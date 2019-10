Putinovští špinavci se odkopali, jásá Pavel Šafr. Teď už prý víme, proč vadí Moravec a Wollner

„Poté, co Babiš zničil liberální deníky MF DNES a Lidové noviny a udělal z nich nedůstojné a provládní pudly, a navíc obsadil či vytvořil další média ke své vlastní slávě, pokračuje likvidace svobody v Česku snahou zemanovských sil odstranit z České televize poslední samostatně myslící kritické novináře,“ popisuje Šafr útok na svobodu v České republice.

Ten se dotýká především Václava Moravce, Marka Wollnera a Nory Fridrichové. Šafr varuje, že bez nich by z obrazovky veřejnoprávní televize definitivně zmizela kritická žurnalistika, snaha o objektivní pohled na domácí dění a informování o tom, co se držitelům moci nepovedlo.

Kromě toho jde podle Šafra Zemanovu spřízněnému politickému bloku v Poslanecké sněmovně, tedy KSČM a Okamurovu hnutí SPD, o to, aby Česká televize upravila své informování o válce na Ukrajině podle mustru oficiální ruské propagandy.

„Dobře na to upozornil ve svém komentáři na Aktuálně.cz Martin Fendrych, když citoval proruského a prozemanovského ‚mediálního analytika‘ z Parlamentních listů (na které z důvodů toxicity neodkazujeme),“ pokračuje Šafr a připomíná text Štěpána Kotrby, v němž se píše: „Dvořákova ČT neplní společenskou smlouvu, kterou se zavázala k neutralitě ve zpravodajství a k vyváženosti v publicistice dle zákona. Je profašisticko-ukrajinská čili prokyjevská, až fanaticky protiruská a protičínská, protiíránská a protiturecká, propalestinská a protisionistická, prounijní, pro NATO, pro USA. Prouprchlická a protinárodní.“

Kotrba tím podle Šafra řekl, o co těmto „putinovským špinavcům“ opravdu jde. Chtějí, aby se Česká republika otevřeně postavila na stranu agresivního a nedemokratického Putinova Ruska. „Na stranu agresora proti jeho oběti, tedy proti těžce zkoušené Ukrajině. Česká televize přitom v žádném případě nešíří nějakou proukrajinskou propagandu, ale informuje podobně jako všechna seriózní média západního světa. A to je to, co proruské frontě vadí. Vadí jí zejména pravda,“ dodává.

„Celá ta široká fronta komunistů, proruské části sociálních demokratů, estébáků z ANO, klausovců a hnědých extremistů od Okamury usiluje o to, aby se z České republiky stala znovu kolonie Ruska. Je to docela obyčejná vlastizrada a útok na naše národní zájmy,“ zdůrazňuje Šafr s tím, že se „teď čeká už jen na to, jestli nám hodný pan Babiš nechá zprávy České televize svými poslanci schválit, protože si stále ještě hraje na evropského politika“. Na takové morální dno jsme to podle jeho slov dopracovali tím, že jsme včas nezastavili temné síly.

