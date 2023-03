Putin v Mariupolu. Zločinec na místě činu, vzkazují z Kyjeva

reklama

Média připomínají, že právě ukrajinský Mariupol se zároveň stal již zkraje války ukázkou ruské devastace Ukrajiny, jelikož byla velká část města po ruském útoky proměněna v ruiny, než nakonec v květnu definitivně padla do rukou ruských sil.



Reuters připomíná, že na místě stovky lidí zahynuly při bombardování divadla, kde se ukrývaly rodiny s dětmi a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě za válečný zločin označila též ruské bombardování tamní porodnice na počátku války.

Rok od ruského bombardování divadla v Mariupolu před několika dny připomenul i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Před rokem Rusko úmyslně shodilo bombu na Činoherní divadlo v Mariupolu. Vedle něj byl nápis ‚Děti‘, který nešlo přehlédnout. Ukrývaly se tam stovky lidí. Usilujeme o to, aby se teroristický stát zodpovídal z toho, co udělal,“ uvedl Zelenskyj v tomto týdnu.

A year ago, Russia deliberately dropped a bomb on the Drama Theater in Mariupol. Next to it was the inscription "Children", which was impossible to overlook. Hundreds of people were hiding there. We are working to hold the terrorist state to account for what it has done. pic.twitter.com/iZICS5Q5J0 — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 16, 2023

Vzhledem k devastaci města způsobené ruskou agresí vyvolaly záběry Putina, jak v noci projíždí autem ulicemi Mariupolu, nepřekvapivě nemalou reakci na straně Ukrajiny. Mariupolský starosta v exilu Vadym Bojčenko se pro BBC vyjádřil, že je Putin „zločinec“, který se „vrátil na místo činu“



„Přijel se osobně podívat, co udělal,“ dodal Bojčenko s tím, že se zřejmě Putin jel podívat, „za co bude potrestán“.



Další ukrajinští představitelé města v exilu pak dle Al-Džazíry uvedli, že Putin navštívil město v noci, aby neviděl zničené město za denního světla. „Mezinárodní zločinec Putin navštívil okupovaný Mariupol. V noci sledoval ‚obnovu města’… Pravděpodobně proto, aby město – zdevastované jeho ‚osvobozením' – neviděl na denním světle,“ uvedla dle Al-Džazíry městská rada na svém účtu na Telegramu.



Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak pak také pronesl slova o tom, že se pachatel vždy vrací na místo činu. „Vrah tisíců mariupolských rodin se přijel pokochat ruinami města a hroby. Cynismus a nedostatek lítosti,“ uvedl.

The criminal always returns to the crime scene. As the civilized world announces the arrest of the "war director" (VV Putin) in case of crossing its borders, the murderer of thousands of Mariupol families came to admire the ruins of the city & graves. Cynicism & lack of remorse. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) March 19, 2023

Ukrajinské ministerstvo obrany pak Putina označilo za „zloděje“ a podotklo, že se pro noční výpravu helikoptérou do Mariupolu rozhodl zřejmě kvůli bezpečnosti. „Také mu tma umožňuje zvýraznit to, co chce ukázat, a udržuje město, které jeho armáda zcela zničila, a jeho několik přeživších obyvatel mimo dosah zvědavých očí,“ mínilo pak ministerstvo, co je druhým důvodem pro návštěvu města pod rouškou tmy.

As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.

First, it is safer.

Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes. — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2023

Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko pak k záběrům, které ruská státní média označila za Putinův rozhovor s místními obyvateli, naznačil, že není vůbec jisté, že šlo skutečně o Putina a ne o jeho dvojníka. „Řezník (pokud je to skutečně on) přijel na místo svých zločinů,“ komentoval Putinovu přítomnost v Mariupolu.

Russian state media published a video of Putin talking to, reportedly, residents of occupied Mariupol.



The butcher (if that's really him) came to the site of his crimes. pic.twitter.com/LbO71ifcCZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023

Podobná slova pak volil i komentátor Alexandr Mitrofanov. Zatímco Putinem si nebyl stoprocentně jistý, přítomné na záběrech označil za skutečné místní. „Mariupol zničený Rusy navštívil muž, který vypadá (chvílemi nevypadá) jako Putin. Kompars mu děkuje, že splnil jejich sny a že zařídil, že nyní zde mají ‚malinký kousíček ráje‘. Musí se nechat, že Kreml zorganizoval skutečně místní kompars. Nářečí je bezchybné,“ rozebral záběry Mitrofanov.

Mariupol zničený Rusy navštívil muž, který vypadá (chvílemi nevypadá) jako Putin. Kompars mu děkuje, že splnil jejich sny a že zařídil, že nyní zde mají "malinký kousíček ráje".

Musí se nechat, že Kreml zorganizoval skutečně místní kompars. Nářečí je bezchybné. pic.twitter.com/nNDLZiH4AT — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) March 19, 2023

Na pochybách je také běloruská opoziční novinářka Hana Ljubaková, která si podivuje, že – jindy velmi opatrný – Putin brázdí ulicemi Mariupolu coby řidič bez jakýchkoli dopravních omezení. „Sám řídil auto, zatímco doprava nebyla zablokována? Není divu, že všichni pochybují, že se to skutečně stalo,“ okomentovala záběry.

This is reportedly Putin in occupied Mariupol. Driving a car himself while the traffic was not blocked? No wonder everyone has doubts that this really happened. pic.twitter.com/tHhu8AXcyh — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 19, 2023

BBC doplňuje, že se Putin kromě do Mariupolu, rozhodl přijet také do Rostova na Donu, kde se měl údajně setkat s ruskými vrchními vojenskými veliteli

Skupina místních obyvatel BBC v tomto týdnu sdělila, že má Rusko ve městě vést nákladnou kampaň na jeho obnovu a „získání srdcí a myslí“ tamních obyvatel. Cílem má být Mariupol, kde podle ruských tvrzení žije nyní 300 tisíc obyvatel, asimilovat.



Ukrajina uvádí, že ve města mělo být zabito více než 20 tisíc lidí. Analýza OSN pak dle BBC odhaduje, že bylo ve městě poškozeno 90 % budov a přibližně 350 tisíc lidí z předválečné přibližné půl milionové populace bylo nuceno opustit město.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

