Půjde Zeman před soud? Poslat ho tam může Babiš

Prezident Miloš Zeman se brání tomu, aby jmenoval sociálnědemokratického europoslance Miroslava Pocheho ministrem zahraničních věcí. Není to poprvé, co se prezident vzpěčuje v otázce jmenování některého z ministrů. V minulosti tak učinili i Václav Havel, tak Václav Klaus. O situaci píší Lidové noviny.

Václav Havel odmítal jmenovat Jana Kavana a Miroslava Grégra, Klausovi vadil David Rath i Karel Schwarzenberg. Nakonec však oba ustoupili a ministry jmenovali. U Zemana se však odborníci obávají toho, že sociálního demokrata skutečně nejmenuje. A toho se obává i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). ČSSD však z vládního angažmá svého člověk nehodlá ustoupit.

Šéf hnutí Babiš však nechce jít s hlavou státu do otevřeného střetu, píší Lidové noviny. A ten by kvůli Pochemu skutečně mohl nastat, dokonce by mohl skončit až u Ústavního soudu. „Hnát spor o jméno jednoho ministra do takové krajnosti by totiž doposud fungující spojení Zeman–Babiš mohlo nenávratně poškodit,“ píší Lidové noviny. A členové ANO se netají tím, že doufá, že ČSSD přijde i s jiným nominantem.

To se však zřejmě nestane, místo toho například místopředseda ČSSD Martin Netolický pohrozil hlavě státu Ústavním soudem, pokud by Pocheho do vlády nejmenoval. „Pan premiér by byl jediný, kdo by podnět mohl podat,“ řekl k tomu odborník na ústavní právo Jan Kysela.

autor: vef