odůvodnění akce zveřejnil na úřední desce.

Demonstrace, jež se měla konat 5. prosince před budovou Ministerstva vnitra, měla podle pořadatelů podpořit zmiňované heslo v jeho nenásilné původní podobě.

„Heslo ,From the River to the Sea, Palestine will be free' – ,Od řeky k moři bude Palestina svobodná' geograficky vychází z územního rozmístění státu Izrael, který se rozkládá na úzkém úseku země mezi řekou Jordán na jedné a Středozemním mořem na druhé straně. A právě otázka územní a personální suverenity nad tímto prostorem je podstatou tohoto hesla. Svolavatel sice dále v účelu shromáždění uvádí, že se má jednat o podporu hesla v jeho ,nenásilné původní podobě za rovnost, svobodu a spravedlnost pro všechny lidi žijící od řeky Jordán ke Středozemnímu moři', ale v dlouhodobém meřítku se heslo objevuje zejména u organizací a hnutí, které volaly či stále volají po úplném zničení státu Izrael a význam hesla je vnímán nejen jako jednoznačný požadavek na konec židovské suverenity v regionu, ale jako úplný konec židovské etnické přítomnosti v regionu vůbec. Jak ukazují teroristické útoky hnutí Hamás ze dne 7. 10. 2023, cíle konce židovské suverenity v regionu a konce židovské etnické přítomnosti v regionu jsou dosahovány za jakoukoli cenu, násilí nevyjímaje," zdůvodňuje pak své rozhodnutí nepovolit demonstraci Magistrát.

„Z úřední činnosti Magistrátu a z veřejné dostupných informací je Magistrátu známo, že provolávání hesla ,From the River to the Sea, Palestine will be free' nebo ,Od řeky k moři bude Palestina svobodná' je napříč společností vnímáno jako volání po genocidním odstranění Izraele a jeho obyvatel," konstatuje také Magistrát.

