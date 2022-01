Prý jsem Mengele, „pohoupají“ mě. Kubek se svěřil, co mu lidé říkají za hrůzy

reklama

Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 10480 lidí

To, že to dojde takhle daleko, si Kubek rozhodně nemyslel. „Je to obrovský sešup, když si představím, že před rokem zdravotníkům lidé tleskali. My nechceme, aby nám tleskali, nám stačí, když se k nám budou chovat slušně a když nám budou pomáhat tím, že budou dodržovat ta protiepidemická opatření a že se nechají naočkovat. A dnes aby vás pomalu lynčovali,“ dodal Kubek.

Legitimní jsou podle něj demonstrace, ale něco jiného je, když se překročí intimní zóna. „Určitě není legitimní, aby nějakému politikovi nebo zdravotníkovi někdo demonstroval pod okny, narušoval klid, a když vám prostě parta nácků haleká pod okny a říkají, že jste doktor Mengele, a slibují vám, že vás pohoupají na lucerně a vaše děti se budou dívat, tak to asi není příjemné nikomu,“ sdělil.

Co se týče současného poklesu pacientů v nemocnicích, ten se podle Kubka v současné době zastavil. „Určitě dojde k nárůstu. On ten omikron opravdu se ukazuje, že více postihuje horní cesty dýchací, v menším množství dělá covidové zápaly plic, na které lidé umírají. Ale to, co je ubráno na té závažnosti, to on dožene množstvím. Protože když by se dostala do nemocnice čtvrtina pacientů v porovnání s tou deltou, to znamená, byla tady čtvrtinová závažnost, ale měl jste čtyřnásobek pacientů, tak tam máte v nemocnicích stejně lidí. A to je to, čeho se obáváme. A navíc je zde druhé nebezpečí, a to je to, že když budeme mít naráz obrovské množství nemocných – pro srovnání: v listopadu jsme měli čtvrt milionu nemocných a další byli v karanténě, ale kdybychom teď měli třeba milion nemocných a další dva miliony v karanténě, tak bychom se mohli dostat do situace, kdy by takzvaně neměl kdo dělat a mohlo by se ohrozit fungování i té kritické infrastruktury,“ poukazuje na nebezpečí omikronové vlny Kubek. Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22683 lidí

A zdůraznil, že nejlepší ochranou je i nadále očkování. „Třetí posilující dávka má okamžitý efekt, tam se opravdu ta imunita zásadním způsobem zvýší. A snažili jsme se přesvědčit před nástupem té omikronové vlny co nejvíc lidí, aby šlo na tu třetí, posilující dávku,“ dodal.

Následně se rozhovořil o tom, co mu v Česku chybí ze strany politiků v celé věci. „V České republice od začátku epidemie chybí ten základní konsenzus demokratických politických stran, aby si řekly, že prostě covid je společný nepřítel, který bychom měli společně porazit, protože naším společným zájmem je, aby lidé neumírali, aby společnost fungovala. A v momentě, kdy ten covid porazíme, tak se můžou zase politici mydlit na tradičních tématech, jako jaké budou daně, jestli se bude platit školné a jaká bude nemocenská,“ poznamenal Kubek.

„Andrej Babiš se svými chvástavými výroky, že jsme best in covid, tak si přímo říkal o to, aby ho za to jeho političtí konkurenti začali mydlit, ale Andrej Babiš už premiérem není a ta situace se zásadním způsobem...,“ dodal Kubek.

Ten vnímá neprodloužení nouzového stavu jako chybu. „To, že byl nouzový stav, dávalo lidem jasný signál, že jsme v ohrožení, že prostě situace není normální a že by se podle toho měli chovat, ale na druhou stranu je to také určité alibi, že vláda se zříká zodpovědnosti za případné škody, které vzniknou,“ míní Kubek.

Když přišlo na téma úmrtí zpěvačky Hany Horké, která se údajně úmyslně nakazila, aby měla potvrzení o prodělání nemoci a očkovaná nebyla, sdělil: „Kdyby bylo u nás povinné očkování, tak pravděpodobně mohla žít, protože by byla naočkovaná a toto by se jí nestalo.“

„Každá epidemie vždycky přejde a vždycky je otázka, za jakou cenu. A my máme v zásadě dvě možnosti, jak získáme tu imunitu. Jedna, to je moderní, že se necháme naočkovat a zvládneme to poměrně rychle, druhá je taková ta středověká, že se do nekonečna budou opakovat různé vlny, také získáme nakonec imunitu, ale za cenu obrovského množství zbytečně zmařených lidských životů. I ty morové epidemie lidstvo přežilo, ale například za cenu toho, že třetina lidí pomřela. A v současnosti jaksi propagovat tyhle středověké přístupy, když máme ty přístupy moderní, tak to mi přijde jako opravdu výraz maximální hlouposti,“ dodal.

Psali jsme: Nový Bydžov: Město přijímá žádosti o výpůjčku domovních kompostérů Olomoucký kraj má dva nové držitele prestižní ceny Zlatý oříšek 2021 Jan Campbell: Tři zamyšlení (3) - Co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu Příbram: Most v Plynárenské ulici bude nahrazen novým

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.