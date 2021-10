Reportáž ve frontě na testování. Nepřejte si slyšet, co jsme vyslechli

„Všichni rozzuření doběla!“ Ve frontách na covid testy lidé nadávají na opatření i nekonečné čekání. „Zkoušejí, co si lidi nechají líbit,“ zní směrem k autorům nových vládních opatření. Lidé se rozčilují kvůli placení testů i hrozbám omezení pracovních možností: „Diskriminace!“ A zdůrazňují: „Oni to požadují! Oni! Platím si každý měsíc odvody!“ V kraji, kde po mobilním očkovacím týmu házeli někteří kameny, atmosféra houstne.

Kdy se dostanete na řadu? Nikdy. I když některá odběrová centra umožňují přijít na test bez rezervace přesného termínu, v praxi čekají i ti, kteří měli čas blokovaný. To přispívá k ještě většímu rozladění dost naštvaných lidí, kteří se chodí testovat. Dlouhé fronty v Ostravě se staly koloritem i před obchodním domem Forum Nová Karolina, kde se jedno z odběrových center nachází.

„Vůbec na nic se nikoho neptejte. Všichni jsou úplně rozzuření doběla,“ radí dvaapadesátiletá paní Ludmila, která si už jen bere negativní výsledek antigenního testu a frontu má za sebou. I když byla objednaná, strávila v řadě hodinu.

Nová opatření pro neočkované, tedy nutnost platit si testy, zkrácení jejich platnosti a případnou hrozbu problémů v práci, bere s překvapivým klidem. „S tím nic nenaděláme,“ říká už odevzdaně.

Další lidé ve frontě na test už tolik pochopení nemají. „Do obchodu a šlus? Konec! Zkoušejí, co si lidi nechají líbit,“ nadává na novinky, které se týkají neočkovaných, na konci fronty asi čtyřicetiletý Kamil z Ostravy. „Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať ho nenutí a neomezují na právech. Takový je můj názor,“ dodává rázně.

Že pojišťovny už nebudou proplácet testy, považuje za nespravedlivé, případné omezení pracovních možností za diskriminaci. „Proč si to mám platit, když to oni po mně požadují. Oni to požadují! Oni! Platím si každý měsíc odvody!“ rozčiluje se a ruku zatíná v pěst.

Nekonečné čekání. Objednaní jsou téměř všichni

Každý den jede v podstatě podle podobného scénáře. Lidé nejdřív stojí v jedné frontě, když jejich počet s přibývajícím časem roste, začnou se ptát. „Byl jste objednaný? Nebyl? Proč stojíme v jedné frontě?“

Ti, kdo jsou objednaní, s ostatními, kteří se bázlivě schovávají pod šály a za límce kabátů, nemají slitování. „Ať si tam stojí třeba hodiny, mají se objednat!“ je slyšet a fronta se rozděluje rychle na dvě. Objednaní kontrolují ostatní, na kolik hodin přesně mají termín a jestli mají potvrzení o tom, kdy jdou na řadu. Výměny názorů přitvrzují a atmosféra houstne. Někdo raději uteče, další radostně poskočí, protože má konečně vytoužený papír. Tedy může si strčit „doktora do kapsy“.

Mezitím na fronty prší nadávky nebo při nejmenším poznámky z okolí: „Odmítači!“ Do testovací místnosti střídavě vcházejí lidé a ptají se, proč testování tak dlouho trvá. Vracejí se do fronty a předávají dalším informaci: „Když je někdo pozitivní, se to zdrží,“ vysvětlují. Všechny, kdo ve frontě stojí, pak spojuje jediné: jsou naštvaní. Negativní test potřebují a ve frontě stát v zimě „musejí“.

„Za chvíli se na ulici buď prokážete covidovým certifikátem, nebo dostanete přes hubu,“ poznamenává jeden z právě přicházejících. Nese manželce na zahřátí do fronty čaj. Prý se dá vedle ve stánku koupit za 45 korun. Fronta stojí venku, takže pokud jsou teploty nižší, na čekání je důležitá promyšlená příprava: teplé boty, čepice a rukavice.

Ostravsko? Vždycky tu lidé trpěli respiračními problémy

Vážně ale lidé hovoří o tom, že životní prostředí, kvalita ovzduší a způsob práce lidí v regionu se na zdraví všech podepisují dlouhodobě. „Tady vždycky lidi trpěli respiračními problémy. Pak rostou čísla. To nikdo nepřipomene,“ konstatuje při debatě další „neočkovaný“.

V úterý označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch epidemii za „epidemii neočkovaných“ a jako odstrašující příklad uvedl situaci právě v Moravskoslezském kraji. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová si na stejné tiskovce postěžovala, že na očkovací tým dokonce místní lidé házeli kameny. A jestli se atmosféra v regionu vyhrotí? „Nevíme, uvidíme,“ krčí vzdorovitě rameny někteří lidé ve frontě na test.

Fronta před odběrovým centrem v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Podle ministra Vojtěcha neproočkovanost vede k udržování epidemie. „Je to tady hrozné,“ souhlasí seniorka Jarmila z Ostravy. „Vejdete do tramvajky a polovina mladých vůbec nemá roušky. Úplně na to kašlou. Koho se to netýká, očkovat se nenechá. Až se jich to bude týkat jako mně, tak poletí každý,“ dodává.

Z nových opatření ale moc nadšená není. „Když se budou testy platit, asi lidi chodit nebudou. Za to nedají peníze. Pak nebude přehled vůbec,“ obává se. A pustit do práce jen očkované? „To není chytré. Všichni by měli chodit do práce,“ kroutí hlavou.

Sama má ve svém okolí známé, kteří se očkovat nechtějí. „Že si nebudou do sebe dávat nějaký sajrajt,“ popisuje. „Nanejvýš můžete umřít,“ směje se. „Když jsme byli malí, také jsme šli na očkování a nikdo to neřešil,“ vysvětluje.

Ve frontě na testy s přibývajícími hodinami roste i počet zájemců. „Je to padesát na padesát. Někdo se chce očkovat, další ne. Ale nemůžete lidem brát jejich názor,“ říká třicetiletá prodavačka Petra.

Hygienické stanice chystají dvě větší akce. Účelem má být kontrola dodržování covidových opatření. Plánovány jsou na 4. a 6. listopadu. Konat se budou po celém Česku.



