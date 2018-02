Robejšek se drsně pustil do Schulze: Domnělá elita. Sebestředný, intelektuálně podprůměrný, neuvěřitelně arogantní a nespolehlivý

Zatímco ještě v pátek komentátor deníku Die Welt Alan Posener tvrdil, že Martin Schulz se velmi pravděpodobně stane ministrem zahraničí, což nebude dobrá zpráva ani pro Velkou Británii, ani pro země Visegrádské čtyřky, protože Schulz bude k těmto zemím tvrdý, o pár hodin později je všechno jinak.

Německá média přinesla informaci o tom, že Martin Schulz odchází z čela německé sociální demokracie (SPD) a nebude ani členem obnovující se velké koalice CDU/CSU Angely Merkelové a SPD. Schulz seznal, že jeho osoba může být překážkou k obnově velké koalice. Hned se proti němu vzedmul odpor v jeho vlastní straně.

Politolog a zakladatel strany Realisté Petr Robejšek k tomu v textu na blogu Aktuálně.cz poznamenává, že Schulz prohrál po zásluze, protože německou sociální demokracii ve volbách nepřivedl k nijak dobrému výsledku. Ukazuje to prý, že Schulz není skutečně silnou politickou osobností, ale jen mužem ve vysokém postavení, který si na osobnost hraje.

„Často vidíme, že důležité funkce obsazují ti, o jejichž názory většina občanů nemá zájem, a dokonce je odmítá. To jsou členové domnělé elity, kteří mají pouze vysokou pozici. Ke skutečné elitě patří jen ti, které navíc uznávají občané. Jde přece o reprezentativní demokracii. No a Martin Schulz je učebnicovým příkladem člena domnělé elity a zároveň dokonalým ztělesněním současného západoevropského politika. Sebestředný, intelektuálně podprůměrný, neuvěřitelně arogantní a nespolehlivý,“ nebral si servítky Robejšek.

„Pro nás je jeho příběh poučný ještě z jednoho důvodu. Martin Schulz přišel z Bruselu a patří k těm oblekům bez obsahu, kterých je tam nadbytek. Takoví lidé jako on zaujímají v EU vysoké funkce a chtějí rozhodovat o osudu našeho národa. Byl to právě Schulz, kdo vyhrožoval nám a ostatním středoevropským zemím všemožnými tresty, když nebudeme příjímat nepřizpůsobivé ekonomické migranty, kterým on z neznámého důvodu říká uprchlíci,“ pálil dál do německého politika.

Nakonec Robejšek přidal ještě jednu drobnou poznámku, ve které Schulzův pád srovnal s neúspěchem Jiřího Drahoše ve volbách. Také český věděc není podle Robejška žádnou velkou osobností.

autor: mp