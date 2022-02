Putin nezaútočí. Šok: Schwarzenberg skoro stejně jako Zeman

reklama

Prezident Miloš Zeman si na sociální síti Twitter vysloužil pořádnou porci kritiky za to, jak se vyjádřil k napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Prezident konstatoval, že má své pochybnosti o zprávách americké tajné služby CIA, že k ruskému vpádu na Ukrajinu dojde brzy. Je naopak přesvědčen, že k avizovanému ruskému útoku nedojde vůbec, protože Rusové nejsou blázni.

Čestný předseda TOP 09 se teď v rozhovoru pro TN.cz vyjádřil obdobně.

„Možná se mýlím, ale pořád ještě nevěřím, že by tam došlo k velkému incidentu. Prozatím to pro mě tak nevypadá. Tady sledujeme veliké divadlo, ale nemám dojem, že by Putin chtěl válku. On není blázen, on není Adolf Hitler. On je naprosto racionálně uvažující člověk, bývalý rozvědčík, který má naprosto jasno v otázce poměru sil mezi Západem a Ruskou federací. Ví, že kdyby byla válka, tak ji vyhrát nemůže. On se snaží dosáhnout svých cílů, ale že by chtěl válku, to ne, to by zničilo Rusko,“ upozornil Schwarzenberg.

A co je tedy Putinovým cílem? Podle Schwarzenberga jde Rusům o to podmanit si Ukrajinu, alespoň částečně.

„Rusové považují Ukrajinu za svůj majetek a jsou nešťastní z toho, že Ukrajinci jsou samostatní a navíc je tam pro Putina velmi nedobrý stav, že tam opravdu vážně usilují o demokracii. Kdyby byla na Ukrajině úspěšná demokracie, tak je to příliš velké lákadlo pro Rusy samotné. To si Putin nemůže dovolit,“ pokračoval kníže.

Ale Putin podle něj zároveň ví, že celou Ukrajinu nedokáže ovládnout, takže se zkusí domluvit s USA na nějaké formě protektorátu nad Ukrajinou. Ukrajina se nestane členem NATO a Washington s Moskvou budou nad zemí bdít společně.

Schwarzenberg odhadl, že Putin bude chtít ovládnout ještě část Ukrajiny, aby ulehčil Rusům přístup na Krym. Ale zdůraznil, že to je jen jeho úvaha a že Putinovi do hlavy nevidí.

Do voleb s úsměvem

Až čas ukáže, kolik ruských jednotek se od hranic s Ukrajinou stáhne. Víc se prý uvidí za deset až čtrnáct dní. Putin si je podle knížete vědom, že teď musí postupovat opatrně.

„Putinovi je jasné, že jakýkoli vojenský tah by podnikl, tak by to mělo velmi vážné následky. Jak Američané, tak evropské státy, promiňte mi to slovo, jsou nasraní a mají toho dost. Takže ví, že teď nemůže nic dělat, protože jinak by se sám poškodil,“ upozornil Schwarzenberg.

Pokud jde o informace USA, kdy přesně dojde k ruskému útoku, podle Schwarzenberga je to jen zpravodajská hra. „Neberte takové věci příliš vážně,“ upozornil Schwarzenberg.

Poté znovu zopakoval, že Putin je podle něj racionální člověk, který nebude jednat jako blázen, jako Hitler. „Ale, že by to byl spolehlivý spojenec nebo přítel, tomu nevěřím ani vteřinu,“ dodal ještě Schwarzenberg.

Názorům prezidenta Klause k rusko-ukrajinské krizi by prý nepřikládal žádnou váhu. U Klause si prý cení jeho ekonomických názorů, ale ohledně Ruska prý Klause nemůže brát vážně. „Co se týká Ruska, to nemohu brát vážně. On je v tomto zaujatej,“ poznamenal kníže.

