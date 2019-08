Proti cenzuře: Posílejte mi příklady, vyzval právník. A slavný Čech přitvrdil

Čeští elfové působí v českém mediálním prostředí již nějakou dobu. „Jsme elfové a lovíme trolly – zejména ty kremelské,“ definuje se skupina krátce na Facebooku, kde také hlavně působí. Svou činnost diskutoval před časem mluvčí elfů Bohumil Kartous s Janem Čulíkem z Britských listů, do kterých i sám přispívá. Čulík tuto skupinu označil za „neformální organizaci většinou mladých lidí, kteří se snaží poukazovat na zneužívání sociálních sítí a e-mailů prostřednictvím lživých zpráv a destabilizaci české společnosti“. A dodal, že na Kartouse jistá část veřejnosti reaguje jako na „zatraceného udavače“. Kartous se nejdříve složitě snažil tuto část veřejnosti definovat. Anketa Jaký máte názor na Jaroslava Foldynu? Skvělý člověk, skvělý politik 87% Někdy s ním souhlasím, někdy ne 5% Špatný politik 2% Naprostý kretén 6% hlasovalo: 3970 lidí

„Tihle lidé prostě věří tomu, že tady čelíme nějaké hrozbě, která sem přichází ze Západu, že jsme tím Západem nějakým způsobem okupováni a uzurpováni; tenhle narativ se tam velmi často objevuje, protože Evropská unie je neustále přirovnávána k Sovětskému svazu, k nějaké totalitní struktuře, a tím pádem, když jim někdo dává najevo, že jsou součástí dezinformační scény nebo podlehli jako oběti tady těm narativům, no tak oni se zákonitě proti tomu ohrazují a ta míra verbální agresivity dává tušit, že se to niterně dotýká jejich identity,“ tvrdil v rozhovoru Kartous. Čulík vysvětloval, že pojem udavačství znamená udávat slušné lidi nepřátelskému režimu. „Ale vždyť to není pravda už 30 let,“ snažil se Čulík vyvrátit nařčení.

Kartous se také rozohnil nad osobou Václava Klause mladšího. „Tenhle člověk byl tím, kdo se snaží protlačit přes český Parlament jakousi naprosto šílenou novelu zákona, která řekne, že mazání rasistických, xenofobních, dezinformačních a kdovíjakých bludů na sociálních sítích bude zákonem trestáno. Když se podíváte na to, co se děje v civilizovaných zemích, tak se hledají cesty, jak ty soukromé provozovatele těch platforem, které zasahují hluboce do veřejného života, jak je regulovat, aby byli v souladu s tím, co je hodnotový rámec té dané společnosti, tak pomatenci tohoto typu chtějí jít úplně opačnou cestou. Podle mě to dělají z většiny zcela pragmaticky, protože vědí, že zrovna v takovém prostředí se jim může dařit.“ Mgr. Václav Klaus Trikolóra



Čulík obvinil i mainstreamová média, že dávají prostor „maniakům a šílencům“. „Člověk apeluje marně na Český rozhlas a veřejnoprávní Českou televizi,“ stýskal si Čulík a doplnil, že veřejnoprávní média mají povinnost uvádět věci na pravou míru. Kartous souhlasil a tvrdil, že je za tím snaha o čtenost a zviditelnění: „Já si tady pozvu idiota, on bude strašně žvanit a zvýší to čtenost, protože to nějakým způsobem skandalizuje.“ Zmínil i mediální rady a „majstrštyk jmenování bývalého šaška Václava Klause Ladislava Jakla“. O Petru Žantovském mluvil jako o „absurdním individuu“ a o Vítězslavu Jandákovi jako o „omezené personě“. Ze strany těchto osobností prý bude vždy tlak, aby „veřejnoprávní média otevírala dveře pitomcům“. Na což Čulík reagoval, že členy rad najmenovali poslanci a poslance zvolili voliči. „Takže holt národ si přeje zblbnout,“ konstatoval Čulík a Kartous to doplnil: „Národ sobě.“

Jak však bylo zmíněno, někteří lidé na činnost Českých elfů reagují jinak. Například herní vývojář Daniel Vávra na Kartousův rozhovor reagoval nedávno. A rozhodně ne pozitivně. „Tohle je hlavní elf (udavač) a člověk montující se do vzdělávání dětí. Člověk sestavující seznamy ‚nepřátel lidu‘. Mluví jako mílius, odsuzuje nenávist a tváří se jak andílek, ovšem jen do doby, než začne vyslovovat jména svých oponentů. To pak najednou pan HateFree vypouští slova jako šašek, kreatura, pitomci, a urážky a nenávist z něj jen tečou. Osobně jsem už dlouho neviděl člověka, jehož vnitřní odpudivost by se tak dokonale zrcadlila i navenek. Křiváctví, neskutečná samolibost a podlost mu čiší z očí. Jeden z důvodů, proč jsem nešel na Letnou proti Babišovi. Tenhle tam kázal taky,“ prohlašuje Vávra o Bohumilu Kartousovi.

Další, kdo má s Českými elfy problém, je ústavní právník Pavel Hasenkopf. Již jsme vás informovali o jeho problémech se sociální platformou Facebook, na které byl znovu zablokován.

„Český elf si asi neuvědomil, že když se na mne zaměří, donutí mne bránit se, a přidělá mi tak spoustu práce. Budiž, mají to mít,“ vyhlašuje ofenzivu Hasenkopf. Prvním krokem má být sbírání důkazů. „Pro začátek, chtěl bych si udělat sbírku postů, které byly smazány, či dokonce následovala blokace, a to ve struktuře:

- co bylo zablokováno,

- jaký následoval trest,

- zda se to týkalo i soukromé korespondence (messenger),

- event. způsobená škoda (včetně nemateriální – např. ztráta klienta, to, že se k vám nedostala důležitá informace apod.).“

„To vše co nejvíce prokazatelným způsobem (printscreen apod.) a se zaměřením výhradně na posty, které musely být nahlášeny člověkem, a to člověkem znalým českého jazyka, tj. ne automatem,“ dodává další instrukce Hasenkopf a dodává, že pokud se čtenáři příspěvku chtějí zúčastnit, mají důkazní materiál posílat na Hasenkopfův e-mail.

Do třetice se k tématu cenzury vyjadřuje Petr Viktorýn, podnikatel a krajský koordinátor Trikolóry. „StB chránila režim. To se snad dá pochopit, že všichni papaláši se bojí o svá koryta, a proto mají svou ‚gardu‘ (Nesouhlasím, ale chápu.).

Ovšem, že stejné praktiky používá dobrovolnická duhová a srdíčková samozvaná cenzorská iniciativa k tzv. ‚ochraně svobody‘, je spíše na posouzení psychiatrů, zdali by tito evidentní sociální deprivanti nemohli být národohospodářsky užiteční někde jinde, když už tedy chtějí páchat celospolečenské dobro,“ tvrdí Viktorýn.

A dodává svěřenou zkušenost: „Můj kamarád, advokát, mi na adresu podobně se chovajícího nešťastníka jednou pověděl: ‚Buď rád, že koná jen do výše svých možností.‘ A já s tím musím souhlasit. Nedokážu si totiž představit, kdyby tito ‚mocinky užiteční lidičkové‘ měli zbraně, anebo státní funkce! Pozor na to.“

