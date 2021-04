Putovní dvojice ruských agentů? Tu spáchají výbuch, tu útok novičokem? Generál Šándor jen kroutil hlavou

Hosty druhé části nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli generál Jiří Šedivý a bezpečnostní analytik generál Andor Šándor. Šedivý zdůraznil, že bychom měli s Ruskem jednat více na rovinu a dát jasně najevo, že ho nepustíme do dostavby Dukovan. Šándor vykreslil pochybnosti, které v něm vyvolává kauza Vrbětice a zapojení Ruska do explozí muničních skladů v roce 2014.

reklama

Anketa Souhlasíte s vypovězením 18 ruských diplomatů kvůli výbuchu ve Vrběticích? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5814 lidí

„Je to samozřejmě zvláštní načasování, zvlášť když ještě v pátek večer sedí vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na kufrech pro cestu do Moskvy. To načasování vyvolává řadu otázek. Zvlášť když Hamáček říká, že to nevěděl, zatímco exministr Petříček říká, že to věděl,“ podivoval se Šándor.

Nijak prý nezpochybňuje to, že k výbuchům ve Vrběticícíh došlo, označil to za závažné a za něco, co by se nikdy stát nemělo – ale zdá se mu podivné, když někdo říká, že má jasné důkazy pro závažné podezření. Buď jsou důkazy a pak je věc jasná – nebo existuje závažné podezření.

„Příliš nevěřím (příběhu) o putovní dvojici agentů GRU, kteří cestují po světě a páchají tu výbuch ve Vrběticích, tu útok novičokem,“ doplnil Šándor.

Generál Šedivý zdůrazňoval, že vyšetřování takovýchto kauz může trvat celé roky. Rozhodně by kvůli tomu nezpochybňoval práci tajných služeb. Ministr vnitra Jan Hamáček podle něj možná bude litovat toho, že plánoval cestu do Ruska, ale nepodezíral by ho prý z toho, že se něco takového dělo schválně.

Šándor konstatoval, že je v zájmu České republiky snižovat závislost české energetiky na Rusku, a že se mělo ruským partnerům už na počátku říct, že nebudou přizváni k dostavbě Dukovan.

„Měli jsme být mnohem principiálnější. ... Tady by se ta závislost ještě prohlubovala. Myslím, že by bylo lepší, aby se snižovala,“ konstatoval Šándor.

Šedivý potvrdil, že Rusko do tendru na dostavbu Dukovan nepatří. „Měli jsme oslovit ty tři země (Francii, Jižní Koreu a USA) a Rusku poděkovat za snahu,“ prohlásil Šedivý.

Podle Šándora práci českých tajných služeb nepomáhá, když prezident Miloš Zeman jejich práci zpochybňuje.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Musíme být velmi pozorní k tomu, kdo na našem území je, kdo se tady pohybuje a za jakým účelem. Neměli bychom být vždy za každou cenu korektní,“ uzavřel Šedivý.

Psali jsme: Jakub Janda se vyjádřil: Akt státního terorismu. Vyhostit všechny ruské diplomaty. SPOLU před kamerou: Musíme to nazvat pravými slovy. Státní terorismus. Vláda bude muset vysvětlovat, Rusko platit Miroslava Němcová dedukuje: Ještě větší spiknutí Rusů kolem Vrbětic. BIS na mušce. Zapojen prezident Zeman Před ruskou ambasádou: „Krvavý“ kečup na zdi. A na odpoledne se svolávají chvilkaři

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.