Roky končící osmičkou bývají historické. Jaroslav Bašta před tím nastávajícím hovoří rovnou o rozpadu EU

Rok 2018 se neúprosně blíží. Může to být důležitý rok. Když se podíváme do české historie, zjistíme, že v roce 1348 vznikla Univerzita Karlova v Praze, v roce 1618 začala Třicetiletá válka, která určila osud našeho království na tři století. V roce 1918 se zrodila naše republika. V roce 1938 bylo Československo zničeno v Mnichově. V roce 1948 uchvátili moc v naší zemi komunisté. V roce 1968 vjely do naší země sovětské tanky. Co přinese rok 2018?

Jaroslav Bašta zavzpomínal ještě na první světovou válku, která rozbila Rakousko-Uhersko. Začala v roce 1914. Válka na Ukrajině začala v roce 2014. Podle Bašty vrátila tahle válka do hry propagandu, kterou on a jeho vrstevníci pamatovali jen z časů před rokem 1989, kdy naši zemi ovládali komunisté. Dnes znovu existují témata, o kterých se v duchu politické korektnosti nemluví.

„Pravda, mají dnes jiná, téměř vznešená jména, ale platí o nich ono biblické, že poznáte je po jejich ovoci. Antisemitismus se maskuje jako antisionismus, ovšem protestem proti politice státu Izrael se za tichého souhlasu hlasatelů politické korektnosti může stát i podpálení synagogy. Princip kolektivní viny platí také pro všechny bělochy, neboť jsou obtíženi hříchem kolonialismu a své historické nadřazenosti, proto je třeba je vykázat ze slušné barevné společnosti. Včetně jejich historických portrétů, aby mohla být nastolena historická spravedlnost. Brání-li se tomu, jsou označeni za rasisty,“ napsal Bašta.

O chvíli později někdejší velvyslanec v Rusku a na Ukrajině nabídl recept, jak proti tomu, co se podle jeho názoru děje, bojovat.

„Pro účinnou obranu stačí docela málo – hledat holou pravdu, která se skrývá pod příkrovem hezkých slov. Sledujme skutky, pak například zjistíme, že ten, kdo narušuje cizí schůze a demonstrace, vytváří uličky hanby pro návštěvníky koncertů, má jediný historický vzor – fašismus, ač sám tvrdí, že náckové jsou ti, na které útočí. Totéž platí na úrovni české politiky. Označovat představitele opozice a zastánce kritických názorů za lháře a agenty cizí moci, tvrdit, že voliči věří více nepřátelské propagandě než svým demokratickým politikům, představuje jen kultivovanější projev stejného totalitního světonázoru,“ uvedl Bašta.

Pokud se podaří proti nové ideologii bojovat Baštovou pravdou, může se prý dokonce stát, že se rozpadne celá EU. Toto společenství podle někdejšího diplomata kráčí prý po podobné cestě jako Rakousko-Uhersko po roce 1914 nebo Sovětský svaz za časů Michaila Gorbačova, takže rozpad EU opravdu nelze vyloučit.

„Nemyslím si, že by případný rozpad EU byl něco překvapivého. Jen by za posledních sto let po Rakousku-Uhersku, Hitlerově Tisícileté říši a Sovětském svazu představovala již čtvrtý zaniklý nadstát, na němž jsme podíleli... Přeji nám všem zajímavý a veselý rok 2018!“ uzavřel komentář Bašta.

