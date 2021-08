Řekni, že jsi zraněná a zmiz! Běloruská olympionička si dovolila kritizovat režim. Údajně se odehrálo toto

reklama

„Dorazily následující instrukce: Ještě dnes letíš domů. Nech mě domluvit a nedělej předčasné závěry. Chce se po tobě něco velkého. Pojedeš domů, nikam nic nenapíšeš, nebudeš vydávat žádné vyjádření,“ zní ke sprinterce od jednoho z mužů s varováním, že pokud se nerozhodne instrukcím vyhovět, tak se sportem skončila.



„Přestaň s tímhle vším. Čím víc budeš vyvádět... víš, jak to dopadne, když se moucha chytí v pavoučí síti. Čím víc sebou cuká, tím víc se zamotá. Takhle funguje život. Lidé dělají hlouposti. Ty jsi udělala hloupost,“ domlouvá sportovkyni muž, který byl běloruskými médii identifikovaný jako Šumak.

Mladé ženě připomíná, že reprezentuje Běloruskou republiku, a upozorňuje ji, že sice nenese vinu na tom, že ostatní sportovkyně na závod, ke kterému byla poté nucena, nenastoupily, vadit ovšem mají její vyjádření.

„Musíš si uvědomit, že obviňuješ lidi v celé zemi bez toho, abys chápala, jak to chodí. Víš vůbec, co tvoje hloupost může způsobit? Lidé mohou přijít o práci. Lidé s rodinami. Tvoje hloupost jim může zničit životy,“ sdělil sportovkyni trenér.



Do rozhovoru se vloží i Mojsevič a ten se snaží sportovkyni domluvit, ať poslechne instrukce vzhledem k pravoslavné víře, a naznačil jí, že se se svými veřejnými vyjádřeními chová jako sebevrah. „Pravoslavná víra nám říká, abychom byli pokorní. Pokora tvoří člověka. Přenes se přes tohle, ignoruj svoji pýchu. Pýcha ti bude říkat ‚nedělej to, to nemyslíš vážně‘ a začne tě stahovat do ďáblova víru. Takhle končí sebevrazi, bohužel. Ďábel je chytne a řekne ‚musíš jim to dokázat, skoč z balkonu‘. Oni si budou vytrhávat vlasy a litovat toho, že tě k tomu dovedli!“ varoval ji. Fotogalerie: - Společně za Bělorusko

Jediné řešení, aby mohla ještě někdy sportovat, podle něj je, že řekne, že se zranila, a odjede. Pokyny zněly jasně. „Pokud je neuposlechneme, tak už nebude žádné východisko. A víš, co se říká: Když má člověk gangrénu, uřízneš mu polovinu nohy, jinak přijde o celé tělo. Jasně, přijít o nohu není dobré, ale když si ji necháš, tak zemřeš. Jsi chytrá holka, víš, jak to chodí. Upřímně, lituji tě,“ varuje Cimanouskou Mojsevič, aby spolupracovala s běloruským režimem.



Běloruská sprinterka byla v neděli donucena odcestovat z olympijské vesnice na letiště v Tokiu, kde se jí podařilo zkontaktovat japonské policisty se žádostí o pomoc. Krátce předtím se připravovala na pondělní běh na 200 metrů, místo něho ji však běloruský atletický svaz odhlásil a dal jí 40 minut na sbalení kufrů.



Zatímco běloruský tým oznámil, že sprinterku odhlásili kvůli emočnímu a psychickému rozpoložení, Cimanouská příčinu svého rychlého konce na olympiádě spatřuje ve stížnostech na trenéry. Ty si měla znepřátelit videem, kde se netajila svými pocity z rozhodnutí běloruské reprezentace zařadit ji na závod štafety 4 × 400 metrů; o rozhodnutí totiž sportovkyni nikdo neinformoval, a že v dané disciplíně i proti své vůli závodí, zjistila až v Tokiu. Závod měly běžet jiné závodnice, ty však do Tokia nepřiletěly. Fotogalerie: - Olympijský festival

„Vládne tady naprostý chaos,“ obořila se Cimanouská na vedení své reprezentace, která již předtím kromě funkcionářů kriticky zmínila i politický režim v Bělorusku. Její slova zřejmě v Bělorusku sportovní vedení dosti těžce neslo, po vyjádření jí totiž od vedoucího trenéra Běloruska přistála nabídka, aby se prohlásila za zraněnou; když to odmítla, dohodli se ještě na tom, že odletí ihned po závodě, nakonec však dohoda padla. „Už to není otázka atletiky nebo sportu, řeší se to na vyšší úrovni,“ měla se dozvědět od vedoucího běloruské reprezentace.

Sportovkyně nakonec humanitární vízum získala na polské ambasádě v Tokiu. Nabídku k azylu dostala i od České republiky.

