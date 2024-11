Roky plánováno. Indoktrinace Ukrajinců, pak převrat. Jsme na prahu světové války, varuje profesorka

Budeme hovořit o tom, zda je Evropa, včetně České republiky, připravena čelit ozbrojenému konfliktu a jeho důsledkům? Jak naše životy, hodnoty a rozhodování ovlivňuje hrozba války? Jak vnímáme dvojí morálku politiků, pokud jde o válečný konflikt, ale i o každodenní rozhodování? A umíme se poučit z minulosti, nebo si ji zopakujeme? Těžké, ale naléhavé a současné otázky.

Profesorka Hogenová zmínila, jak se z filozofického hlediska dívá na kořeny konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. „Převraty, jakým byl převrat na Ukrajině, to je strašně dlouho připravováno předem. Bylo to připravováno po celá devadesátá léta,“ řekla Hogenová v pořadu Aby bylo jasno, a že jde o převratové změny, které jsou umělé a vypočítané.

Podle jejích slov docházelo k určité indoktrinaci části občanů Ukrajiny, aby lépe přijali současný režim prezidenta Zelenského a to, co se nyní děje na Ukrajině. Nebo to, že by měli vstoupit do Severoatlantické aliance. V tomto kontextu poukázala i na obrovskou sílu sociálních sítí.

Rusko-ukrajinský konflikt v posledních letech dál eskaluje. Američané povolili zasahovat jejich raketami cíle v Rusku. Ruský prezident Putin oznámil, že rozvolňuje jadernou doktrínu.

Je podle Hogenové evropská společnost připravena na to, čelit ozbrojenému konfliktu a jeho následkům? „Na to není vůbec připravena, protože té situaci ani nerozumí. Že Putin mění jadernou strategii, znamená, že všechny smlouvy, které dříve platily, že jaderné zbraně nepoužije, už neplatí. Bude nejspíš vyprovokován tím, co se děje na Ukrajině, na které jsou specialisté NATO, kteří vypouštějí i na Rusko rakety dlouhého doletu,“ připomněla.

Situaci podle svých slov vnímá jako strašně nebezpečnou. „Jsme na pokraji třetí světové války, jak jsme nikdy nebyli. Ale on to nikdo nevnímá! Lidé to nevědí. Ptala jsem se studentů ve škole, ale oni vůbec nevědí, že to Putin řekl. Lidé jen přejímají, co slyší v médiích, a to bohužel vede k tomu, že člověk není připraven, kam by se šel schovat, kdyby k nám náhodou něco letělo. Na Západě to lidé vědí, ale u nás ne,“ pokračovala Hogenová.

Zmínila, že jsou zde naštěstí lidé, kteří si uvědomují, že české společnosti je indoktrinováno něco, co ani nechceme a bráníme se tomu. „Je to pan profesor Petr Drulák nebo pan Jan Schneider, kteří vidí ty celky. Ale ti progresivisté v myšlení nemají to, čemu říkáme celky, neznají počátky. V počátcích je humanita, tam jde o to, co je dobré, pravdivé a spravedlivé. Progresivisté vnímají, chápou přítomnost jen jako přípravu na tu skvělou budoucnost. Takto se vymývají mozky, jsme tím neustále krmeni,“ všímá si Hogenová.

„Dobro, pravda a spravedlnost – tomu se dnes strašně nakopalo do zadku, a to takovým způsobem, jak v mém životě snad nikdy jindy. Dnes se dobro jeví jako něco, co je stařecké, co vůbec nepatří do života. Pravda je poběhlice, která je pokaždé jiná. A spravedlnost, tu už lidé vůbec necítí. Akorát pan Fiala nám říká, že to tu je. Ale lidé to necítí, nežijí skrze to,“ upozorňuje profesorka Hogenová.

