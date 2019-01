Putin zavítal do Srbska. Vítalo ho 150 tisíc lidí. Řešil hned několik otázek

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil Srbsko. Zavítal také do kostela sv. Sávy. který byl vybudován s podporou Ruské federace. Před kostelem se podle informací ruské vládní agentury TAAS shromáždilo až 150 tisíc lidí, kteří si přáli ruského prezidenta pozdravit. Řešily se však i ekonomické otázky.

Monumentální kostel sv. Sávy dosahuje výšky 65 metrů. Ruská strana na jeho vybudování poskytla pět milionů dolarů. Na výzdobě velkého kostela se podílí ruští umělci. Není bez zajímavosti, že první nápad na vybudování kostela se objevil již v roce 1894. Stavební práce však začaly až v roce 1935, přičemž je přerušila druhá světová válka. Budování chrámu pak znovu započalo až v roce 1986. Brány stále nedokončeného kostela se poprvé otevřely v roce 2004. Srbský prezident Aleksandar Vučić doufá, že dokončený kostel bude symbolem srbsko-ruského přátelství.

Putinova návštěva Balkánu měla vedle kulturně-duchovní roviny i rovinu ekonomickou. Prezident Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik při setkání s Putinem vyjádřil přání připojit svou zemi k projektu TurkStream, tedy k novému plynovodu vedoucímu z Ruska do Turecka po dně Černého moře a dále do Řecka a dál do Evropy. Ruská společnost Gazprom považuje Řecko, Itálii, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko za potenciální trhy.

„Rád bych vyjádřil spokojenost s tím, že projekty, na kterých jsme se dohodli již dříve, zdárně pokračují. A nyní očekáváme, že budeme zapojeni do projektu TurkStream, stejně jako do projektu SouthStream,“ poznamenal Dodik.

