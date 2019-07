Putin se v Itálii vysmál těm, co straší Ruskem a řešil sankce. Chválil Salviniho, setkal se i s papežem

Server připomenul, že vztah Itálie a Ruska je přátelský a Itálie v EU tlačí na revizi sankcí proti Rusku, ale přesto nejvíce trpí odvetnými opatřeními. Tázal se, zda by to nebylo vstřícné gesto, kdyby Rusko začalo uvažovat o jejich zrušení. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 4383 lidí

Putin uvedl, že s Itálií má Rusko zvláštní vztah. „Neustále spolupracujeme v oblasti politiky, ekonomiky, vědy a umění. Velmi si vážíme této vzájemné důvěry a partnerství,“ řekl ruský prezident a dodal, že sankce vůči Itálii rozhodně nechtěl rozšiřovat, ale prý nemohli jednat selektivně, protože jinak by se dostali do problémů se Světovou obchodní organizací. „Rád bych dodal, že rozhodnutí o zavedení sankcí proti Rusku přijala Evropská komise a hlasovaly všechny země EU. Co se týče zrušení sankcí, první krok musí učinit orgán, který je prosazoval, a to Evropská unie. Rusko by pak mohlo zrušit přijatá opatření. Jsme přesvědčeni, že převládne zdravý rozum, že Evropa bude řízena především svými vlastními zájmy, a nikoli vnějším vlivem. Budeme pak schopni rozvíjet k našemu vzájemnému prospěchu rozsáhlou spolupráci plánovanou do budoucna,“ řekl Putin.

Další otázka mířila na napětí a zbrojení mezi Ruskem a Spojenými státy a jak moc za tuto situaci nese vinu Rusko. Dle Putina vůbec. „Kolaps mezinárodního bezpečnostního systému začal jednostranným odstoupením od Smlouvy o protiraketové raketě (ABMT) ze strany USA. To byl základní kámen celého systému kontroly zbraní. Porovnejte, kolik Rusko utratí na obranu – asi 48 miliard dolarů – s americkým vojenským rozpočtem přes 700 miliard dolarů. O jakých závodech ve zbrojení mluvíme? Nemáme v úmyslu se do takového závodu zapojit, ale máme také povinnost zajistit naši bezpečnost. Právě z tohoto důvodu jsme byli nuceni vyvinout ultramoderní vozidla a zbraně, což je reakce na nárůst vojenských výdajů USA a jejich skálopevně nekonstruktivní přístup. Dokonalým příkladem je situace týkající se smlouvy INF (týkající se raket střední třídy). Při několika příležitostech jsme požádali USA, aby poskytly věcné a konkrétní vysvětlení k otázkám týkajícím se tohoto dokumentu, ale setkali se s odmítnutím. V důsledku toho Američané de facto demontují ještě další dohodu. Jak bychom měli postupovat společně s cílem snížit strategické zbrojení, zůstává nejasné. Počátkem roku 2021 vyprší smlouva New Start, o mezikontinentálních raketách. V současné době však nevidíme žádnou ochotu USA diskutovat o jejím rozšíření nebo navrhnout zcela novou dohodu. Za zmínku stojí i další fakt. V říjnu loňského roku jsme předložili Spojeným státům návrh na přijetí společného prohlášení o „nepřípustnosti“ jaderné války a uznání jejích ničivých následků. Američané dosud neodpověděli. Nedávno se objevily náznaky, že Washington začíná uvažovat o obnovení dvoustranného dialogu o rozsáhlé strategické agendě. Myslím si, že dosažení konkrétních dohod v oblasti kontroly zbraní by přispělo k posílení mezinárodní stability. Rusko má politickou vůli spolupracovat. Nyní je to na USA. Hovořil jsem o tom na summitu G20 v Japonsku s prezidentem Trumpem,“ tvrdí Vladimir Putin.