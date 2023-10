Rakušanův šifrovaný telefon. Jeho verze významně napadena

reklama

Dostál se úvodem rozhovoru svěřil, že mu přivezli uhlí, které před rozhovorem skládal. Jak moc energetické politice Fialovy vlády věří?

„V tento moment minimálně. Mám kancelář v Praze, která je vytápěna plynem, a náklady vystoupaly tak nehezkým způsobem, že tady v rodinném domě v Brdech, který je mnohem větší, jsme si to netroufli. Proto máme krásný ekologický automatický kotel na uhlí, který spotřebovává bílinský ořech, a i kdyby všechno selhalo, tak bílinský ořech si přinejhorším narubeme, takže toto je taková pojistka proti nesmyslům, jak na úrovni evropské, tak na úrovni české. Mimo jiné jsem rád, že česká vláda ustoupila od toho nesmyslu, že by se nesměly nadále prodávat uhelné kotle, protože skutečně uhlí je něco, co ani nevyžaduje, aby ho těžily africké děti jako kobalt do těch elektrických věcí, ani to není něco, co musí objet celou zeměkouli jako některé ruské suroviny, aby se zdemokratizovaly a mohly se tady prodávat. To uhlí je tady nejlevnější a nejlepší pro vytápění velkých objektů, jaký mám já,“ sdělil Dostál.

Prezident ČR Petr Pavel při návštěvě Belgie tento týden oznámil připravenost k tomu, že by se měla zahájit diskuse o oslabení práva veta jednotlivých států Evropské unie. Mají se v souvislosti s rozšiřováním EU umenšovat oblasti, ve kterých mají jednotlivé státy právo veta?

„Domnívám se, že by to tak být nemělo, protože přece jenom rozdíly v názorech jsou mezi členskými státy takové, že by bylo špatně, aby ty velké mohly přehlasovat ty malé. Ale pojďme si říct, jak by to, co si pan prezident představuje, jak by to muselo probíhat. Nejspíš se to nestihne za tohoto Evropského parlamentu, takže budou velmi důležité evropské volby, ze kterých vzejde nový Evropský parlament, který určí, kdo bude v nové Evropské komisi, a ta by vypracovala návrh, který by se patrně na české úrovni potom musel schválit v Parlamentu ČR. V tento moment v českém parlamentu má v obou komorách většinu pětikoaliční vláda, takže existuje určité riziko, že by něco takového projít mohlo, byť snad by byla ODS proti, ale jistí si tím být nemůžeme," pokračoval Dostál.

„Bude velmi důležité – jestli se tyto nápady mají objevovat, nebo ne – jak zvolíme v evropských volbách. Nejenom my, ale i ostatní malé a velké státy,“ dodal.

Dalším tématem byla kauza Dozimetr a to, že se Piráti dohadují, zda mají rozvázat, nebo nerozvázat spolupráci s hnutím STAN.

„Považuji za reálné, že Piráti dříve či později z vlády odejdou, protože skutečně ten tlak na to je obrovský. Piráti byli za takové oslíky, kteří na svých zádech vynesli do Poslanecké sněmovny víc než 30 poslanců STANu, ačkoliv STAN byl výrazně slabší. Nicméně je zvládl překroužkovat, lépe pochopili, jak se ta politická hra hraje, takže tady Piráti strašně utrpěli a měli v podstatě na výběr jenom jednu z velmi špatných možností. Ta jedna špatná možnost byla, se čtyřmi poslanci se stát příslušníky zcela bezvýznamné opozice; nebo měli možnost se čtyřmi poslanci dostat nějaká ministerstva a stát se přívěskem vlády Petra Fialy. Oni zvolili to druhé, což samozřejmě pomohlo některým straníkům se takříkajíc uživit, ale ta nespokojenost s vládou Petra Fialy a neslučitelnost toho, co dělá, a nejenom Petra Fialy, ale i Víta Rakušana a STANu, s tím, co jsou pirátské hodnoty nebo Piráty proklamované hodnoty, tak ta je tak obrovská, že je možné, že členská základna ministry z té vlády vyžene. Ale myslím si, že se to nestane hned, ale že se to stane až půl roku před volbami,“ sdělil Dostál.

Předseda STAN Vít Rakušan vysvětluje vlastnictví šifrovaného telefonu tím, že STAN měl v kanceláři odposlech, který se ovšem nenašel. Obviňuje z něj politické protivníky. K šifrovanému telefonu navíc podal vysvětlení, že ho ani nepoužíval, měly ho údajně mezi hračkami jeho děti.

„Mám tendenci vnímat Vítka Rakušana jako malého kluka, který se dostal mezi velké kluky a neumí si s nimi hrát. A hrozně se bojí a snaží se hledat velmi amatérská řešení, a toto bylo jedno z nich. Protože samozřejmě, pokud by tam měl odposlechy, tak ten samotný šifrovaný telefon mu s tím nepomůže. Pokud by byl profesionálem, tak by se obrátil na aparát státu, který je k tomu zřízen, aby každý státní činitele neodposlouchával, a nechal by si pomoci. A rozhodně by se neměl obracet na nějaké polomafiánské nebo celomafiánské struktury,“ dodal Ondřej Dostál.

